«المال» تنشر تفاصيل زيارة قيادات جامعة الأزهر لفرع دمياط غدا

كشف الدكتور راشد محمد راشد عميد كلية طب بنين فرع جامعة الأزهر بدمياط، تفاصيل زيارة عددا من قيادات جامعة الأزهر بالقاهرة لفرع دمياط غدا الخميس.

وقال راشد لـ«المال»، إن الزيارة تضم الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق نائب رئي الجامعة للدراسات العليا والمشرف العام على قطاع المستشفيات، والدكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس الجامعة للوجة البحري.

يشار إلى أن فرع جامعة الأزهر بدمياط الجديدة، يضم كليات طب الأزهر بنين وبنات، والدراسات الإسلامية ومبانى للمدن الجامعية بنين وبنات وتخدم محافظة دمياط وعدد من المحافظات الأخرى.

وأضاف راشد، بأن الهدف من الزيارة تفقد الانشاءات التي تقوم حاليا على أرض الجامعة والبالغ مساحتها 133 فدانا، بالإضافة إلى افتتاح مركز الغسيل الكلوي بعد تجديده في مستشفيات جامعة طنطا.

كما يتفقدوا الانشاءات التي تتم في مركز الأمومة الجاري إنشاءه، بالإضافة إلى مركز الجراحات المتخصصة، لافتا إلى أنه من المقرر عقد اجتماع بين قيادات الأزهر ومنظمات المجتمع المدني في محافظات دمياط لحثهم على استكمال منظومة التطوير والانشاءات التي تجريها الجامعة.

جدير بالذكر أن التكلفة الإجمالية لإنشاء مستشفى الأمومة ومركز الحراجات المتخصصة رقم 1 تصل إلى مليار جنيه من موازنة الدولة.

ويتم إنشاء مستشفى الأمومة ومركز الحراجات المتخصصة رقم 1 داخل سور مستشفيات جامعة الأزهر بدمياط الجديدة على مساحة 5 آلاف مترا.

وتبلغ المساحة الإجمالية لمستشفيات جامعة الأزهر في دمياط الجديدة، تبلغ حوالي 166 ألف متر بما يعادل 33.5 فدان.

وجاري العمل والتطوير للوصول إلى 470 سريرا، من خلال إضافة 60 سرير للحروق، فضلا عن 60 سرير للطوارئ، لاستيعاب الحالات الواردة للجامعة يوميا.

في سياق أخر أكد مصادر مسؤولة داخل فرع جامعة دمياط، أن تجديد مبنى الغسيل الكلوي بالجامعة شمل إحلال وتجديد حوالي 35 ماكينة غسيل كلوي، لافتة إلى أن التجديد يساهم في استقبال حالات عديدة من المرضى يوميا داخل المستشفى.

وأضافت المصادر لـ«المال»، أن عملية تجديد وتطوير مركز الغسيل الكلوي بالجامعة بلغت تكلفتها حوالي مليون جنيه، لافتة إلى أن تكلفة التطوير والتجديد من خلال تبرعات المجتمع المدني للجامعة وليس من موازنة الدولة.

جدير بالذكر أنه تم تخصيص قطعة أرض فضاء لإنشاء فرع جامعة الأزهر بدمياط الجديدة، على مساحة 135 فدانا جنوب الحى المتميز بمدخل مدينة دمياط الجديدة، بغرض الاستغلال فى إنشاء 5 كليات عليها.

وتم وضع أيضا حجر الأساس لمبنى الإدارى بالجامعة و4 مبان أخرى تضم 5 كليات، وهما: كليتى الصيدلة بنات وأسنان بنات فى مبنى واحد مكون من 4 طوابق، وكليات الهندسة بنين، كلية أزهرية للبنين، كلية أزهرية للبنات.

من موازنة الدولة.