«المال» تنشر خريطة تمويلات البنوك والشركات ضمن مبادرة المركزي للتمويل العقاري نهاية إبريل الماضي

ضخّت البنوك والشركات تمويلات بقيمة 58.1 مليار جنيه، ضمن مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل لنحو 499.363 ألف عميل حتى نهاية إبريل 2023.

وضخّت البنوك 55.761 مليار جنيه موجهة إلى 482.655 ألف عميل لتستحوذ على نسبة 96% من المبادرة، بحسب تقرير حديث صادر عن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري حصلت عليه جريدة “المال”.

وأضاف التقرير أن الشركات ضخّت نحو 2.332 مليار جنيه ضمن المبادرة لنحو 19.109 ألف عميل لتستحوذ على 4% من المبادرة.

ضخّت البنوك الحكومية الثلاثة الكبرى( الأهلي – مصر – القاهرة) تمويلات ضمن مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل، لشراء وحدات سكنية بقيمة 33.128 مليار جنيه، لنحو 286.672 ألف عميل، وذلك حتى نهاية شهر مارس 2023، بحصة تصل إلي 62.1%.

وقالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لـ”صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري“، في تصريحات خاصة، لـ”المال”: تصدّر البنك الأهلى المصرى قائمة البنوك الأكثر منحًا للتمويلات العقارية لمحدودي الدخل ضمن المبادرة، بحجم تمويلات يبلغ 15.744 مليار جنيه، استفاد منها 135.487 ألف عميل، بحصة سوقية 27.1%.

فيما ضخّ بنك مصر إجمالي تمويلات ضمن المبادرة يبلغ 13.841 مليار جنيه، موجهة إلى 114.468 ألف عميل، وبحصة تبلغ 23.8%.

وجاء بنك التعمير والإسكان في المركز الثالث بقائمة البنوك التي منحت تمويلات ضمن مبادرة التمويل العقاري بقيمة 6.730 مليار جنيه، لـ70.624 ألف عميل.

وضخّ بنك القاهرة تمويلات عقارية بقيمة 3.543 مليار جنيه، موجهة لنحو 36.717 ألف مستفيد، بحصة تبلغ 6.1% من إجمالي تمويلات البنوك ضمن المبادرة.