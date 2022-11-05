«المال» تنشر تفاصيل زيارة وكيل الأزهر إلى فرع الجامعة في دمياط الشهر الجاري

كشف الدكتور راشد محمد راشد، عميد كلية طب بنين فرع جامعة الأزهر بدمياط، تفاصيل زيادة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داوود رئيس الجامعة، لفرع جامعة الأزهر في دمياط نهاية الشهر الجاري.

وقال راشد، إن الزيارة تأتي للوقوف على عدة محاور أهما: متابعة الإنشاءات الجديدة التي تجريها الجامعة في دمياط، بالإضافة إلى إجراء اجتماعات مع المهتمين بالتعليم الأزهري ورجال الأعمال في دمياط.

وأضاف راشد في تصريح خاص لـ«المال»، أنه سيتم افتتاح مركزي الكلى الجديد، والحروق، بالإضافة إلى الوقوف على سير العملية التعلمية، فضلا عن متابعة التشطيبات لكلية طب بنين دمياط الجديدة.

وأشار إلى أن هناك اجتماعا للجنة التنسيقية والتنفيذية لفرع جامعة الأزهر في دمياط لمناقشة تغيير النمط التعليمي، بالإضافة التفكير في بناء كلية ذكاء اصطناعي، وكلية هندسة بحرية للإفادة والاستفادة من البيئة.

ولفت راشد إلى أن الجامعة تحاول وجد أنماط مختلفة من تعليم سوق العمل المحلي والعالمي.

جدير بالذكر أن مصادر مطلعة قد كشفت في وقت سابق لـ«المال»، أن التكلفة الإجمالية لفرع جامعة الأزهر المزمع إنشاؤه فى محافظة دمياط تبلغ 2 مليار جنيه.

وكانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خصصت قطعة أرض مساحتها 135 فدانًا لتدشين الفرع قبل عامين.

وقالت المصادر لـ«المال» إن الفرع يشمل بناء 26 كلية، تم الانتهاء من تنفيذ 4 منها هى «الصيدلة، والأسنان بنات، والهندسة، والشريعة»، وجار البدء حاليًا فى إنشاء كلية الزراعة، لافتة إلى أن ذلك يوفر الوقت والمجهود على طلاب منطقة الدلتا.

وأوضحت أنه من المقرر الانتهاء من إنشاء جميع كليات الجامعة خلال العامين المقبلين، لافتة إلى أنه سبق تدشين الكليات الأربع خلال شهر واحد فقط، بسبب تكثيف عمليات البناء، بمشاركة العديد من رجال الأعمال والمجتمع المدني.

وأكدت المصادر أن اللجنة التأسيسية لفرع الجامعة فى دمياط خصصت جزءًا من مساحة الأرض لإنشاء مركز طبى خدمى يضم أجهزة حديثة ومستشفى متكاملًا ومدرسة للتمريض لخدمة الطلاب من مختلف المحافظات، وكذلك الدول الخارجية التى ترسل الوافدين للدراسة فى الأزهر.

وتابعت أن جامعة الأزهر لا تدخل فى إنشاءات فروع جامعات جديدة، لكنها تتولى عمليات التشطيب بعد الانتهاء من التنفيذ، لافتة إلى وجود مساهمات كبيرة جدًا من رجال الأعمال والمجتمع المدنى فى دمياط وضواحيها فى تكلفة بناء الكليات.