«المال» تنشر خطة جهاز تنمية التجارة الداخلية لعام 2023

يستهدف جهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع لوزارة التموين، تنفيذ خطة طموحة فى 2023، وذلك من خلال الاستثمار فى نشاط التجارة الداخلية.

وحصلت «المال» على ملامح تلك الخطة، التى تشمل متابعة ما تم توقيعه من مبادرات، وطرح الفرص الاستثمارية الجديدة فى 7 محافظات على المستثمرين، إضافة إلى استكمال التوسع فى فروع السجل التجارية بفروع البنوك.

تدشين أول سوق جملة مركزية نموذجية مع «رنجيس» الفرنسية

وتشمل خطة الجهاز إنشاء أول سوق جملة مركزية نموذجية فى إطار اتفاقية أسواق الجملة مع الحكومة الفرنسية، والشريك الفنى شركة رنجيس الفرنسية، وإنشاء 4 مستودعات استراتيجية فى الفيوم، والشرقية، والسويس، والأقصر، كمرحلة أولى ضمن مبادرة تنفيذ رؤية القيادة السياسية لتوفير مخزون آمن من السلع الأساسية.

إقامة 4 مستودعات استراتيجية فى الفيوم والشرقية والسويس والأقصر

ويسعى جهاز تنمية التجارة الداخلية فى 2023، للمشاركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للانتهاء من متابعة تنفيذ مشروع 4 هايبر ماركت لمجموعة اللولو العالمية، وإنشاء سوق نصف جملة للملابس الجاهزة مع إحدى الشركات اللبنانية، ومنطقة لوجستية صناعية تخزينية مع أخرى يونانية، وشركة متخصصة فى تجارة المعادن النفيسة.

كذلك وضع السياسات العامة والخطط اللازمة لتنمية وتطوير أنشطة التجارة الداخلية، وتوفير وتخصيص الأراضى اللازمة لتنمية أنشطتها بالتنسيق مع جهات الولاية المختلفة، ورفع كفاءة الأسواق، إضافة إلى تطوير وتبسيط قواعد وإجراءات تسجيل الأنشطة التجارية، ودعم جهود وبرامج حماية حقوق الملكية الفكرية، وإنشاء قواعد البيانات المتعلقة بالتجارة وإتاحة هذه البيانات والمعلومات، وتكاملها والربط الإلكترونى مع الجهات المختلفة.

كما يسعى جهاز تنمية التجارة الداخلية لاستكمال مخطط تطوير مكاتب السجل التجارى، من خلال التوسع فى إنشاء منافذ لمكاتب سجل جديدة بفروع البنوك، واستمرار تطوير عدد من مكاتب سجل تجارى وتحويلها إلى مكاتب خدمة مميزة.

ويستهدف الجهاز استكمال إنشاء مراكز خدمات متكاملة نموذجية لخدمات وزارة التموين، وتفعيل نموذج لوحدات سجل تجارى تقدم الخدمات الإلكترونية واللامركزية للسجل التجارى فى عدة مواقع.

كان الدكتور إبراهيم عشماوى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، قال فى تصريحات سابقة، إنه تمت إتاحة عدد من الفرص الاستثمارية الجديدة فى الأنشطة التجارية واللوجستية فى 7 محافظات، وهى جنوب سيناء، والوادى الجديد، وبنى سويف، والاسماعيلية، والدقهلية، والسويس، إضافة إلى التوسع فى جذب استثمارات جديدة لسلاسل تجارية أجنبية، وطرح المرحلة الثانية من المستودعات الاستراتيجية، وهى كالتالى فى محافظة جنوب سيناء، مستهدف إقامة منطقة تجارية/لوجستية على مساحة 10 أفندة فى مدينة طور سيناء، فى محافظة الوادى الجديد ومنطقة تجارية/لوجستية فى طريق الخارجة/الداخلة بمركز الخارجة، على مساحة 100 فدان.

وسيتم إنشاء ، منطقة تجارية/لوجستية على مساحة 100 فدان، فى محافظة بنى سويف فى المنطقة الصناعية قطعة 31/2 للصناعات الثقيلة على بعد 2 كيلومتر من طريق حلوان الكريمات/ بنى سويف الحر، وفى الإسماعيلية منطقة أخرى على مساحة 25 فدانا بمنطقة الورش الحرفية بمدينة المستقبل.

أما فى محافظة الدقهلية، فسيتم إقامة منطقة تجارية/لوجستية فى مدينة طلخات على رافد المنصورة/جمصة، على مساحة 4.5 فدان، وفى السويس منطقة على مساحة 10 أفدنة فى حى فيصل بمدينة السويس، ومنطقة أخرى فى كفر الشيخ على مساحة 11.68 فدان، بمنطقة أرض الصوب أمام جامعة كفر الشيخ.

وستشمل تلك المناطق التجارية/اللوجستية عددا من الأنشطة وهى كالتالى: فى الجزء التجارى تتضمن مركز تسوق مغلق، وآخر مفتوحا، وساحات عرض، ومركز منافذ بيع منتجات مصانع، هايبر ماركت.

بينما فى الجزء اللوجستى تشمل مخازن مغلقة، وساحات تخزين مفتوحة ومجهزة ومرصوفة، ومخازن تبريد وتجميد، وأنشطة الفرز والتعبئة، وإعادة التعبئة والتغليف، وأنشطة تجارة الجملة، ونصف جملة، مكاتب خدمات إدارية.

وقال مصدر مطلع بجهاز تنمية التجارة الداخلية لـ«المال»، إن القيادة السياسية وجهت بتنمية وتطوير البنية التحتية للتجارة الداخلية، بهدف تحسين منظومة الإمداد والتوريد وزيادة معدلات إتاحة المنتجات، وذلك من خلال توفير فرص استثمارية جاذبة للمستثمرين على المستوى المحلى والاقليمى والعالمى فى كل أنشطة التجارة الداخلية.

وأضاف المصدر، أنه تم فى الفترة من 2017 إلى 2022، تم تنفيذ مناطق لوجستية ومستودعات استراتيجية، وأسواق جملة ونصف جملة، ومناطق تجارية، ومتاجر تجزئة، وسلاسل تجارية، من خلال إقامة 11 منطقة تجارية ولوجستية و7 فروع سلاسل تجارية فى 9 محافظات.

وأشار إلى أن تلك المحافظات هى الغربية، والبحيرة، والشرقية، وقنا، والدقهلية، والأقصر، والفيوم، والمنوفية، والشرقية، باستثمارات 50 مليار جنيه، وتلك المناطق موزعة كالتالى: 5 مناطق تجارية، و4 لوجستية، ومنطقتين تجاري/لوجستى.

وأوضح أنه تمت إقامة منطقة تجارية لوجستية فى محافظة الغربية على مساحة 82 فدانا، وأخرى فى مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية على 64 فدانا، ومنطقتين تجاريتين فى البحيرة على مساحة 46 فدانا و26 فدانا، وأخرى لوجستية بمساحة 19 فدانا فى البحيرة.

ولفت المصدر إلى أنه تم تنفيذ منطقتين تجاريتين فى الشرقية على مساحة 8 أفدنة و2.5 فدان، ومنطقة تجارية فى المنوفية على مساحة 13 فدانًا، ومنطقة لوجستية فى قنا على مساحة 15.5 فدان، وأخرى فى الفيوم على مساحة 5 أفندة، ومنطقة لوجستية فى الأقصر على 3 أفدنة.

وقال إنه تمت إقامة سلاسل تجارية بالتعاون مع 4 مطورين تجاريين هى بندة، وكازيون، وسعودى، وجو ماركت، لإقامة 7 فروع لتلك السلاسل فى القليوبية، ومدينة نصر، والعبور، والبحيرة، والفيوم، والشيخ زايد.

وأضاف المصدر، أن تلك الفروع موزعة كالتالى، 3 فروع تابعة لسلسلة بندة فى قها بالقليوبية، ومدينة نصر، والعبور، بينما كازيون تم افتتاح فرعين فى البحيرة والفيوم، وفرع لـ سعودى ماركت فى مدينة نصر، ومجمع انتاجى تجارى فى الشيخ زايد تابع لـ جو ماركت.