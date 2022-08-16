«المال» تنشر توصيات 3 جهات حكومية لحل مشكلات مصنعى الأجبان

أصدرت وزارتا الصحة والتموين وأكاديمية البحث العلمى، حزمة توصيات جديدة بشأن تطوير منظومة تصنيع الأجبان فى السوق المحلية وحل المشكلات والتحديات التى تواجه المصنعين والمستثمرين فى هذا القطاع.

وعقدت 3 جهات حكومية ضمت وزارتى الصحة والتموين وأكاديمية البحث العلمى مؤتمرا موسعًا الأسبوع الماضى، بحضور لفيف من المصنعين والمستثمرين على مستوى الجمهورية لحل مشكلات منظومة تصنيع الأجبان فى مصر.

وكشفت مصادر مطلعة أن قائمة التوصيات الجديدة تشمل تعديل عدد من بنود المواصفات القياسية وطريقة تطبيقها على مصانع الأجبان ، ثانيا الزام الجهات الرقابية بإعتبار فترة طهى/تسوية الأجبان جزء لا يتجزأ من عملية التصنيع ، ولا يجوز أخذ أى عينات من المنتج قبل إتمام تلك العملية. ، تفاديا للمشكلات التى تقع بين مفتشى الجهات الرقابية والمصانع والتجار.

وطبقا للتوصيات فإن المسئول الأول والأخير عن تحديد فترة طهى الأجبان هو المصانع وحدها.

وأضافت المصادر لـ«المال»، أن قائمة التوصيات تنص على ضرورة تشديد الرقابة على عملية تصنيع الجبن الرومى تحديدًا لضمان عدم إضافة أى دهون نباتية فى تصنيعها، لا سيما أن المواصفات القياسية للجبن الرومى تلزم المصانع باستخدام الدهون من مصادر طبيعية.

وطالبت التوصيات باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين فى حال إضافتهم الدهون النباتية أو أى نوعيات أخرى فى عملية التصنيع.

وتسعى الحكومة إلى توفيق أوضاع تجار ومصنعى الألبان فى مصر مع الجهات الرقابية المتمثلة فى وزارتى التموين والصحة وهيئة الطب الوقائى.

وأوضحت المصادر أنه تم التوافق بين المصانع وكل الوزارات والجهات المعنية على حل المشكلات والمعوقات بهدف تنمية وتطوير صناعة الألبان فى مصر تحت رعاية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأشارت المصادر إلى أن هيئة سلامة الغذاء بالتنسيق مع غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، تعتزم رفع توصيات المؤتمر إلى الهيئة العامة للمواصفات والجودة للاطلاع عليها.

وأضافت المصادر، أنه بعد الاعتماد النهائى لتلك التوصيات سيتم تعميمها على كل الجهات الرقابية، مثل وزارات الصحة، والتموين، ومفتشى هيئة سلامة الغذاء.

وأكدت أنه بتطبيق تلك التوصيات ستنتهى أغلب المشكلات والمعوقات التى تواجه مُصنعى الجبن والألبان فى مصر، مما يساهم فى ضخ استثمارات جديدة من قبل المصنعين فى ذلك القطاع.

وتحرص الحكومة على تعظيم الاستفادة من قطاع الألبان وتطويره وزيادة الإنتاجية من رؤوس الماشية، وفق خطة متكاملة يتم تنفيذها لدعم الاستثمارات الصناعية فى ذلك القطاع تحت توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى.

◗❙مصادر: رفعها إلى الهيئة العامة للمواصفات والجودة تمهيدًا لاعتمادها نهائيًا