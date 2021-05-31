«المال» تنشر تقرير مجلس الشيوخ عن قانون إنشاء صندوق الطوارئ الطبية (مستند)

لإيجاد آلية مستدامة لتمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية

اففتح مجلس الشيوخ ، جلسته العامة اليوم الإثنين ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، استكمال جدول أعماله، والذي يتضمن مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار،عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

ويهدف القانون الذي تناقشه جلسة مجلس الشيوخ اليوم ، إلى تغطية تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة، والحالات التي تستلزم التدخلات الطبية الحرجة والدقيقة؛ لمنع تراكم العمليات الجراحية الكبرى.

كما يهدف المشروع لإيجاد آلية مستدامة لتمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفى الاعتمادات المالية المتاحة فى موازنة الدولة لتغطيتها، وذلك من خلال إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

وأكدت اللجنة المشتركة أن الدولة المصرية لم تدخر جهدا في مساندة وتقديم جميع أشكال الدعم وبقوة لقطاع الصحة في كل الأزمات السابقة، وما زالت مستمرة في دعمها لمواجهة جائحة كورونا.

وأوضحت أن إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية بمثابة الحل المناسب لتغطية تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة، وكذا الحالات التي تستلزم التدخلات الطبية الحرجة والدقيقة لمنع تراكم العمليات الجراحية الكبرى.

وأكدت اللجنة أهمية دور مثل هذه الصناديق في مواجهة المخاطر الطبية وحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والأمراض الوبائية، وذلك بتوفير التمويل اللازم.

وأشارت إلى أن هذا مشروع القانون يأتي في ضوء حرص القيادة السياسية على رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل ، دون تحميل المواطن البسيط محدود الدخل والعمالة غير منتظمة أي أعباء إضافية.

وفيما يلي النسخة الكاملة لتقرير مجلس الشيوخ بشأن مشروع قانون صندوق الكوارث الطبية: