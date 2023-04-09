«المال» تنشر خريطة تمويلات البنوك والشركات ضمن مبادرة المركزي للتمويل العقاري

ضخّت البنوك والشركات تمويلات بقيمة 56.67 مليار جنيه، ضمن مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل لنحو 499.363 ألف عميل حتى نهاية مارس 2023.

وضخّت البنوك 55.337 مليار جنيه لـ480.225 ألف عميل لتستحوذ على نسبة 96% من المبادرة، بحسب تقرير حديث صادر عن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري حصلت عليه جريدة “المال”.

وأضاف التقرير أن الشركات ضخّت نحو 2.332 مليار جنيه ضمن المبادرة لنحو 19.109 ألف عميل لتستحوذ على 4% من المبادرة.

ضخّت البنوك الحكومية الثلاثة الكبرى تمويلات ضمن مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل، لشراء وحدات سكنية بقيمة 32.853 مليار جنيه، لنحو 285.143 ألف عميل، وذلك حتى نهاية شهر مارس 2023، بحصة تصل إلي 60%.

وقالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لـ”صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري“، في تصريحات خاصة، لـ”المال”: تصدّر البنك الأهلى المصرى قائمة البنوك الأكثر منحًا للتمويلات العقارية لمحدودي الدخل ضمن المبادرة، بحجم تمويلات يبلغ 15.665 مليار جنيه، استفاد منها 135.061 ألف عميل، بحصة سوقية 27.2%.

فيما ضخّ بنك مصر إجمالي تمويلات ضمن المبادرة يبلغ 13.672 مليار جنيه، موجهة إلى 113.541 ألف عميل، وبحصة تبلغ 23.7%.

وجاء بنك التعمير والإسكان في المركز الثالث بقائمة البنوك التي منحت تمويلات ضمن مبادرة التمويل العقاري بقيمة 6.721 مليار جنيه، لـ70.571 ألف عميل.

وضخّ بنك القاهرة تمويلات عقارية بقيمة 3.516 مليار جنيه، موجهة لنحو 35.541 ألف مستفيد، بحصة تبلغ 6.1% من إجمالي تمويلات البنوك ضمن المبادرة.

وأطلق البنك المركزي المصري مبادرة للتمويل العقارى فى فبراير 2014 بفائدة مدعمة متناقصة لشريحتي محدودي ومتوسطي الدخل بفائدة تتراوح من 5 إلى 7%