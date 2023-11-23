"المال" تنشر تفاصيل معدلات تداول البضائع والسفن بميناء الإسكندرية خلال أكتوبر الماضي

حققت هيئة ميناء الإسكندرية معدل تداول بلغ 4.8 مليون طن خلال أكتوبر الماضى، مقارنة بنحو 4.7 مليون خلال نفس الشهر من 2022، بزيادة قدرها 100 ألف طن.

وتوزعت البضائع خلال أكتوبر الماضى بين 484.6 ألف طن تقليدية، مقارنة بنحو 307 ألف طن خلال نفس الشهر من 2022، 113.9 ألف طن ذات طبيعة خاصة، مقابل 220 ألف طن خلال نفس الشهر من العام الماضى، 486 ألف طن صب سائل، وذلك مقابل 369.8 ألف طن خلال أكتوبر العام الماضى.

الحبوب تصل إلى 1.9 مليون طن

وبلغ الصب الجاف «الحبوب» 1.9 مليون طن، مقابل 1.76 مليون خلال نفس الشهر من العام الماضى، ليصل إجمالى البضائع غير المحواة 3 مليون طن، مقابل 2.66 مليون خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وعلقت هيئة الميناء على تلك المؤشرات بأنه تلاحظ وجود إرتفاع في إجمالي أوزان البضائع العامة بنسبة 13% نتيجة زيادة الكميات المصدرة من لفف حديد – حديد تسليح، وذلك بسبب توقف السوق التركي لتلك البضائع مما أدى لارتفاع صادر البضاعة العامة بنسبة 159% .

ارتفاع صادر الأسمنت إلى 131%

وبالنسبة للصب الجاف، فقد تلاحظ إرتفاع إجمالي أوزان الصب الجاف بنسبة 9% نتيجة إرتفاع صادر الحبوب بنسبة 162% خاصة من فول الصويا – الكسب، إضافة إلى إرتفاع وارد الكسب بنسبة 98%، بينما ، كما أن هناك ارتفاع في وارد الأتربة والخامات المعدنية بنسبة 137% نتيجة ارتفاع وارد الأسمنت بنسبة 263%، إضافة إلى ارتفاع صادر الأتربة والخامات المعدنية بنسبة 243% نتيجة ارتفاع صادر الأسمنت بنسبة 131%، كما سجلت صادرات الملح ارتفاعا قدره 300%.

بضائع الصب السائل تحقق 31%

وبالنسبة لإرتفاع إجمالي متداول الصب السائل بنسبة 31% نتيجة ارتفاع وارد الزيوت والشحوم بنسبة 857%، وكذا صادر الزيوت والشحوم بنسبة 150%.

كما بلغ حجم بضائع الحاويات قرابة 1.86 مليون طن، موزعة بين الصادرة بنحو 872 ألف طن والواردة بنحو 796 ألف طن.

يأتى ذلك مقابل كميات من بضائع الحاويات بلغت كمياتها نحو 2.11 مليون طن خلال أكتوبر من العام الماضى، موزعة بين 996.6 ألف طن صادرات، و1.1 مليون طن واردات.

ويحقق معدلات تداول للحاويات تصل إلى 140.5 ألف حاوية

كما شهدت الميناء معدل تداول 140.5 ألف حاوية خلال أكتوبر الماضى، وذلك مقارنة بنحو 106.6 ألف حاوية خلال أكتوبر من 2022 ، بزيادة قدرها 34 ألف حاوية.

وتوزعت تلك الحاويات بين 72.3 ألف برسم بلد الوارد، مقارنة بنحو 54.7 ألف خلال نفس الشهر من العام الماضى، فيما بلغت الصادرة 68.2 ألف مقارنة بنحو 51.9 ألف خلال نفس الشهر من العام الماضى.

محطة تحيا مصر السبب الرئيسي في زيادة الحاويات

وأكدت هيئة الميناء، أنه تلاحظ زيادة أعداد حاويات الترانزيت عن الفترة المثيلة بنسبة كبيرة جدا نتيجة تشغيل محطة متعددة الأغراض ” تحيا مصر” ، والتي كانت السبب الرئيسي في تعظيم تجارة الترانزيت بالميناء عن طريق توفير ساحات تخزينية لتداول أعداد كبيرة من حاويات الترانزيت، مما أدى إلى زيادة إجمالية في أعداد الحاويات المكافئة عن الفترة المثيلة بنسبة 32%، وبالتالي زيادة الأوزان لحاويات الترانزيت.

كما أنه بالرغم من زيادة أعداد الحاويات المكافئة، إلا أننا نجد إنخفاض في إجمالي أوزان الحاويات، خاصة الوارد منها بنسبة 29%، بينما إنحصرت الزيادة في أعداد الترانزيت والفوارغ مقارنة بالفترة المثيلة، نتيجة للوضع الإقتصادي الغير مستقر عالميا والتذبذب المستمر لسعر الدولار.

قرابة 275.9 ألف طن حجم المتداول من المنتجات البترولية

وبلغ حجم البضائع المتداولة من المنتجات البترولية قرابة 275.9 ألف طن، والتى توزعت بين البنزين 31.3 ألف طن، و24.9 ألف من المازوت، و9 ألف من البروبان، و9 ألف من النافتا، و61.9 ألف من الجازولين، و30 ألف طن من وقود الطائرات.

أما المواد الغذائية فبلغت 1.26 مليون طن، والتى توزعت بين القمح بواقع 532 ألف طن، والذرة بنحو 172.8 ألف، وفول الصويا بواقع 125.6 ألف، والملح بواقع 107.9 ألف ، وزيت عباد الشمس بواقع 124.4 ألف طن، ومواد غذائية أخرى بواقع 146.4 ألف طن، وزيت فول صويا بواقع 17.9، و 6.6 طن من السكر المعبأ.

عدد السفن بلغت 398 سفينة مقارنة بنحو 336 سفينة

واستقبلت هيئة ميناء الإسكندرية خلال أكتوبر الماضى 398 سفينة، وذلك مقارنة بنحو 336 تم استقبالها خلال الشهر نفسه من العام الماضى.

وتوزعت تلك السفن بين حاويات 144 سفينة، مقارنة بنحو 115 خلال أكتوبر 2022، بزيادة قدرها 25%، بينما وصلت سفن الصب السائل بلغت 44 مقارنة بنحو 40 خلال أكتوبر 2022، بزيادة قدرها 10%.

وبلغت سفن الصب الجاف 50 مقارنة بنحو 51 بتراجع قدره 1%، وسفن البضائع العامة 108 سفينة مقارنة بنحو 72، وبزيادة قدرها 50%، وسفن وسفن عبارات بلغت 14 سفينة مقابل 18 سفينة خلال نفس الشهر من العام الماضي بانخفاض 22%، أما السفن الاخرى فقد بلغت 17 سفينة مقارنة بنحو 13 سفينة بزيادة قدرها 31% ، بينما وصلت السفن السياحية الى 8 سفن بحمولة 10.8 ألف ركب، مقارنة 4 سفن بحمولة ركاب بلغت 3.4 ألف راكب، بزيادة 100% في أعداد السفن.

وأشارت هيئة الميناء أنه تلاحظ وجود إرتفاع في السفن بفارق 62 سفينة أي ما يعادل نسبة 18%.

كما أن هناك إرتفاع ملحوظ لأنواع مختلفة من السفن، وذلك فيما عدا سفن ذات طبيعة خاصة، حيث إنخفضت بنسبة 43% ، وسفن العبارة بنسبة 22 %، كما أن سفن الصب الجاف تأتي في المرتبة الأخيرة بنسبة 2%؛ ويأتي هذا الإرتفاع نتيجة إنخفاض متوسط زمن بقاء السفن على الرصيف ، الأمر الذي أدى إلى سرعة التداول بالميناء، وتقليل فترة الإنتظار بالمخطاف الخارجي، وكذا إستغلال الأرصفة ذات الغاطس العميق في تدوير السفن ذات الحمولات الكبيرة، وإعتماد العملاء مع الميناء على السفن ذات الحمولات الصغيرة، الأمر الذي أدى إلى زيادة أعداد السفن وإنخفاض أوزان البضائع.

وأكدت الهيئة عبر تقرير لها أن هذا يأتى نتيجة تحقيق الاحترافية فى أداء الأعمال من قبل المرشدين وأطقم إدارة الحركة والإرشاد والقطر بالميناء ، وكذلك اتباع العاملين بالهيئة للسبل التكنولوجية المتقدمة لسرعة إنهاء الإجراءات المتعلقة برسو السفن ومغادرتها ورفع المعدلات القياسية لعمليات الشحن والتفريغ والسعى المستمر لتقليل التكدسات بالميناء .