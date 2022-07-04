«المال» تنشر تفاصيل دراسة تصنيع الخبز من طحين القمح والبطاطا

بدأت وزارتا الزراعة واستصلاح الأراضى والتموين والتجارة الداخلية، دراسة إنتاج الخبز المدعم من طحين البطاطا والدقيق ، وذلك من خلال مركز تكنولوجيا الطحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأكد الدكتور عبد المنعم الجندى الأستاذ بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وصاحب مشروع إنتاج الخبز من البطاطا، أنه يمكن زراعة 360 ألف فدان بطاطا بيضاء بإجمالى إنتاجية 5 ملايين و400 ألف طن ، مشيرا إلى أن فدان البطاطا ينتج 15 طنًا.

وقال لـ«المال» إن تجربة إنتاج الخبز من دقيق البطاطا أسفرت عن إنتاج 50 رغيفا لوزن كيلو جرام من دقيق القمح مضافا إلى كيلو جرام آخر من البطاطا وهى مساوية لـ2 كيلو من دقيق القمح.

وكشف «الجندى» أنه خلال الفترة الماضية حدث تواصل مع وزارة التموين بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية والصعوبات التى ظهرت فى السوق العالمية وتعذر الاستيراد، مشيرا إلى أن مصر يوجد لديها هدر كبير فى محصول البطاطا كما تقدم كغذاء للماشية.

وأوضح أنه على مدار أكثر من 20 عاما قام بإنتاج واستنباط وبحث 93 تركيبا وراثيا تم من خلالها انتخاب سلالة منتجة للعيش وتم تجربتها وأثبتت نجاحها ، مشيرا إلى أن فدان البطاطا ينتج ما يوازى 10 أفدنة من القمح لأن فدان القمح ينتج نحو 3 أطنان قمح يتم تركيزها بعد ذلك إلى 2 طن من الدقيق بعد ذلك فى المقابل ينتج فدان البطاطا الجيد 20 طنا .

و كشف المشرف على مشروع إنتاج الخبز من البطاطا أنه تم بحث 93 من التراكيب الوراثية من محاصيل وأصناف البطاطا للانتخاب و بينها أصناف تصلح لإنتاج الخبز، مشيرا إلى أنه فى عام 2000 قام بإعداد دراسة إنتاج خبز «الجنداوى» وهو خليط بين دقيقى القمح والذرة.

من جهته، قال محمد عبدالجواد سكرتير الشعبة العامة لأصحاب المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية لـ«المال» إن كل جوال دقيق قمح “50 كيلوجرام” ينتج 1420 رغيفا بلديا مدعما زنة 90 جرامًا للرغيف، أى أن كيلو الدقيق ينتج 28 رغيفا، بمعدل 270 مليون رغيف يوميًا لحاملى البطاقات التموينية .

وأضاف أن 30 ألف مخبز بلدى مدعم على مستوى الجمهورية تنتج رغيف الخبز المدعم حسب المواصافات التى يتم إقرارها من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للسلع التموينية، موضحَا أنه فى حالة الموافقة على إنتاج الخبز البلدى المدعم من القمح والبطاطا، سيتم البدء فيها فورًا.

كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية كشف – فى مؤتمر صحفى الأحد الماضي- أنه يتم حاليًا دراسة إضافة طحين البطاطا على دقيق القمح المستخدم فى إنتاج الخبز المدعم، بهدف تخفيض تكلفة استيراد الأقماح ، وخفض الكميات التى يتم استيرادها بنحو 500 ألف طن ، حيث إنه جار دراسة تكنولوجيا طحن البطاطا واستخدامها فى الخبز المدعم، موضحَا أنه من المقرر أن تكون النسبة مابين 10 إلى %20.

وقال عطية حماد رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية فى القاهرة، إنه تم تطبيق إنتاج الخبز بالبطاطا فى محافظة الوادى الجديد، وذلك من خلال إضافة طحين البطاطا لأول مرة إلى دقيق إنتاج الخبز المدعم، كما أنها لاقت استحسانا من المواطنين، ومستعدون لتعميمها.

محمد مجدى