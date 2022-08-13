«المال» تنشر تفاصيل لائحة تنظيم اليخوت الأجنبية في الموانئ المصرية

بدأ قطاع النقل البحري في تنفيذ لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية فى المراسي والموانئ البحرية، والتي صدرت عن مجلس الوزراء رسميا الاسبوع الماضي عبر القرار رقم 2721 لسنة 2022 .

إسناد مسئولية تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتعظيم سياحة اليخوت لقطاع النقل البحرى

ووفقا لمصادر بقطاع النقل البحري فقد تم البدء في تطبيق أحكام بنود تلك اللائحة فى جميع المراسى السياحية الدولية، والموانئ العامة السياحية والتجارية التى يوجد بها محطات أو أرصفة سياحية خاصة مراسي الساحل الشمالي، ومينائي الإسكندرية وبورسعيد، بالاضافة الى موانئ البحر الاحمر المتخصصة في هذا الشأن.

ونصت اللائحة على أن يتولى قطاع النقل البحرى مسئولية تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتعظيم سياحة اليخوت فى مصر، وضمان استمرارية تنفيذها وتطويرها مستقبلاً، كما ألغت اللائحة الجديدة قرار وزارة النقل رقم 539 لسنة 2003، بشأن تنظيم وإدارة وتشغيل الموانئ السياحية.

قطاع النقل البحري يدير نافذة رقمية لليخوت السياحية وعدم جواز تعامل اليخوت إلا من خلالها

كما نصت على أن تُنشأ نافذة رقمية واحدة لليخوت السياحية، تتولى وزارة النقل ممثلة فى قطاع النقل البحرى إدارتها، والإشراف عليها وتطويرها، واتخاذ إجراءات إنهاء الموافقات والتصاريح اللازمة، مع عدم جواز التعامل مع اليخوت السياحية إلا من خلال هذه النافذة.

كما تلتزم الجهات المتعاملة مع اليخوت السياحية بالربط الإلكتروني مع قطاع النقل البحرى بصفته الجهة المسؤولة عن النافذة الرقمية الواحدة لليخوت السياحية، لتيسير تقديم الخدمات والموافقات لليخوت السياحية بصورة مُجمعة من خلال القطاع، مع مراعاة الضوابط الفنية والتأمينية وقواعد التأمين السيبراني التي تقررها الجهات المعنية.

إطلاق كود موحد لإنشاء وتشغيل مراسى وموانئ اليخوت السياحية

كما نصت اللائحة التي تم البدء في تنفيذها، أن يُعمل بالكود الموحد لإنشاء وتشغيل مراسى وموانئ اليخوت السياحية، المنشور على النافذة الرقمية وموقع قطاع النقل البحري، فى شأن عدد من النقاط التنظيمية، والتى تتمثل فى وصف ومقومات المراسي والموانئ السياحية الموجودة حاليا بمصر، وكذلك الجهات المتعاملة مع اليخوت السياحية المتواجدة بالموانئ والمراسى السياحية والإجراءات والمهام الخاصة بها، وكذا خريطة الموانئ والمراسى السياحية المُنشأة والمخطط إنشاؤها على سواحل الجمهورية، فضلاً عن آلية تشغيل النافذة الرقمية وخدمات التسجيل عليها، وغيرها من الخدمات الإدارية والإلكترونية والإجراءات المرتبطة بها، إلى جانب القوانين والقرارات المنظمة الخاصة بالموانئ والمراسى السياحية واليخوت الأجنبية.

ونصت اللائحة الجديدة، على توحيد الجهات التي تصعد على متن اليخت لتتمثل في قوات حرس الحدود فقط لاتخاذ الاجراءات الأمنية بصحبة مسئول من ادارة المارينا أو الميناء السياحي الذي يقتصر دوره على التواصل بين ممثل تلك القوات وطاقم اليخت فقط.

أما وزارة الداخيلة فيكون دورها ممثلا في اتخاذ الاجراءات والمهام المنوطة بها طبقا للوقاعد المنظمة بعمل تلك الجهات، أما مصلحة الجمارك، فنصت اللائحة على أن المصلحة تقوم باعداد نموذج الاقرار الجمركي المناسب ليقوم مسئولي اليخت باستيفائه على النافذة الرقمية، وتقوم الادارة المختصة بالجمارك باتمام الاجراءات الجمركية طبقا لقانون الجمارك ولائحته التنفيذية.

مدة تصاريح السفر والمغادرة تسري لمدة 5 أيام، ويجوز تجديدها في الظروف الطارئة

أما هيئة السلامة البحرية فتقوم بمراجعة الشهادة الخاصة باليخت الصادرة من جهة اشراف معتمدة أو من دولة العلم بمعرفة التفتيش البحري، كما تسري مدة تصاريح السفر والمغادرة لليخوت لمدة لا تقل عن 5 أيام، ويجوز تجديدها في الظروف الطارئة دون أي رسوم أو غرامات وباجراءات مبسطة.

كما تقوم هيئة السلامة البحرية بمنح اليخت ترخيص ملاحة بناء على شهادة الصلاحية، وفي حالة عدم وجودها يجوز لضمان استيفاء شروط الصلاحية والسلامة.

وبالنسبة لدور وزارة الصحة، فدورها يتمثل عند تلقي الاخطار من اليخت بقدومه من منطقة موبؤة صحيا، أو وجود حالات مرضية، أو اصابات على متن اليخت يتم ابلاغ الجهة الصحية المختصة لاتخاذ الاجراءات المناسبة طبقا للقواعد الصحية المنظمة.

ونصت اللائحة على دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والذي يقوم بترخيص أجهزة الاتصالات اللاسلكية الموجودة على اليخت، وذلك وفقا لاحكام قانون تنظيم الاتصلات، والقرارات المنظمة، والتنسيق مع الجهات المعنية بسرعة استصدار التراخيص الالكترونية بشأن الاجهزة المستخدمة.

وذهبت لائحة تنظيم اليخوت على دور ادارة المارينا أو الميناء السياحي، وذلك لتوفير امكانات الاتصال اللاسلكي باليخوت بالتنسيق مع القاعدة البحرية التي يقع في نطاقها المارينا أو الميناء السياحي وتنظيم استخدام اللاسلكي على اليخت بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما تقوم باستقبال كافة الاخطارات والبلاغات من اليخت على الشبكة الدولية المخصصة لذلك أو أية وسيلة اتصال أخرى يتم الترخيص بها، وتكون إدارة المارينا أو الميناء السياحي مسئولة عن توفير هذه الوسيلة.

كما تقوم بالالتزام بموافقات انشاء الميناء أو الميناء السابق صدورها من هيئة عمليات القوات المسلحة والجهات المعنية الأخرى، وتوفير مكاتب مجهزة ومزودة بوسائل الاتصال المناسبة للتواجد الدائم لعناصر قوات حرس الحدود ولعناصر الجهات الرسمية المنوط بها أعمال بالميناء السياحي داخل نطاق الدائرة الجمركية.

كما تقوم بتنفيذ الاشتراطات والمعايير البيئية طبقا لاحكام قانون البيئة طبقا لاحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذيه وتعديلاتهما، مع اعداد وتنفيذ خطة للطوارئ ومكافحة التلوث ولادارة المخلفات الناتجة عن اليخوت.

كما تقوم ادارة الميناء أو المارينا، بتوفير الخدمات اللوجستية والتي تتمثل في التنسيق مع الشركات الناقلة لتوفير حافلات النقل السياحي لنقل السياح الى المزارات والمناطق السياحية، وكذا الصيانة لمرافق الخدمات بالمارينا أو الميناء السياحي، والتنسيق مع البنوك لتوفير ماكينات صراف آلي بصالات الانتظار، وخدمة ( WI FI )، وتجهيز صالات الانتظار ، ومرافق استقبال المخلفات الصلبة والسائلة.

ونصت اللائحة على مسئوليات وواجبات اليخت، على أن يقوم المسئول عن اليخت او الوكيل الملاحي السياحي بتسجيل البيانات الاساسية لليخت على النافذة الرقمية وتشمل بيانات الركاب، والطاقم، ومواصفات اليخت، وخط السير، وتوقيت وصول اليخت والمغادرة، وشهادة ترخيص الأجهزة اللاسلكية والملاحية المستخدمة الصادرة من دولة العلم، وذلك قبل موعد الوصول بوقت كاف وتقوم ادارة النافذة الرقيمة بدورها بسرعة اخطار الجهات المعنية لتيسير وسرعة اتخاذ الاجراءات والحصول على الموافقات.

كما يقوم مسئول اليخت بملء نماذج الاقرار الجمركي ونماذج البيانات التي يتم اعدادها بمعرفة الجهات المختصة والمدرحة على النافذة الرقمية على أن تقوم ادارة النافذة الرقمية بتقديمها لممثلي الجهات المعنية لاتمام الاجراءات القانونية.

عبور اليخت الأجنبي الأقل من 30 متر عبر هيئة قناة السويس بدون مرشد

كما يخطر مسئول اليخت النافذة الرقمية بخطط التحرك البحري أو البري في حالة الرغبة في التردد على موانئ أو سقالات أو جزر أخرى أو مزارات أو مناطق سياحية، أو ممارسة أنشطة بحرية كالغطس والصيد، لتقوم الجهات المختصة بمتابعة تحركات اليخت عند الابحار، والتراكي والمغادرة للسواحل المصرية، وذلك بموافقة وتصريح واحد له بالدخول، وفقا للضوابط والمحددات التي تضعها الجهات المختصة لممارسة هذه الانشطة ونشرها على المافذة الرقمية، وتتم اجراءات التفتيش في ميناء الوصول وفي ميناء المغادرة أو في الحالات التي تتطلبها الدواعي الأمنية.

كما أنه على المسئول عن اليخت الأجنبي الأقل من 30 متر أو من ينوب عنه أثناء عبور قناة السويس التنسيق مع هيئة قناة السويس للعبور بدون مرشد.

كما تكون اجراءات استقبال ومغادرة اليخوت وفقا لعدة ضوابط على أن يتم التعامل مع اليخت وفقا لشهادة التسجيل الصادرة من دولة العلم وبصرف النظر عن عدد الركاب، أو الطاقم ، أو طول الوحدة، أو حمولتها، أو وسيلة الدفع أو جنسية المالك.

كما يسمح باستقبال اليخت في أي من المراين والموانئ السياحية الدولية، والموانئ العامة السياحية والتجارية التي يوجد بها محطات أو أرصفة سياحية لاستقبال اليخوت السياحية، ويسمح باتمام اجراءات استقبال ومغادرة اليخت أول ميناء وصول أو الميناء المتواجد به اليخت عند المغادرة.

كما يجوز للجهات الرسمية الاكتفاء بارسال مندوبيها من أقرب منفذ قائم الى الميناء السياحي في بداية التشغيل أو في حالة عدم وجود نشاط يستدعي وجودهم بصفة مستديمة، كما يجوز بناء على طلب المسئول عن اليخت أو من ينوب عنه وعلى نفقته الخاصة طلب انهاء اجراءات ” الاستقبال / المغادرة ” وللجهات الرسمية تشكيل لجنة أو فريق عمل مشترك يمثل فيها مندوبيها حسب حاجة العمل تختص بانهاء اجراءات استقبال ومغادرة اليخت طبقا للقوانين والقرارات المنظمة لعمل هذه الجهات، ويكون المنسق لهذه اللجنة ادارة الميناء أو المارينا.

ويجوز بناء على طلب المسئول عن اليخت أو من ينوب عنه وعلى نفقته الخاصة طلب توفير خدمات أمنية / حراسة مرافقة لزيارة موانئ أو جزر أو محميات طبيعية ووفقا لتقدير الجهات الرسمية المعنية.

كما تتولى ادارة المارينا أو الميناء السياحي التخصصي الذي يستقبل اليخت مسئولية اداء المهام التي يقوم بها الوكيل الملاحي، ويجوز اسنادها الى الوكيل الملاحي المرخص له من قطاع النقل البحري.

وذهبت اللائحة الى أن تتولى نوادي اليخوت التابعة لهيئة قناة السويس ونادي اليخت المصري، وتنفيذ دور الوكيل الملاحي بالنسبة لليخت في حالة عبورها لقناة السويس، ويجوز اسناد تلك المهام الى الوكيل الملاحي، كما يؤذن بالنزول للقادمين على متن اليخت وفقا للاجراءات المتبعة مع الاجانب لدخول البلاد بمعرفة الجهات المختصة.

كما تكون خدمات القطر، والارشاد والتأمين، وغيرها من الخدمات اختيارية لليخت وبناء على طلب المسئول عن اليخت أو قائدة أو من ينوب عنه، كما تلتزم ادارة الميناء أو المارينا وجميع مقدمو الخدمات والتوريدات لليخت، كل فيما يخصع، بالاعلان عن بيانات الخدمة وخصائصها والسعر الشامل للحصول عليها، ويخطر قطاع النقل البحري سنويا بلائحة اسعار الخدمات والتوريدات وأي تعديلات تطرأ عليها للنشر على النافذة الرقمية.

محاسبة اليخت بالسعر العالمي للوقود ويسدد بالعملة الأجنبية واستخراج التصاريح خلال 3 أيام

كما تتم محاسبة اليخت بالسعر العالمي للوقود، ويسدد بالعملة الأجنبية، كما يتم استخراج الموافقات والتصاريح اللازمة لليخت خلال مدة لا تجاوز ثلاثة ايام، وحال تكرار الزيارة للبلاد فيجب ألا تجاوز مدة استخراج تلك الموافقات والتصاريح يوما واحدا.

ونصت اللائحة على أسس وفئات المحاسبة مع اليخوت، ليتم محاسبة اليخت الذي يتردد على المراين السياحية الدولية طبقا للائحة الاسعار المعلنة من ادارة المارينا السياحي على النافذة الرقمية، كما تتم محاسبة اليخت الذي تردد على نوادي اليخوت طبقا للائحة الاسعار المعلنة على النافذة الرقمية.

مقابل التراكي يتراوح من 6 – 14 دولار للمتر يوميا ويحسب كسر اليوم بيوم كامل

كما يتم محاسبة اليخت الذي يتردد على الموانئ العامة السياحية والتجارية ( محطات سياحية- أرصفة سياحية) وذلك مقابل التراكي لمدة يوم، على أن يعتبر جزء اليوم يوما كاملا، بحيث يدفع اليخت حتى طول 10 متر بواقع 6 دولار للمتر يوميا، واليخت أكثر من 30 – 60 متر يكون 8 دولار للمتر يوميا ، واليخت من 60 – 90 متر يقوم بدفع 10 دولار للمتر يوميا، واليخت أكثر من 90 متر تقوم بدفع 14 دولار للمتر يوميا.

منح تخفيض قدره 50% للمدة التي تزيد عن الثلاثين يوما الاولى

ويتم منح تخفيض قدره 50% للمدة التي تزيد عن الثلاثين يوما الاولى، على أن يعاد النظر في تلك الفئات كلما دعن الضرورة الى ذلك بعد العرض على المجلس الاعلى للموانئ.

كما يقوم قطاع النقل البحري بتحصيل مصروفات ادارية من المسئول عن اليخت أو من ينوب عنه عن الخدمة الادارية والالكترونية للنافذة الرقمية بواقع 20% من اجمالي المبالغ المسددة، فيما يؤدي اليخت المقابل المستحق لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية اي فاينانس طبقا للعقد المبرم بذات الشأن.

عدم تحصيل اي رسوم أو مقابلات تحت اي مسمى من اليخت الا من خلال النافذة الرقمية

ونصت اللائحة على عدم تحصيل اي رسوم أو مقابلات تحت اي مسمى من اليخت الا من خلال النافذة الرقمية على أن تقابلها خدمات حقيقية وفعلية تؤدي لليخوت، كما يعفى اليخت من اداء مقابل النوباتجية للقيام بالاجراءات بعد مواعيد العمل وأيام العطلات الرسمية.

وكانت قد عقدت هيئة ميناء الإسكندرية اجتماعا مؤخرا لبحث مطالب العاملين فى القطاع، للتعرف على معوقات نشاط سياحية الخيوت، خاصة مشكلة الرسوم المتعددة التى يتم تحصيلها .

وأوضح اللواء حسام الروينى نائب رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أن الاجتماع جاء فى إطار سياسة وزارة النقل لجذب سياحة اليخوت والموانئ المصرية، سواء الواقعة بالبحر المتوسط أو البحر الأحمر، مشيرا إلى أن هذا النشاط يعمل على تنمية إيرادات الموانئ، خاصة وأن اليخوت تحتاج إلى إجراءات للدخول، وتموين بالوقود والسلع الاستهلاكية المختلفة.

وأكد أن ميناء الإسكندرية تتعاون مع قطاع النقل البحري، فى تنفيذ النافذة الواحدة لليخوت والتى تم تدشينها مؤخرا، بحيث يتعامل صاحب اليخت مع نافذة واحدة وليس مع العديد من الجهات، لافتا إلى أن التعدد قبل «نافذة» كان أحد معوقات النشاط، ليتم دفع الرسوم عبر شركة “إى فاينانس” فقط.

وأشار «الروينى» إلى أن السوق المصرية قامت مؤخرا بإنشاء العديد من الموانئ السياحية المتخصصة لاستقبال السفن السياحية واليخوت، وبالتالى هناك حوافز كبيرة منتظر طرحها خلال الفترة المقبلة، ومن أهمها التسهيلات فى القرارات الإدارية حتى تؤتى تلك الإنشاءات ثمارها مستقبلا.