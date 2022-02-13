طاقة

«المال» تنشر خطط الحكومة لتوفير التغذية الكهربائية لمشروع الدلتا الجديدة

تتضمن تدشين خطوط ضخمة لنقل الطاقة بأطوال 1530 كيلومترا
عمر سالم 9:12 ص, الأحد, 13 فبراير 22 9:12 ص, الأحد, 13 فبراير 22

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تخطط وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة -ممثلة فى الشركة المصرية لنقل الكهرباء- لتدشين خطوط لنقل الطاقة بأطوال تصل إلى 1530 كيلومترا لتغذية مشروع الدلتا الجديدة.

قالت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء إن الخطوط ستكون على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة لتوفير الطاقة للمشروع الذى تبلغ مساحته نحو 2.2 مليون فدان زراعى.

وأوضحت المصادر أن المشروعات سيتم تنفيذها عبر «المصرية لنقل الكهرباء» والتى ستتولى طرح المناقصات على الشركات على عدة مراحل خلال الأشهر المقبلة.

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وأشارت إلى أن مدة تنفيذ الخطوط ستستغرق نحو عام، وسيتم تمويلها عبر الموازنة العامة للدولة من خلال وزارة التخطيط نظرا للاستثمارات الضخمة لتلك المشروعات.

وقالت المصادر إن المشروعات والأطوال تنقسم إلى 360 كيلومترا على الجهد الفائق 500 كيلو فولت، ونحو 575 كيلومترا على الجهد العالى 220 كيلو فولت، بالإضافة إلى أطوال تصل إلى 595 كيلومترا على الجهد المتوسط 66 كيلوفولت.

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وتخطط الوزارة لتدشين نحو 102 محول لتوزيع الكهرباء بالمشروع وتوفيرها لكافة القطع الخاصة به.

وأشارت المصادر إلى أن المحولات تتوزع بين 4 ضخمة بجهد 500 كيلو فولت، و76 بجهد 220 كيلو فولت، بالإضافة إلى 22 محولا بجهد 66 كيلو فولت.

يذكر أن مشروع الدلتا الجديدة سيسهم فى إضافة %30 مساحات زراعية جديدة من صافى أراضى الدلتا القديمة، وزيادة الرقعة الزراعية ويرتبط بالطرق الرئيسية وشبكة عمران قائمة وجديدة، منها مدينة السادات وسفنكس والسادس من أكتوبر.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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