المال تنشر تفاصيل مفاوضات الكهرباء مع فالكون

مقابل 90 إلى 120 قرشاً لقراءة كل عداد شهرياًكتب – عمر سالم:كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه من المرتقب توقيع عقد قراءة العدادات مع شركة فالكون، بعدد من مناطق الجمهورية خلال أيام.ولفتت فى تصريحات لـ «المال»، إلى أن الوزارة تفاوض شركتين إلا أن «فال

مقابل 90 إلى 120 قرشاً لقراءة كل عداد شهرياً





كتب – عمر سالم:

كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه من المرتقب توقيع عقد قراءة العدادات مع شركة فالكون، بعدد من مناطق الجمهورية خلال أيام.

ولفتت فى تصريحات لـ «المال»، إلى أن الوزارة تفاوض شركتين إلا أن «فالكون»، هى الأقرب لإتمام التعاقد بنسبة %90.

وأوضحت أن يجرى الاتفاق مع «فالكون» حول بنود العقد النهائية، مرجحة حصول الشركة على 90 إلى 120 قرشا عن كل عداد يتم قراءته شهرياً، خلال فترة العقد التى ستصل إلى 3 سنوات.

وأكدت المصادر عدم إضافة أى أعباء جديدة على فواتير الكهرباء بعد التعاقد، خاصة أن المواطن يدفع بالفعل رسم خدمة قراءة العداد شهريا، ضمن الفاتورة.

وشددت على عدم تضرر الكشافين العاملين بشركات التوزيع، أو الاستغناء عنهم، ولكن سيتم الاستعانة بهم فى عملية التحصيل وذلك بشكل تدريجى، مشيرة إلى أن الوزارة لديها عجز بنحو 10 ألاف كشاف عداد، وأكدت المصادر عدم وجود أى تخوفات من وجود تفاصيل العملاء لدى الشركة المتعاقد معها على قراءة العداد.

وقالت المصادر إن كل شركة من شركات توزيع الكهرباء التسع، ستقوم بتحديد منطقتين فقط، تقرأهما الشركة المتعاقد معها.

وتابعت أنه من المقرر أن تقوم «فالكون» بالبدء فى تنفيذ التعاقد مع بداية 2018، ولمدة 6 أشهر، وبعد تقييم التجربة سيتم تعميمها على مستوى الجمهورية منتصف 2018.

وأوضحت المصادر أن الوزارة تتوسع حالياً فى مشروعات العدادات مسبوقة الدفع، وبعد انتهاء الثلاث سنوات، مدة التعاقد مع شركة القراءة، سيتم النظر فى تجديد العقد من عدمه، وشددت على أن الوزارة ستضع عقوبات للقراءات الخاطئة، ضمن العقد.

من جانبة قال المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن هدف التعاقد هو القضاء على ظاهرة القراءات الخاطئة، متوقعا زيادة نسب التحصيل فى الفترة المقبلة.

وأضاف فى تصريحات لـ «المـال»، أن إجمالى نسب التحصيل تصل حاليا لنحو %78.5، وتستهدف الوزارة الوصول بها لنحو %85، على الأقل، شاملة المحال التجارية، وبعض القطاعات الأخرى والمنازل.

يذكر أن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كان قد أعلن فى وقت سابق أن الوزارة تسعى للاتفاق مع جهة سيادية لتقوم بقراءة عدادات الكهرباء شهريا، بغرض تحسين الأداء، لاسيما مع قلة أعداد الكشافين لدى الوزارة.

وأشار إلى أن إجمالى عدد المشتركين يصل لنحو 30 مليون مشترك، بنهاية العام المالى الماضى 2016 /2017.