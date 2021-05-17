«المال» تنشر تفاصيل خطة «الكهرباء» لتطوير شبكات شمال القاهرة

كشفت مصادر مسئولة فى وزارة الكهرباء والطاقة عن تنفيذ مشروعات استثمارية قريبا لتطوير شبكات شمال القاهرة للتوزيع بتكلفة تصل إلى 650 مليون جنيه.

وحصلت «المال» على تفاصيل خطة تلك المشروعات المقرر تنفيذها بداية من يوليو المقبل، والتى ستشهد الاستعانة ببعض الشركات الوطنية فى السوق المصرية، على أن يكتمل تنفيذها خلال العام المقبل.

وأوضحت المصادر أن الخطة تشمل تنفيذ وتركيب 219 محول توزيع كهرباء فى نطاق شركة شمال القاهرة، بالإضافة إلى إحلال وتجديد وتوسعات لنحو 12 موزعا كهربائيا، كما تتضمن تركيب وتنفيذ نحو 43 كشك كهرباء بالمحولات الخاصة بها.

وتتضمن الخطة مد نحو 325 كيلومتر كابلات جهد متوسط، وتركيب 174 لوحة كهرباء جهد منخفض فى الأماكن ذات الاستهلاك المنخفض مثل المنازل، وتنفيذ 142 لوحة حلقية جهد متوسط.

وتشمل الخطة التى ستنفذها شركة شمال القاهرة عبر الموارد الذاتية، زرع 980 عمود جهد منخفض فى أماكن متفرقة، وتركيب 592 صندوق توزيع كهرباء، ومد 182 كيلو متر كابلات جهد منخفض، وشد نحو 185 كيلو متر موصل هوائى معزول جهد منخفض.

وتستهدف شمال القاهرة للكهرباء من تلك الأعمال رفع كفاءة أنظمة توزيع الطاقة، وتقليل الفقد، ومدة انقطاع التيار الكهربائى وتحسين جودة الخدمة، وتحويل شبكة توزيع الكهرباء إلى «ذكية».

يذكر أن شركة شمال القاهرة نجحت مؤخرًا فى تطوير مراكز الخدمة عبر تطبيق نظام الشباك الواحد فى 38 إدارة تجارية، لتقديم 26 خدمة للمشتركين بشكل مباشر.

وتتبع شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء الشركة «القابضة لكهرباء مصر»، وتخدم 5 ملايين مشترك، تنقسم إلى 4 قطاعات، تضم شمال، وشرق القاهرة، ومدينة القاهرة الجديدة، وجزءًا من محافظة القليوبية (مدينة العبور- الخانكة- شبرا الخيمة- القناطر- بهتيم).