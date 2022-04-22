قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعيين محمد لطفي رشوان رئيسا لقطاع الموارد البشرية وبناء القدرات بمصلحة الجمارك، بالإضافة إلى محمد فتحي خميس محمد رئيسا لقطاع التكنولوجيا بالمصلحة.

ونص القرار رقم 1214 لسنة 2022 بتعيين المذكورين بالقرار بالمستوى الوظيفي ( الممتازة ) بمصلحة الجمارك لوزارة المالية لمدة عام فقط، كما صدر القرار بناء على قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات وعلى ما عرضه وزير المالية.

وفي نفس السياق أصدرت الإدارة المركزية للموارد البشرية بمصلحة الجمارك، قرارين رقم 466 و467 لسنة 2022 بمنح بعض عددا من العاملين بالمصلحة وظيفة رئيس قسم حركة ومدير حركة ورئيس قسم تعريفة ومدير تعريفة، وذلك بالمنافذ الجمركية المختلفة.

كما أصدر الدكتور محمد معيط وزيـر الـمالية القرارين رقم 140 و378 لسنة 2022 بندب كل من عددا من الذين شملهم القرار لوظيفة قيادية بالمستوى الوظيفي مدير عام بمصلحة الجمارك بوزارة المالية، لشغل الوظيفة القيادية الموضحة قرين أسمه، بالمستوى الوظيفي العالية بالمصلحة، وذلك لمدة عام، أو حتى تاريخ بلوغ السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة، أو لحين شغل الوظيفة بطريق التعيين، أيهم أقرب، مع منحهم البدلات المقررة للوظيفة، والتي تشمل كل من الدكتورة نجـوی جابر شحاته زغمـور رئيسا للإدارة المركزية للسياسات والإجراءات بقطاع النظم والإجراءات الجمركية، وعلاء رضوان محمد رضوان رئيسا للإدارة المركـزيـة للتفتيـش الـعـام بقطاع شـئون المصلحـة.

كما يضم القرار كل من شهدی عید صالح مبروك، رئيسا الإدارة المركزية لشئون المجتمع التجاري بالمستوى الوظيفي العالية بقطاع الإلتزام التجاري بذات المصلحة.