«المال» تنشر تفاصيل مناقشة رابطة منتجي ألبان كفر الشيخ مع 60 مصنعا لعدم تحريك الأسعار

حصلت «المال» على أبرز المحاور التي تناقشها شعبة منتجي الألبان في محافظة كفر الشيخ خلال اجتماعها مع حوالي 60 مصنعا في مراكز المحافظة لمتابعة كمية الإنتاج وما يتطلبه السوق الفترة المقلبة بعد تحريك سعر السولار.

ووفقا لمصادر مسؤولة داخل الشعبة، فإن أبرز المحاور هي: «خفض ارتفاع أسعار الأجبان، بالإضافة إلى متابعة نسب الركود والتحرك بالنسبة للجبن البيضاء والرومي، فضلا عن مناقشة بعض المعوقات التي تواجه موردي الألبان إلى الشركات المصنعة».

يشار إلى أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اجتمعت مطلع الشهر الجاري لمراجعة المعادلة السعرية وتنفيذ آلية تطبيق التسعير التلقائي.

وقالت اللجنة في بيان لها، إنه فى ضوء زيادة الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار قررت اللجنة زيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر ليصبح سعر البيع فى السوق المحلية 8.25 جنيه للتر اعتبارا من الساعة الثانية من صباح الخميس 04 / 05 / 2023.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الشعبة حرصت على مناقشة المعوقات والتحديات التي تواجه المصنعين والسوق المحلي لطرح حلول من شأنها تدفع المصنعين إلى عدم رفع أسعار المنتجات تماشيا مع الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر، بالإضافة إلى توافر المنتجات أمام متوسطي ومحدودي الدخل.

ولفتت إلى أن التوصيات الناتجة عن المناقشة ما بين الشعبة والمصنعين سيتم تطبيقها مطلع الأسبوع القادم لاتباعها والعمل بها.

وأشارت المصادر إلى أن الشعبة تتابع بصفة دورية ومستمرة نسبة تحرك السوق بالنسبة لمنتجات الألبان لمعرفة نسب الركود أو ارتفاع الإقبال على منتجات الألبان والأجبان في المحافظة، لافتة إلى أن نسبة الإقبال في الوقت الحالي على المنتجات تتراوح ما بين 30 إلى 40% إذ أنه من المزمع وصول تلك النسبة إلى 80% خلال شهر يونية 2023.

جدير بالذكر أن رابطة مصنعي منتجات الألبان في محافظة كفر الشيخ، اتفقت في وقت سابق مع 220 مصنعا للألبان في المحافظة، على تخفيض أسعار الألبان ومنتجاتها بنسبة تصل إلى 30%.

وجاء الاتفاق نتيجة ركود تسويق منتجات الألبان على مستوى الجمهورية بنسبة 80% بعد عدم استقرار سعر الدولار وتحريكه أمام الجنيه المصري، إذ قامت المصانع بتخفيض أسعار الألبان ومنتجاتها بنسبة تتراوح من 10 إلى 12% الفترة الحالية بعد عقد اجتماع موسع معهم الفترة الماضية.

«صلاح»: وصول سعر كيلو الجبن الرومي إلى 155 جنيها للجملة مقابل حاليا 140 جنيه

على جانب أخر، أكد محمد صلاح رئيس شعبة منتجي الألبان في محافظة كفر الشيخ، أنه من المزمع تحريك أسعار الأجبان مطلع شهر يولية 2023 بسبب انخفاض الألبان وانتهاء موسم الربيع، متوقعا وصول سعر كيلو الجبن الرومي إلى 155 جنيها للجملة مقابل حاليا 140 جنيه بزيادة قدرها 15 جنيها للكيلو الواحد.

وتوقع «صلاح» في تصريحات خاصة لـ«المال»، ارتفاع أسعار الألبان بسبب انخفاض كميات الألبان المنتجة في فصل الصيف، إذ يصل سعر كيلو اللبن إلى 15 جنيها للكيلو الواحد مقابل 11.5 بزيادة قدرها 3.5 جنيهات للكيلو، لافتا إلى أن هذه الزيادة ترجع إلى انخفاض كميات الألبان في كفر الشيخ والمحافظات المجاورة حوالي 50% عن فصل الربيع.