المال تنشر حصص البنوك المشاركة في قرض أورنج بقيمة 7 مليارات جنيه

سيد بدر:حصلت "المال" على تفاصيل حصص البنوك الثمانية المشاركة في توفير قرض لشركة أورنج لخدمات الاتصالات بقيمة 7 مليارات جنيه .وأعلنت أورنج اليوم في بيان للبورصة المصرية أنه بعد تحسين الهيكل المالي وتعزيز قدرتها المالية، فقد نجحت في التوصل لاتفاق مع تحالف يضم ثمانية بنوك رائدة لتمويل قرض الشركة بق

سيد بدر:

حصلت “المال” على تفاصيل حصص البنوك الثمانية المشاركة في توفير قرض لشركة أورنج لخدمات الاتصالات بقيمة 7 مليارات جنيه .

وأعلنت أورنج اليوم في بيان للبورصة المصرية أنه بعد تحسين الهيكل المالي وتعزيز قدرتها المالية، فقد نجحت في التوصل لاتفاق مع تحالف يضم ثمانية بنوك رائدة لتمويل قرض الشركة بقيمة 7 مليارات جنيه يتم سداده خلال فترة مدتها 7 سنوات (يتم تسويتها بحلول يونيو 2025) بما في ذلك فترة سماح لمدة عامين.

وكشف مصدر مصرفي على صلة وثيقة بالتمويل عن استحواذ بنوك الأهلي ومصر والتجاري الدولي على نحو 73% من قيمة التمويل بواقع 1.7 مليار جنيه لكل بنك بإجمالي 5.1 مليار جنيه، وحصل بنكا HSBC والإسكندرية على 1.3 مليار جنيه من التمويل بقيمة 700 و600 مليون جنيه.

بينما حصل كريدي أجريكول والإمارات دبي والتجاري وفا على 600 مليون جنيه بواقع 200 مليون جنيه لكل بنك على حدة، لتصل قيمة التمويل إلى 7 مليارات جنيه، وفقًا للمصادر.

ويأتي هذا الاتفاق بعد أن أعلنت أورنچ مصر عن زيادة رأس المال المدفوع، ليصل إلى 15.3 مليار جنيه، وبلغ رأس المال المرخص 20 مليار جنيه.

ويتولى البنك التجاري الدولي دور وكيل التمويل، والمرتب العام الرئيسي الأولي ومسوق التمويل، والبنك الأهلي المصري المرتب العام الرئيسي الأولي ومسوق التمويل، وبنك مصر المرتب العام الرئيسي الأولي ومسوق التمويل، وبنكا الإسكندرية و HSBC المرتب العام الرئيسي، وبنك الإمارات دبي الوطني، كريدي أجريكول مصر بصفته المرتب العام، والتجاري وفا مصر في دور المرتب العام.

وانفردت “المال” منتصف فبراير الماضي بنشر مخاطبة شركة أورنج لعدد من البنوك وصلت حينها لنحو 14 بنكًا لتقديم عروض لإقراضها 7 مليارات جنيه لتمويل توسعاتها في خدمات الجيل الرابع، وقالت الشركة في بيانها اليوم إنه من المقرر أن يتم استخدام القرض لإعادة تمويل القروض الحالية للشركة بمبلغ 4.3 مليار جنيه بينما سيتم استخدام المبلغ المتبقي والبالغ 2.7 مليار جنيه لتغطية النفقات الرأس مالية الجديدة اللازمة لاستكمال تنفيذ شبكة الجيل القادم وتمويل توسعات الشركة المستقبلية بالسوق المحلية.

ونظمت الشركة احتفالية بعد التوصل لاتفاق مع البنوك حول التمويل حضرها جان مارك هاريون، الرئيس التنفيذي لشركة اورنچ مصر، ورؤساء البنوك والمصارف المشاركين في التحالف وهم عمرو الجنايني، الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بالبنك التجاري الدولي، وهبة عبد اللطيف، رئيس مجموعة السندات والقروض المشتركة بالبنك التجاري الدولي، شريف رياض، رئيس مجموعة الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الاهلي المصري، ومحمد يونس، مدير عام ورئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر، وتامر نجم، مدير تنفيذي أول – رئيس قطاع ائتمان الشركات الكبري ببنك الإسكندرية.

وكذلك حلمي غازي، رئيس المعاملات المصرفية العالمية ببنك HSBC مصر، عمروعزب، مدير عام و رئيس قطاع ائتمان الشركات ببنك الإمارات دبي الوطني، وكارلو بلليني، رئيس قطاع الائتمان ببنك كريدي اجريكول مصر، ومروة نبيل، مدير إدارة تمويل الشركات والقروض للقطاع الشركات والمؤسسات العالمية ببنك التجاري وفا مصر، والقيادات التنفيذية لشركة اورنچ مصر.

يذكر أن المؤشرات المالية المجمعة لشركة اورنچ مصر للاتصالات، قد أظهرت خلال 2017 انخفاضاً فى الخسائر بنسبة 35.3% لتبلغ 1.65 مليار جنيه، مقابل خسائر بلغت 2.55 مليار جنيه خلال 2016.

حصص البنوك المشاركة في التمويل