«المال» تنشر تفاصيل فوز 8 كيانات بممارسة «القابضة للكهرباء» لتركيب عدادات مسبقة الدفع

فازت 8 كيانات محلية بممارسة تركيب 400 ألف عداد مسبق الدفع، والتى طرحتها الشركة القابضة للكهرباء مطلع الشهر الجارى، وفقا لتصريحات مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء.

وكشفت المصادر لـ«المال» أن لجنة البت الخاصة بالممارسة قامت بترسيتها على 8 شركات، موضحة أن إجمالى قيمتها يصل لنحو 44 مليون جنيه، يتم تمويلها عبر الموارد الذاتية لـ«شمال القاهرة للتوزيع».

وأوضحت أن قائمة الشركات الفائزة بالممارسة تتضمن كلاً من «السويدى إلكتروميتر»، و«تكنو سمارت» لنظم الأمن، ومكة، بالإضافة إلى «جرين باور»، و«العالمية»، و«إنجاز»، و«سكاى» لأنظمة الطاقة، و«إيكوتيل».

وكشفت عن انسحاب شركتين، هما «أسكرا» و«سينا للمشروعات الصناعية»، لعدم قدرتهما على التنفيذ.

ولفتت إلى أن كل شركة ستقوم بتركيب العدادات لعدد من المناطق، ستتولى «شمال القاهرة للتوزيع» تحديدها، موضحة أن الممارسة تشترط أن تتمتع الكيانات المنفذة بسابقة خبرة فى النشاط.

وأوضحت المصادر أن الممارسة تشترط أيضا بدء التركيب خلال 3 أشهر من تاريخ الترسية والتوقيع مع الشركات الفائزة، على أن يتم الانتهاء منها خلال العام المالى الجارى.

ولفتت إلى أن جزءًا من العدادات سيتم تركيبها عبر استبدال أجهزة قديمة بأخرى مسبوقة الدفع طبقا لخطة الوزارة فى تحويلها لتعمل عن طريق كارت الشحن.

وأكدت أن خطة تغيير كل الوحدات الحالية إلى «مسبوقة الدفع» ستتم بالتعاون بين الشركات المحلية المصنعة، التى تمتلك القدرة على تلبية متطلبات السوق من تلك العدادات، فى إطار خططها للتوسع محليا.

وتتبع «شمال القاهرة» الشركة القابضة لكهرباء مصر، وتخدم 5 ملايين مشترك، ويشمل نطاق عملها 4 قطاعات، تضم: شمال، وشرق القاهرة، ومدينة القاهرة الجديدة، وجزءًا من محافظة القليوبية (مدينة العبور – الخانكة – شبرا الخيمة – القناطر – بهتيم).