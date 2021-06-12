«المال» تنشر خطة هيئة ميناء الإسكندرية لإدارة مخلفات السفن الصلبة والسائلة

وضعت هيئة ميناء الإسكندرية ، خطة جديدة لإدارة مخلفات السفن، وتم إصدارها للسوق الملاحي للتعامل بموجبها خلال يونيه الجاري، حسبما حصلت ” المال ” على نسخة منها.

وأشارت هيئة ميناء الإسكندرية أن الخطة جائت بناءا على الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناتج عن السفن والمعروفة باتفاقية ماربول والتي تضع تعد مصر منضمة إليها، ومنها إلتزام الدول الأطراف بتوفير مرافق إستقبال كافية وفقا لاحتياجات السفن التي تستخدم موانئ وأرصفة أو موانئ الإصلاح بتلك الدول، بما يضمن عدم قيام السفن بإلقاء أو تصريف مخلفاتها بمياه البحر.

وذهبت الخطة إلى أنها تستند أيضا إلى ما حددته المنظمة البحرية الدولي ( IMO ) بقراراها بخصوص الخطوط الإرشادية الخاصة بضمان كفاية مرافق إستقبال مخلفات السفن، والتي نصت على أن تطوير خطة لإدارة مخلفات السفن بالميناء أمر حيوي، كما انها تأتي تطبيقا لمدونة الصكوك الصادرة عن المنظمة البحرية العالمية وتعديلاتها الصادرة في أغسطس الماضي.

وأكدت هيئة ميناء الإسكندرية، إلى أن الخطة تهدف إلى ضمان إمتثال كافة الجهات المعنية بإدارة كافة الأنشطة والخدمات المتعلقة بإساقبال مخلفات السفن بدءا من إستلامها من السفن وتداولها في الموانئ، ونقلها حتى مرحلة التخلص النهائي الآمن منها أو إعادة تدويرها لأحكام وإشتراطات الإتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن، بالاضافة إلى أنها تحدد هذه الخطة مسئوليات كافة الجهات المعنية بإدارة كافة الأنشطة والخدمات المتعلقة بإستقبال مخلفات السفن ومن ضمنها ربابنة السفن والوكلاء الملاحيون ومقاولي الأشغال البحرية والشركات العاملة في مجالات تجميع المخلفات ونقلها والتخلص الآمن منها أو إعادة تدويرها.

وأوضحت ميناء الإسكندرية أن الخطة تهدف أيضا الى ضمان استقبال كافة مخلفات السفن المترددة على الموانئ المصرية لحماية البيئة البحرية بالمياة الإقليمية المصرية وتقديم الخدمة في وقت مناسب وعدم تعطيل السفن، والتقييم الدوري لمدى كفاية مرافق إستقبال مخلفات السفن المترددة على الميناء، علاوة على ضمان التخلص النهائي الآمن من مخلفات السفن.

كما تهدف إلى توفير وإتاحة المعلومات الخاصة بمرافق استقبال مخلفات السفن ومواقعها وسعة كل منها، ورفع الوعي البيئي لجميع العاملين بالخدمات المتعلقة باستقبال مخلفات السفن،، بالاضافة إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة مخلفات السفن.

وأوضحت الميناء على أن الخطة سيتم تطبيقها على كافة الانشطة والخدمات المتعلقة باستقبال مخلفات السفن بدء من استلامها من السفن وتداولها ونقلها من الموانئ والمحطات الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لميناء الإسكندرية والدخيلة.

وأوضحت خطة ميناء الإسكندرية، إلى أن ميناء الإسكندرية استقبلت العام الماضي 2020 قرابة 3841 سفينة، موزعة بين عبارات بواقع 251 ، و577 سفن بضائع صب جاف، و457 سفينة صب سائل، و1132 سفينة بضائع عامة، و1226 سفينة حاويات، وسفينتين فقط في الركاب والسياحة، علاوة على سفن مختلفة تصل الى 196 سفينة، وذلك مقابل 1602 سفينة تم إستقبال خلال العام الجاري حتى يونيه الجاري.

وبالنسبة لحجم مخلفات السفن التي تم استقبالها العام الماضي فقد بلغت حسب بيانات الخطة إلى قرابة 503 طن من المخلفات الصلبة، بينما بلغت المخلفات السائلة قرابة 6750 طن ، وتم تحرير عدد محاضر ضد الشركات بلغت 355 محضرا.

وذكرت الهيئة إلى أن سعات هيئة الميناء في استقبال مخلفات السفن تصل إلى 1800 طن ، وذلك من خلال إحدى شركات الهيئة العامة للبترول، ويتم استقبالها على رصيف 7 ، ويتم تفريغها عبر مقاولي الأشغال البحرية المرخص لها، أما مخلفات القمامة فيتم تفريغها عبر صنادل ومواعين بطاقة تصل الى 683 طن عبر رصيف 7 أيضا ، علاوة على وصول سعة استقبال مياة الصابورة ” التي تستخدم في اتزان السفينة ” إلى 180 طن عبر رصيف الخدمات البحرية وتتم عبر وحدة صابورة 2 التابعة لميناء الإسكندرية.

ونصت التعليمات الجديدة وفقا للخطة التي وضعتها هيئة الميناء، أن يقوم ربان السفينة بإخطار الوكيل الملاحي للسفينة بطلب تسليم مخلفات السفينة بإستخدام نموذج الاخطار المسبق بمدة لا تقل عن 24 ساعة ومحددا بهذا الإخطار أنواع وكميات المخلفات المطلوب تسليمها.

وأشارت إلى أن يقوم الوكيل الملاحي للسفينة بإخطار كل من إدارة الحركة بالميناء ومقاول الأشغال البحرية المرخص له بمزاولة النشاط بنموذج الإخطار المسبق قبل وصول السفينة بـ24 ساعة ومحددا بهذا الإخطار انواع وكميات المخلفات المطلوب تسليمها الى مرافق الإستقبال المتاحة.

وتضمنت الخطة أن يقوم مقاول الأشغال البحرية بتقديم صورة من نفس نموذج الإخطار المسبق للإدارة العامة لحماية البيئة وذك قبل تحرك الوحدة أو الماعونة أو سيارة نقل المخلفات مع ذكر رقم المعاونة واسم السفينة وموقعها وتاريه استلام المخلفات وكمية المخلفات المستلمة.

كما يقوم مقاول الأشغال البحرية بتسليم ربان السفينة أصل إيصال إستلام المخلفات من السفينة، محددا أنواع وكميات المخلفات المستلمة وكذا تسليم نسخة منه الى الادارة العامة لحماية البيئة بالميناء، مع الاحتفاظ بنسخة من ايصال استلام المخلفات وتسجيل رقم وبيانات الايصال وانواع وكميات المخلفات المستلمة من السفن في سجل بيئي ويتم مراجعته من قبل الادارة العامة لحماية البيئة بصورة دورية.

كما تقوم الشركات المتعاقد معها بتجميع ونقل المخلفات ( صلبة – سائلة ) من داخل الميناء، بالتوقيع بالاستلام على نسخة ايصال استلام المخلفات من مقاولي الأشغال البحرية بنسبة من الايصال وكذا تسجيل رقم وبيانات الايصال وانواع وكميات المخلفات المستلمة من مقاولي الأشغال البحرية في سجل بيئي محدث دوريا.

كما تقوم الشركة الناقلة للمخلفات من الميناء بتقديم ايصال تسليم المخلفات لجهة التخلص النهائي الآمن محددا به أنواع وكميات المخلفات الى الادارة العامة لحماية البيئة بالميناء، وفي حالة المخلفات الزيتية تقوم الشركة الناقلة بتقديم صورة من مستند الميزان للإدارة العامة لحماية البيئة .

وتضمن الخطة الاجراءات الخاصة باستقبال بعض أنواع مخلفات السفن، والتي نصت على أنه يجب على السفينة الالتزام بتسليم الانواع المختلفة من المخلفات الصلية في عبوات محكمة ومصنفة وفقا لأحكام الملحق الخامس من اتفاقية ماربول.

وفي حالة المخلفات السائلة يتم سحب عينة من تنك السيارة الخاصة بالشركة الناقلة وتحليل العينة بالمعمل الخاص بالمخلفات الزيتية بالادارة العامة لحماية البيئة للوقوف على نسبة المياه بالزيت والحصول على شهادة تحليل المخلفات الزينية معتمدة من قبل الادارة العامة لحماية البيئة.

ونصت الخطة على أنواع المخلفات التي يحظر إستلامها وتداولها بالميناء، والتي تشمل المخلفات الإشعاعية، والمخلفات الطبية.

وتضمنت الشركات المرخص لها بالعمل في نشاط استقبال مخلفات السفن، والتي تشمل شركات دخانة للأشغال البحرية، وعبداللطيف سعد ، وحسن يوسف عبدالله، ومصطفى شحاتة، وشركة السهام البترولية.

وألزمت الخطة الجديدة مقاولي الأشغال البحرية تدوين كافة بيانات مخلفات السفن المستلمة في سجلات بيئية ويتم مراجعته من قبل الادارة العامة لحماية البيئة بصورة دورية، على أن تشتمل تلك البيانات على بيانات السفينة، ونوعها، وأنواع المخلفات المستلمة وكمياتها، ووقت وتاريخ الإستلام.

كما يجب على مقاولي الأشغال البحرية الإحتفاظ بنسخة من طلبات السفن لتسليم المخلفات وكذا نسخة من ايصالات استلام مخلفات السفن محددا بها أنواع وكميات المخلفات المستلمة من كل سفينة.

ويجب على شركات تجميع المخلفات داخل الميناء تدوين كافة البيانات مخلفات السفن المستلمة من مقاولي الأشغال في سجلات بيئية ويتم مراجعته من قبل الادارة العامة لحماية البيئة بصورة دورية، على أن تشتمل على نفس البيانات السابقة، بالاضافة إلى جهة التخلص النهائي مع تدوين كافة عمليات نقل المخلفات في سجلات بيئية محدثة .

وحددت ميناء الإسكندرية تقديم خدمات استقبال مخلفات السفن بالميناء طوال أيام الأسبوع ، حيث تعمل المواعين والوحدات البحرية خلال ساعات النهار فقط، بينما تعمل كافة سيارات ومركبات نقل المخلفات من أرصفة الميناء على مدار 24 ساعة.

كما يتم التسعير لخدمات مرافق اسقبال مخلفات السفن بمعرفة شركات الأشغال البحرية المرخص لهم بمزاولة النشاط ويتم سداد مبلغ ثابت محدد من الميناء مقابل إصدار خلو مخلفات.

وشملت الخطة الاجراءات المتبعة في حالات الطوارئ داخل أو خارج نطاق الميناء، حيث يكون في حالة حدوث تسريب أو تصريف أو انسكاب مخلفات سفينة ما أو حدوث حريق ناجم عن تداول ونقل مخلفات سفينة ما في نطاق الميناء بالمسطح البحري أو على الأرصفة، يتم ابلاغ مركز العمليات لحماية البيئة بالميناء والدفاع المدني، لتنفيذ خطة الطوارئ الخاصة بالميناء مع الابلاغ عن تفاصيل الحادث وتاريخه.

وفي حالة تسريب أو انسكاب مخلفات سفينة أو حدوث حريق ناجم عن تداول ونقل مخلفات سفينة ما خارج الميناء، يتم إبلاغ كل من جهاز شئون البيئة والادارة العامة للدفاع المدني التابعة للمحافظة، ويتم اتباع كافة إجراءات خطة الطوارئ الخاصة بجهاز شئون البيئة والابلاغ عن تفاصيل الحادث.

وتضمنت الخطة على شروط لاصدار تراخيص مزالة نشاط العمل لمقاولي الأشغال البحرية، حيث يعد الحصول على ترخيص مزالة النشاط من الميناء شرط للعمل، وذلك بموجب إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي وصحيفة الحالة الجنائية، وعقد تملك الشركة، وعقد تأسيس النشاط، وشهادة عضوية بغرفة الملاحة، والسجل التجاري، والبطاقة الضريبية، وصور التعاقد مع جهات التخلص النهائي من المخلفات.

كما اشترطت الهيئة للحصول على الترخيص ألا يقل رأس المال المصدر عن 250 ألف جنيه لكل نشاط على حده، كما يلتزم المرخص لهم بتقديم تأمين 10 ألآف جنيه نقدا لهيئة الميناء، ويتم رده فور إنتهاء الترخيص، كما يسدد طالب الترخيص مقابل إصدار أو تجديد الترخيص للقيام بنشاط الأشغال البحرية أو التوريدات البحرية مبلغ 3 ألآف لكل نشاط على حده ( الأشغال البحرية / التوريدات البحرية ) ومقابل انتفاع 9 ألآف جنيه.

وتصل مدة الترخيص 3 سنوات ويجوز تجديده لمدد أخرى مماثلة متى توافرت الشروط والضوابط اللازمة لذلك، والحصول على كافة الموافقات البيئية لمزاولة هذا النشاط وموافاة الإدارة العامة لحماية البيئة بصور من التعاقد مع جهة التخلص النهائي الآمن، والحصول على ترخيص من جهاز إدارة المخلفات وفقا لقانون رقم 200 لسنة 2020 .

ونصت خطة إدارة مخلفات السفن على مسئوليات الجهات المعنية بتنفيذها، منها مسئولية ربان السفينة والتي تتركز في إبلاغ الوكيل الملاحي للسفينة بالإخطار المسبق قبل وصول السفينة بمدة لا تقل عن 24 ساعة للمخلفات غير الخطرة و48 ساعة للمخلفات الخطرة، والتأكد من تسليم مخلفات السفينة والحصول على ايصال استلام المخلفات من مقاول الأشغال البحرية، وإبلاغ الميناء فورا في حالة حدوث تلوث أثناء أعمال تسليم مخلفات السفينة الى مرافق الاستقبال والعمل على ايقاف التلوث على الفور، وإبلاغ الحماية المدنية في حالة ظهور أي شكوى من خدمات مرافق استقبال مخلفات السفن .

وشملت المسئوليات أيضا التوكيل الملاحي، ليقوم بالتنسيق المبكر مع ربان السفينة قبل وصول السفينة بوقت كافي واستلام نموذج الإخطار المسبق، ومحددا به أنواع وكميات مخلفات السفينة، وإبلاغ كل من إدارة الحركة بالميناء والحماية المدنية ومقاول الأشغال البحرية قبل وصول السفينة بما لا يقل عن 24 ساعة للمخلفات غير الخطرة، و48 ساعة للمخلفات الخطرة.

وبالنسبة لمسئوليات مقاولي الأشغال البحرية تضمنت الالتزام بالموافقات البيئية من قبل جهاز شئون البيئة، واشتراطات الترخيص الصادر لهم من الميناء، وتقديم خدمات استقبال مخلفات السفن فور إستلام إخطار الوكيل الملاحي بطلب تسليم سفينة لضمان عدم تعطيل السفن، وتسليم ربان السفينة اصل ايصال استلام مخلفات السفينة، ، وتسليم شركات تجميع ونقل مخلفات السفن داخل الميناء نسخة من ايصال المخلفات المستلمة من السفينة، والالتزام بتسجيل بيانات مخلفات السفن المستلمة من حيث رقم الايصال وأنواع وكميات المخلفات المستلمة في سجل بيئي.

كما يقوم بإبلاغ مركز العمليات بالميناء في حال حدوث تسريب مخلفات السفن أثناء عملية استقبال المخلفات من السفن، وابلاغ كل الجهات المعنية في حالة وجود حريق ناجم عن مخلفات السفن أثناء عملية استقبال ونقل المخلفات من السفن لمحطة التجميع ، والالتزام بأن تكون المواعين والوحدات البحرية والسيارات ومركبات الشحن مجهزة بكافة وسائل الأمان وصالحة للعمل ، والالتزام بصيانتها دوريا.

وأكدت هيئة الميناء على قيام الادارة العامة لحماية البيئة بالرقابة الدائمة على كافة أنشطة مرافق إستقبال مخلفات السفن في نطاق الميناء من خلال إجراء التفتيش الدوري على مرافق استقبال مخلفات السفن ومحطات تجميع المخلفات في نطاق الميناء للتحقق من تطبيق القوانين والقرارات المختلفة.

وذهبت الخطة إلى انه في حال قيام أحد مقاولي الأشغال البحرية أو شركات تجميع المخلفات داخل الميناء بمخالفة احكام الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن، أو القوانين واللوائح الخاصة بحماية البيئة أو أحكام هذه الخطة أو اللوائح والقواعد التي تحددها هيئة الميناء لتنظيم خدمات إستقبال مخلفات السفن في نطاق الميناء يتعين على الادارة العامة لحماية البيئة وإدارة التراخيص وإارة العقود والمشتريات باتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة للتحقق من المخالفة وتوقيع الجزاءات المناسبة من أول التحذير في أول مرة وحتى إلغاء التعاقد وعمل محاضر تلوث وتوقيع الغرامات طبقا لقرار إعادة الشئ لأصله.

وأوضحت أنه يجب على إدارة الحماية البيئية بالميناء التنسيق مع كل من إدارة التدريب بالميناء وجهاز شئون البيئة وإدارة الدفاع المدني والحريق بالميناء والجهات الأخرى بوضع برامج تدريب مستمرة لجميع العاملين في أنشطة إستقبال وتداول مخلفات السفن.

وتتضمن برامج التدري على برامج المخلفات الناتجة عن السفن وتصنيفها من حيث النوع والخطوة ومرافق الاستقبال الواجب توافرها لاستقبال تلك المخلفات، ونظم الإدارة المتكاملة للمخلفات والخطط التنفيذية ودورها في تحقيق القيمة المضافة للموانئ والتنافسية في مجال النقل البحري، والنظم المتوازنة لتسعير قيمة الخدمات المقدمة من الموانئ للسفن نظير التخلص من المخلفات طبقا لانواع المختلفة من مخلفات السفن.