«المال» تنشر خطة «حماية المستهلك» لتنفيذ قرارات «الوزراء» بشأن ضبط الأسعار

كشفت مصادر مسؤولة بجهاز حماية المستهلك، لـ«المال» عن دور الجهاز بعد موافقة مجلس الوزراء على مد العمل بتحديد سعر الأرز الأبيض لمدة 3 أشهر أخرى، بالإضافة عن الإعلان عن الأسعار للسلع.

ووفقا للمصادر، فإن الجهاز بعد قرارات السيد رئيس الوزراء مساء اليوم الأربعاء، وضع خطة تشمل 4 محاور أساسية الفترة المقبلة خلال حملاته على الأسواق لمراقبة السلع والأرز الأبيض والشعير.

وأضافت المصادر لـ«المال»، أن الخطة تشمل 4 محاور هما: «التأكد من الإعلان عن الأسعار لكافة السلع، بالإضافة إلى متابعة بيع السلع الاستراتيجية بالأسعار المعلنة من رئيس الوزراء، فضلا عن منع الاحتكار ومنع حجب السلع، وكذلك متابعة تواجد السلع الغذائية بالأسواق».

«مصادر»: 4 محاور أساسية لـ«حماية المستهلك» يتم العمل عليها الفترة المقبلة

وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة سيتم الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه البيع بأزود من السعر المحدد بقرار رئيس مجلس الوزراء 166 لسنة 2022 والتأكد من عدم قيام التجار بحجب السلع لرفع أسعارها، في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الوقوف إلى جانب المواطن المصري ضد جشع التجار ورفع العبئ عن كاهله.

وأكدت المصادر أنه تم تكليف جهاز حماية المستهلك بتنفيذ تلك القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء على مستوى كافة أفرع الجهاز بجميع المحافظات، بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية.

وأوضحت أنه في حالة عدم التزام التجار سيتم تطبيق قانون حماية المستهلك والتي تبدأ غرامته من 10 آلاف جنيه وتصل إلى 2 مليون، مع الأخذ في الاعتبار قرار رئيس مجلس الوزراء الذي يرفع الحد الأدنى للغرامة إلى 100 ألف جنيه والحد الأقصى إلى 5 مليون جنيه، علما بأنه لا يجوز التصالح في هذه المخالفات.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق على الطلب المقدم من وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن مد العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022، بتحديد سعر الأرز الأبيض للجمهور لمدة ثلاثة أشهر أخرى.

وتأتي موافقة الوزراء باعتبار الأرز الأبيض من المنتجات الاستراتيجية؛ ولمنع ظهور بعض الممارسات التي أدت إلى زيادة غير مبررة في أسعار الأرز على نحو يشكل عبئاً على المواطن المصري كمستهلك.

وستكون الأسعار المحددة لكيلو الأرز الأبيض الفاخر، الذي لا تزيد فيه نسبة الكسر على 3% المعبأ تعبئة فاخرة بما لا يزيد على 18 جنيها، وكيلو الأرز الأبيض المعبأ بما لا يزيد على 15 جنيها.

كما تكون الأسعار لكيلو الأرز الأبيض غير المعبأ «السائب» بما لا يزيد على 12 جنيها، على أن تلتزم كافة المتاجر والمحال وغيرها من منافذ البيع بالإعلان عن أسعار بيع الأرز الأبيض المشار إليها في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين.