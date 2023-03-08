«المال» تنشر خريطة تمويلات البنوك والشركات ضمن مبادرة المركزي للتمويل العقاري

ضخّت البنوك والشركات تمويلات بقيمة 56.64 مليار جنيه، ضمن مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل لنحو 493.305 ألف عميل حتى نهاية يناير فبراير.

كما ضخّت البنوك 54.307 مليار جنيه لـ474.196 ألف عميل لتستحوذ على نسبة 95.9% من المبادرة، بحسب تقرير حديث صادر عن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري حصلت عليه جريدة “المال”.

وأضاف التقرير أن الشركات ضخّت نحو 2.333 مليار جنيه ضمن المبادرة لنحو 19.109 ألف عميل لتستحوذ على 4.1% من المبادرة.

ضخّت البنوك الحكومية الثلاثة الكبرى تمويلات ضمن مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل، لشراء وحدات سكنية بقيمة 32.15 مليار جنيه، لنحو 280.975 ألف عميل، وذلك حتى نهاية شهر فبراير 2023.

وقالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لـ”صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري“، في تصريحات خاصة، لـ”المال”: تصدّر البنك الأهلى المصرى قائمة البنوك الأكثر منحًا للتمويلات العقارية لمحدودي الدخل ضمن المبادرة، بحجم تمويلات يبلغ 15.464 مليار جنيه، استفاد منها 133.864 ألف عميل، بحصة سوقية 27.3%.

فيما ضخّ بنك مصر إجمالي تمويلات ضمن المبادرة يبلغ 13.256 مليار جنيه، موجهة إلى 111.153 ألف عميل، وبحصة تبلغ 23.4%.

وضخّ بنك القاهرة تمويلات عقارية بقيمة 3.430 مليار جنيه، موجهة لنحو 35.958 ألف مستفيد، بحصة تبلغ 6.1% من إجمالي تمويلات البنوك ضمن المبادرة.

وجاء بنك التعمير والإسكان في المركز الثالث بقائمة البنوك التي منحت تمويلات ضمن مبادرة التمويل العقاري بقيمة 6.652 مليار جنيه، لـ70.152 ألف عميل.

واحتلّ البنك التجاري الدولي المركز الخامس بإجمالي تمويلات 3.093 مليار جنيه لعدد 23.774 ألف عميل، بنسبة 5.5%، يليه بنك QNB الأهلي بقيمة 2.427 مليار جنيه لعدد 17.598 ألف عميل بنسبة 4.3%.

وجاء بنك التنمية الصناعية في المركز السابع بقيمة 1.775 مليار جنيه لعدد 16.345 ألف عميل بحصة 3.1%، يليه بنك المصرف المتحد بقيمة 1.712 مليار جنيه لعدد 12.918 ألف عميل بنسبة 3%

وأطلق البنك المركزي المصري مبادرة للتمويل العقارى فى فبراير 2014 بفائدة مدعمة متناقصة لشريحتى محدودى ومتوسطى الدخل بفائدة تتراوح من 5 إلى 7%،

حيث يتولى صندوق ضمان التمويل العقارى توفير الوحدة السكنية لشريحة محدودى الدخل، ويقوم بتحديد سعر الوحدة السكنية طبقًا لتكاليف إنشائها.