«المال» تنشر حصص المصارف الأكثر تمويلاً لـ «إحلال السيارات»

البنوك الخمسة هى «الأهلى» و«مصر» و«التعمير والإسكان» و«القاهرة» و«قطر الوطنى الأهلى»

حصلت «المال» على حصص البنوك المشاركة فى برنامج تمويل المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة، والتى مر على إنتاجها 20 عامًا، بأخرى جديدة تعمل بالوقود المزدوج «غاز طبيعى – بنزين» بعد مرور عام من إطلاقها رسميًا.

وكشف الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمى باسم المبادرة بوزارة المالية، أن 5 بنوك استحوذت على %80 من إجمالى المتقدمين للمبادرة، والبالغ عددهم 37 ألفًا و300 شخص، وفقًا للطلبات الصحيحة والمسجلة على الموقع الرسمى للمبادرة.

وأشار – فى تصريحات لـ «المال» – إلى أن البنوك الخمسة هى «الأهلى» و«مصر» و«التعمير والإسكان» و«القاهرة» و«قطر الوطنى الأهلى» فيما حصلت باقى البنوك على النسبة المتبقية والتى تقترب من %20 موضحًا أن 31 بنكا شاركت فى التمويل.

واحتل «الأهلى المصرى» الصدارة فى قائمة البنوك الأكثر تلقيًا لطلبات التمويل من المتقدمين للمبادرة بإجمالى 14 ألفًا و900 طلب، بحصة تصل إلى %39.9 فيما جاء «مصر» فى الوصافة بإجمالى 8640 طلبا، بنسبة %23.2 من إجمالى الطلبات الصحيحة على موقع المبادرة الرسمى.

وحصل «التعمير والإسكان» على المرتبة الثالثة بعد أن تلقى 2620 طلبًا للحصول على قرض لتمويل عملية الإحلال، بحصة %7 فيما سجل بنك «القاهرة» 1870 طلبًا، بواقع %5 وفى المركز الخامس «قطر الوطنى الأهلى» بإجمالى 1856 طلبًا، بنسبة %5.

واحتل «قناة السويس» المركز السادس بعد أن تلقى 1320 طلبًا لتمويل سيارات الإحلال، بحصة %3.5 فيما حصد «التجارى الدولى» المركز السابع بإجمالى 930 طلبًا، بواقع %2.5 وتلاه «الزراعى المصرى» بإجمالى 460 طلبًا، بنسبة %1.2.

واستحوذ « فيصل الإسلامى» على المركز التاسع بعد أن تلقى خلال العام الأول من انطلاق المبادرة 380 طلبًا للحصول على قرض تمويل شراء السيارات الجديدة ضمن مبادرة الإحلال، بحصة %1 وتلاه «المصرف المتحد» بإجمالى 305 طلبات، بواقع %0.8.

واستحوذ 21 بنكًا على حصة تصل إلى %10.8 بعد أن تلقت خلال العام الأول من المبادرة 4019 طلبًا للحصول على قرض.

فى سياق متصل، قال «عوض» إنه بنهاية فبراير الماضى ارتفع إجمالى السيارات الجديدة المسلمة ضمن «مبادرة الإحلال» إلى 15 ألفًا و200 وحدة، فيما بلغت قيمة الحافز 340 مليون جنيه.

وأشار إلى أن «نيسان» تصدرت قائمة الشركات الأعلى تسليمًا ضمن المبادرة حتى نهاية الشهر الماضى بإجمالى 5400 سيارة، بحصة %35 من إجمالى التسليمات، وتبعتها «لادا – بى واى دى» بتوريدها 4950 سيارة لصالح المبادرة، بنسبة تصل إلى %32.

وحصلت «شيرى» على المركز الثالث بتسليمها 1680 مركبة، بحصة %11 من إجمالى التسليمات، وتبعتها «شيفروليه» بنحو 1450، بواقع %9 فى حين جاءت «هيونداى» فى المركز الرابع بتسليمها 1220 مركبة، بنسبة %8 .

وتمكنت «كينج لونج» من تسليم 470 ميكروباص ضمن مبادرة الإحلال، فيما استطاعت «زيمكس» توريد 330 وحدة، ليرتفع إجمالى تسليمات الميكروباص إلى 800 مركبة.

وأوضح أن ساحات التخريد استقبلت منذ بدء المبادرة حتى نهاية الشهر الماضى 15 ألفًا و100 مركبة، بواقع 14 ألف سيارة ملاكى، و400 مركبة تاكسى، و700 ميكروباص.