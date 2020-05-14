المال تنشر حركة الترقيات الكاملة بشركة مصر للتأمين

وافق مجلس إدارة شركة مصر للتأمين ، برئاسة مؤمن مختار، علي ترقية عددًا من العاملين بالشركة، في خطوة إستباقية تستهدف تنشيط الهيكل الإداري من جهة، ودعم معدلات النمو وتحقيق الخطط المستهدفة من ناحية أخري. مؤمن مختار رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين

وتضمنت الترقيات- حصلت المال علي نسخة منها- تكليف أحمد عبد الرحمن، رئيس قطاع تأمينات الحوادث المتنوعة، بالإشراف علي قطاع الطبي ، وتكليف عماد سعيد عيد حسين ،بالإشراف علي قطاع التأمينات الهندسية.

ندب حسام علما لرئاسة قطاع التأمينات البحرية

حسام علما

ووفقًا لحركة الترقيات الجديدة، وافق مجلس إدارة مصر للتأمين، علي ندب حسام أحمد محمد علما، ليشغل منصب رئيس قطاع التأمينات البحرية، وتكليف عبد السلام فاروق، بالإشراف علي قطاع تأمينات السيارات ، وتعيين أحمد محمد البنهاوي ، كرئيس لقطاع الفروع الخارجية.

حسام الحفناوي رئيسًا لإعادة التأمين الصادر بجانب الإشراف علي التأمينات العامة المركزي

وتضمنت الترقيات، تعيين حسام الحفناوي، ليشغل منصب رئيس قطاع إعادة التأمين الصادر، مع إستمرار تكليفه بالإشراف علي التأمينات العامة المركزي، وتكليف حسين السيد محمد ، بالإشراف علي الإدارة العامة للبحوث ودراسته الأسواق العالمية.

نظمي حسين رئيسًا للأخطار الخاصة وهشام محسن لإعادة التأمين الوارد

نظمي حسين

وشملت الحركة، تعيين سيف الدين أحمد ، مديرًا عامًا للإدارة العامة للمجمعات، وندب نظمي حسين محمد ابراهيم ، كرئيس لقطاع الأخطار الخاصة، وتعيين هشام محسن أحمد ، رئيسًا لقطاع إعادة التأمين الوارد.

ندب عصام منصور كمساعد لرئيس مجلس الإدارة للمبيعات

وتضمن الهيكل الجديد لشركة مصر للتأمين، تعيين عصام منصور كمساعد رئيس مجلس الإدارة للمبيعات والتوزيع ندبًا، وتعيين خالد السيد احمد محمد جادو، رئيسًا لقطاع منطقة القاهرة الجنوبية، وتعيين محرز علي محمود، رئيسًا لقطاع منطقة شرق الدلتا ندبًا، بالإضافة الي ندب نبيل محمد محمد سرحان ، كرئيس لقطاع منطقة القاهرة الشمالية، وتعيين أحمد محمد حسان كرئيس لقطاع منطقة وسط وغرب الدلتا بالندب.

تكليف هاني القاضي بالإشراف علي منطقة القناة والسيد عبد الرحمن مشرفًا علي وجه قبلي

ووافق مجلس إدارة مصر للتأمين، علي تكليف هاني أنيس محمد القاضي ، بالإشراف علي قطاع منطقة القناة وسيناء بجانب عمله، وتكليف السيد عبد الرحمن عبد المطلب ، بالإشراف علي قطاع منطقه وجه قبلي، وتكليف طارق انور محمود مصباح ، بالإشراف علي قطاع منطقة الاسكندريه بجانب عمله.

وتضمنت الترقيات الجديدة بشركة مصر للتأمين، تعيين صادق عبد الحميد صادق ، كرئيس قطاع بالندب ، وملحقًا بمكتب مساعد رئيس مجلس الادارة للمبيعات والتوزيع، وتعيين أشرف محمد عبد الرحمن ، مديرًا عامًا للإدارة العامة للإلتزام ندبًا، وأحمد حسين علي كامل ، مديرًا عامًا للإدارة العامة لأمانة مجلس الادارة بالندب.

ندب رضا عبد الحافظ كرئيس لقطاع المراجعة الداخلية

وتضمن الهيكل الجديد، تعيين حازم حسن محمد ، مديرًا عامًا للادارة العامة للجودة، وندب محيي الدين السيد محمد ، كرئيس لقطاع تكنولوجيا المعلومات ، وندب رضا عبد الحافظ ، كرئيس لقطاع المراجعة الداخلية.

أماني الماحي رئيسًا لقطاع المكتب الفني لرئيس مجلس الإدارة ندبًا

أماني الماحي

وتم ترقية أماني صلاح محمود الماحي ، لتشغل منصب رئيس قطاع المكتب الفني لرئيس مجلس الاداره بالندب ، وإبراهيم أبو النيل، كرئيس قطاع ملحق بمكتب رئيس مجلس الادارة، بالإضافة الي تعيين مدحت سيد محمد حسين ، رئيسًا لقطاع الشئون المالية، وطارق خميس ، رئيسًا لقطاع الاستثمار، وطارق احمد اسماعيل ، رئيس قطاع التخطيط المالي والموازنهو متابعة الأداء بالندب.

عبد العليم رئيسًا للشئون الإدارية والأمن وعبد الباري مديرًا للتحصيل المركزي

وتضمن الهيكل الجديد، ندب باسم محمد عبد العليم، كرئيس للشئون الإدارية والأمن ، وعادل عبد الباري محمد ، مديرًا عامًا للإدارة العامة للتحصيل المركزي، وحازم فكري، مديرًا عامًا للإدارة العامة للمراقبة المالية بالندب.