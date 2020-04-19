«المال» تنشر خطة وزارة التموين في شهر رمضان

تنشر “المال” خطة عمل وزارة التموين والتجارة الداخلية والخاصة بشهر رمضان المبارك، والتي وافق عليها الدكتور على المصيلحي وزير التموين، اليوم 19-4-2020، وتضمنت تنظيم عمل المخابز والمنافذ التموينية وأسطوانات البوتاجاز والرقابة على الأسواق.

ووجه وزير التموين بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان مديرية التموين في كل محافظة وأخرى فرعية بالإدارات التموينية لمتابعة الحالة التموينية.

وتلقى شكاوى المواطنين وفحصها واتخاذ اللازم لإزالة أسبابها، مع إخطار قطاع الرقابة والتوزيع بتقرير يومي عن الحالة التموينية خلال شهر رمضان.

منظومة الخبز المدعم

السماح لماكينات صرف الخبز بالمخابز البلدية بالعمل من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 5 مساء، وتسمح للمخابز المستثناه بالعمل حتى 9 مساء.

وتقوم كل مديرية تموين بتنظيم عمل المخابز طبقا لظروف كل منطقة بما يضمن توافر الخبز البلدي طوال اليوم.

ويتم الإعلان عن ذلك بواجهة المخابز بخط واضح وظاهر للمواطنين.

إضافة إلى التأكد من إستلام المخابز للدقيق التمويني والتأكد من مطابقة الخبز المنتج بهذه المخابز للمواصفات والأسعار المقررة.

وتضم منظومة الخبز المدعم نحو 28 ألف مخبز على مستوي الجمهورية ينتج ما يقرب من 250 مليون رغيف يوميا.

ويحصل الفرد الواحد المقيد على البطاقة التموينية 50 جنيهًا لأول 4 أفراد، وباقى الأفراد 25 جنيهًا كل شهر يحصل من خلالها على سلع غذائية وغير غذائية، بإلإضافة إلى شراء 150 رغيف خبز مدعم شهريًّا بسعر 5 قروش للرغيف الواحد.

منظومة السلع التموينية

تكثيف الرقابة والمتابعة من كافة الجهات الرقابية التابعة لمديرية التموين بالمحافظة على توافر وجودة كافة السلع الغذائية بالأسعار المناسبة وخاصة الهامة والضرورية.

ومتابعة منافذ أهلا رمضان وتوفير السلع بالجودة وبأسعار تنافسية وبأقل من مثيلاتها بالسوق المحلي.

مع التأكد من توافر وصرف السلع التموينية من خلال شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة وبقالي التموين ومنافذ جمعيتي وفروع المجمعات الاستهلاكية.

والتأكد من صرف تلك السلع بموجب البطاقات التموينية.

إضافة إلي متابعة المعروض من السلع الغذائية بفروع شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة وتوفيرها للمجمعات الاستهلاكية وكافة منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

يبلغ الدعم الحكومى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى الموازنة المالية 2019ـ 2020، ما يقرب من 89 مليار جنيه دعمًا للسلع التموينية، مقسمة إلى 38 مليار جنيه للتموين، و51 مليارًا للخبز.

وتضم منظومة التموين 21 مليون بطاقة تموينية؛ لتوفير احتياجات 71 مليون مواطن، يستفيدون من دعم الخبز المدعم، و64 مليونًا و400 ألف من المقررات.

مستودعات البوتاجاز والمواد البترولية

تكليف الإدارة العامة لمباحث التموين وقطاع الرقابة والتوزيع بالرقابة والمتابعة المستمرة على توافر اسطوانات البوتاجاز بكافة أنواعها بمحطات الخدمة.

مع التأكد من قيام منافذ بيع أسطوانات البوتاجاز ومحطات الوقود ببيع المواد البترولية بالأسعار الرسمية للمواطنين.