«المال» تنشر حصاد «الإنتاج الحربى» بمعرض «EDEX 2021».. منتجات عسكرية بعضها يُعرض لأول مرة

جناح الوزارة شهد إقبالًا كبيرًا من الزوار

انتهت الخميس الماضي فعاليات معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية “EDEX 2021” والذى أقيم خلال الفترة من 29 نوفمبر الماضي وحتى 2 ديسمبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة.

وعلى مدار أيام المعرض الأربعة شهد جناح وزارة الإنتاج الحربى بمعرض “EDEX 2021” إقبالاً كبيراً من الزائرين والمهتمين بالشأن العسكري وذلك للتعرف على جانب من منتجات الإنتاج الحربى العسكرية ومدى التطور والتقدم الذي وصلت إليه هذه المنتجات التي تُصنع وفقاً لأحدث تكنولوجيات التصنيع حول العالم.

المدرعة ذات الجنزير “سينا 200” .. متعددة الأغراض ومصممة بعقول وأيدي مصرية

فقد شاركت وزارة الإنتاج الحربى في الجناح المصري بعدد من منتجاتها العسكرية مثل المدرعة المصرية ذات الجنزير “سينا 200” ومن المعروضات التي حظيت باهتمام العديد من الزائرين روبوكات التعامل مع العبوات الناسفة (M-300 & X-300).

المدرعة “ST-500” مركبة تكتيكية .. خفيفة الحركة وقادرة على المناورة السريعة

ومن معروضات الإنتاج الحربي في “EDEX 2021″المدرعة “ST-500″، المدفع الثنائي المضاد للطائرات زد يو (عيار 23 مم)، وتم عرض الهاون عيار 120 مم طراز (UK2) بجناح الوزارة بالمعرض، والرشاش المصري متعدد الأغراض (عيار 7.62×51 مم)

وشملت المعروضات فى “EDEX 2021” القاذف الفردي سداسي الطلقات عيار 40 مم، كما ضم جناح الإنتاج الحربى بالمعرض قذيفة الأعماق (نورس-1)، وعُرضت البندقية الآلية الهجومية المطورة (عيار 7.62 × 39 مم)

وفي مجال المعدات الإلكترونية المتطورة عرضت وزارة الإنتاج الحربي في جناحها بمعرض “EDEX 2021” رادار إكتشاف الأهداف الجوية ذات المقطع الراداري الصغير (بردويني-1)، وكان من المعدات الخاصة المعروضة بجناح الوزارة شنطة ضبط وتنسيق الأسلحة الصغيرة بالليزر

كما تم عرض عدد من النماذج والمنتجات العسكرية الأخرى منها أنواع متنوعة من الذخائر (صغيرة- متوسطة – مدفعية) بأعيرة مختلفة، الكبسولات الطرقية، البارود الثنائي والثلاثي، الوقود الصاروخي، مقذوفات الدخان المستخدمة للوقاية الذاتية بإخفاء المدرعة (بصرياً، حرارياً، ليزرياً)، المشاعل المضيئة الملونة المستخدمة في أغراض التميز وتبادل الرسائل ليلاً بين القوات البرية والبحرية والطيران.

إضافةً إلى جهاز الإعاقة على الطائرات الموجهة بدون طيار (UAVSUB-G0A/G0B) وجهاز الرادار الثانوي ESSR-21A، إلى جانب نماذج مجسمة لكوبري الاقتحام الميكانيكي حمولة 70 طنا المحمل على شاسيه الدبابة M60 وكوبري المواصلات العائم حمولة 70 طنا.

لقاءات متعددة جمعت بين وزير الإنتاج الحربي والعديد من المسئولين لبحث التعاون فى الصناعات العسكرية

من جانب آخر شهدت أيام معرض “EDEX 2021” الأربعة نشاطاً لافتاً للمهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، وعقد العديد من اللقاءات لبحث سبل التعاون المشترك مع ممثلي الجهات والشركات العاملة في مختلف مجالات التصنيع العسكرية والدفاعية، كما تفقد العديد من أجنحة الشركات العالمية للإطلاع على قدراتها التصنيعية، وشهد توقيع مذكرة تفاهم وإتفاقية مع الجانب الإماراتي.

فعلى مدار أيام المعرض استقبل وزير الدولة للإنتاج الحربى في جناح وزارة الإنتاج الحربى كل من (وزيرة الاقتصاد ببلغاريا بحضور سفير بلغاريا بمصر، وزير الدولة لشئون الدفاع بالإمارات العربية المتحدة، نائب وزير إحتياجات الدفاع DAPA بكوريا الجنوبية.

والتقى نائب رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية ونائب الرئيس التنفيذي لشركة روزوبرون اكسبورت الروسية، نائب الرئيس لشئون الدفاع وعضو شركة الصناعات الدفاعية البرتغالية وسفيرة البرتغال بمصر، رئيس هيئة التصنيع الحربي بالسودان.

كما التقى وزير شئون الدفاع الأنجولي ورئيس هيئة التسليح الأنجولي، رئيس لجنة المشتريات الدفاعية بوزارة الصناعات وتطوير البنية التحتية الكازاخستانية، ممثل هيئة التسليح الفرنسية، رئيس اللجنة المنظمة لمعرض الكويت للطيران ٢٠٢٢ ورئيس تحرير الخليج الكويتية، مدير عام شركة IGMAN ومدير عام شركة TRB البوسنيتين.

واجتمع برئيس قطاع الصواريخ والأسلحة بشركة إيدچ الإماراتية والرئيس التنفيذي لشركة دبي للاستشارات، نائب وزير الاقتصاد وريادة الأعمال والسياحة برومانيا بحضور ممثل شركة روم ارم الرومانية، ومساعد وزير الدفاع الإيطالي لشئون التسليح)، وخلال هذه اللقاءات تم مناقشة موضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها.

جولات تفقدية بأجنحة مختلف الشركات العالمية المشاركة بالمعرض للاطلاع على أحدث تكنولوجيات التصنيع في مجال الأنظمة الدفاعية

وتفقد الوزير العديد من أجنحة الجهات والشركات العالمية العاملة في مجالات تصنيع عسكري مختلفة، فقام بلقاء رئيس هيئة الصناعات العسكرية الباكستانية في جناح الهيئة بالمعرض، كما قام بجولة تفقدية في الجناح الفرنسي، قام بزيارة جناح شركة تاليس والتقى نائب رئيس الشركة لشئون الاتصالات.

وزار “مرسى” أجنحة كل من جون كوكيريل البلجيكية العاملة في مجال تصميم وتصنيع المدافع والأبراج المتطورة للدبابات والمركبات المدرعة، وATSC الأمريكية العاملة في مجال الأنظمة الدفاعية التكنولوجية المتطورة، وشركة Larsen & Toubro الهندية العاملة في مجال إنتاج الأنظمة الأرضية والبحرية.

وتفقد جناح شركة ARQUUS الفرنسية المتخصصة في مجال العربات المدرعة، وشركة Lockheed Martin الأمريكية المتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية وتكنولوجيا المعلومات والأنظمة الإلكترونية وصناعات الفضاء، بالإضافة إلى تفقد جناح تحالف (KMW & Nexter) في مجال الأنظمة الدفاعية.

وقام وزير الدولة للإنتاج الحربي بزيارة جناح عدد من الشركات البرازيلية العاملة في قطاعات صناعية دفاعية مختلفة منها شركةMACJEE ، إلى جانب زيارة أجنحة عدد من الشركات الصينية وهي “Poly Defence” و “CETC” و”نورينكو”.

كما قام بزيارة جناح شركة “إيدچ” الإماراتية العاملة في الأنظمة والصواريخ والأسلحة والحرب الإلكترونية، وتم زيارة جناح “هانوا” الكورية الجنوبية وتفقد الـ k9، وتم كذلك تفقد جناح “بونجسان” الكورية الجنوبية العاملة في مجال الأنظمة الدفاعية، وجناح المؤسسة العامة للصناعات العسكرية السعودية، إلى جانب تفقد أجنحة عدد من الشركات العالمية الأخرى.

وخلال زيارة تلك الأجنحة استمع الوزير لشرح ممثلي هذه الشركات حول مواصفات أهم المنتجات التي قامت هذه الشركات بعرضها في معرض “EDEX 2021″، كما استعرض خلالها أبرز المنتجات العسكرية للوزارة من ذخائر ومعدات وأسلحة، وتم التباحث حول موضوعات التعاون المقترحة بين شركات الإنتاج الحربي وهذه الشركات التي تم زيارة أجنحتها في المعرض.

وشهد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى والعميد ركن المهندس خليفة علي الكعبي رئيس الإدارة التنفيذية للتكنولوجيا والصناعات الدفاعية بوزارة الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة وعدد من ممثلي مجلس الإمارات للشركات الدفاعية، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي ومجلس الإمارات للشركات الدفاعية للتعاون في مجال الصناعات الدفاعية.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الإماراتي المصري للشركات الدفاعية الذي عُقد باليوم الثالث من معرض “EDEX 2021″، كما شهد وزير الدولة للإنتاج الحربي في اليوم الأخير بالمعرض توقيع إتفاقية تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة دبي للاستشارات لتسويق منتجات “الإنتاج الحربي” في السوقين العربية والأفريقية.

وفي لفتات طيبة تشجيعية قام المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال جولاته التفقدية بمعرض “EDEX 2021” بتشجيع أحد طلبة “إعلام” الأزهر من خلال ترحيبه بإجراء حوار صحفي معه ودعوته للشباب من خلال هذا الحوار لزيارة المعرض.