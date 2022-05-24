«المال» تنشر تفاصيل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022/2023

كشفت وزارة التخطيط عن أبرز الملامح والمستهدفات لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2022، والتى تهدف لتحسين جودة حياة المواطنين، فى ظل الاضطرابات العالمية المتتالية، واستحوذت المشروعات الخضراء على اعتمادات بقيمة 336 مليار جنيه.

وأضافت وزارة التخطيط فى تقرير اطلعت عليه «المال»، أن الخطة تهدف إلى بناء الإنسان من خلال إتاحة وضمان جودة الخدمات المقدمة من التعليم والصحة والنقل الذكى وغيرها، إذ تتنوع حجم الاستثمارات الخضراء بين عدة قطاعات، يتصدرها «النقل» بقيمة 300 مليار جنيه.

وتابعت أن حجم المشروعات الخضراء المستهدفة فى قطاع الرى بقيمة 26.4 مليار جنيه، والإسكان 4.5 مليار والتنمية المحلية 2.8 مليار والكهرباء 2.4 مليار، إذ ارتفعت نسبة الاستثمارات الخضراء بمعدل %40 مقارنة بـ%30 للعام المالى 2021/2022.

وأوضحت «التخطيط» أنه تمت مراجعة مستهدفات مؤشر الاقتصاد المصري، فى ظل تطورات الازمات العالمية المتتالية، إذ تم خفض معدلات النمو الاقتصادى للعام المالى 2022/2023 من %6.4 الى %5.5 ، وارتفاع التضخم من مستهدف 7.5 % الى 10 %، كما تم رفع معدلات البطالة من 7 % الى 7.3 %، اضافة الى تراجع معدل الاستثمار فى الناتج المحلى من 18 % الى 15.2 %..

وأوضح التقرير تفاصيل هيكل الاستثمار العام والخاص، والذى يستهدف 1.4 تريليون جنيه للعام 2022/2023، مقابل 1.2 تريليون 2021/2022، ويتوزع هيكل الاستثمار إلى استثمارات عامة بقيمة 1.1 تريليون جنيه، مقابل 933 مليارًا لعام 2021/2022، وتبلغ حجم الاستثمارات الخاصة 300 مليار جنيه، مقابل 267 مليارًا لعام 2021/2022.

وأضاف أن حجم الاستثمارات العامة تشكل %87 من جملة الاستثمارات، إذ تتوزع مصادر تمويل الجهاز الحكومى البالغة 367 مليار جنيه للعام المالى المقبل، بواقع 255 مليار جنيه تمويل الموازنة و75 مليارًا تمويلًا ذاتيًا ومصادر أخرى 46 مليار جنيه.

قطاع الصحة

وذكر التقرير أن ملامح الخطة التنموية لقطاع الصحة، تتمثل فى تخصيص 5.2 مليار جنيه للتأمين الصحى الشامل لعدد 94 مستشفى و448 وحدة صحية، وتخصيص 3.6 مليار جنيه للمستشفيات والمراكز المتخصصة لنحو 148 مستشفي، ودخول 36 مستشفى الخدمة بتكلفة 1.8 مليار جنيه.

وتابع أنه تم تخصيص 2.8 مليار جنيه لتطوير وتجهيز المنشآت الصحية بمحافظات «حياة كريمة» لنحو 15 مستشفى و104 وحدات صحية، وتوفير 1500 سرير رعاية مركزة بتكلفة 1.3 مليار جنيه.

وأوضح التقرير أنه تم توريد 100 سيارة إسعاف بقرى حياة كريمة، بتكلفة 350 مليون جنيه، وتخصيص 250 مليونا لتطوير مراكز صحة وتنمية الأسرة، و209 ملايين جنيه لمعالجة النفايات الطبية.

وتم تخصيص اعتمادات لدخول المستشفيات الجامعية الخدمة بتكلفة كلية 5.1 مليار لنحو 7 مستشفيات، باعتمادات بقيمة 1.1 مليار جنيه، ويتم الانتهاء منها قبل نهاية العام المالى 2022/2023.

قطاع الإسكان

وكشف التقرير عن ملامح المشروعات التنموية فى قطاع الإسكان، ويشمل تنفيذ 59 محطة معالجة للصرف الصحى بقيمة 6.3 مليار جنيه، وإنشاء 27 محطة معالجة مياه البحر بقيمة 2.5 مليار.

كما يتم إنهاء أعمال 243 مشروع مياه شرب وصرف صحى بحجم اعتمادات خلال العام المالى 2022/2023 بقيمة 2.2 مليار جنيه، وإحلال وتجديد شبكات المياه ورفع كفاءتها بقيمة 2 مليار جنيه.

وتابع أنه تم اعتماد بقيمة 2.4 مليار جنيه لتلبية الاحتياجات الملحة لمنظومة الصرف الصحي، خاصة فى محافظة الإسكندرية، وتطوير التجمعات الحضرية بقيمة 1.2 مليار جنيه لنحو 35 مشروعًا، ونقل وتحويل مرافق للمياه والصرف الصحى المتعارضة مع المشروعات القومية بقيمة 959 مليون جنيه خلال الخطة المستهدفة.

قطاع النقل

وأضاف التقرير أن الملامح الأساسية للمشروعات التنموية فى قطاع النقل للعام المالى المقبل تشمل 43 مشروعًا لقطاع الطرق القومية بتكلفة 17.2 مليار جنيه، والمحاور العرضية باعتمادات بقيمة 3.4 مليار.

وتابع أنه من المخطط إنهاء أعمال 12 كوبرى واستكمال 5 كبارى باعتمادات 2.5 مليار جنيه، إضافة إلى إنهاء محور الفريق كمال عامر باعتمادات 2.1 مليار ونهو محور جيهان السادات باعتمادات 2.1 مليار جنيه.

وتابع التقرير أن الخطة تشمل تنفيذ 10 محاور على النيل، باعتمادات بقيمة 3.4 مليار جنيه، فى عدة محافظات إقليمية منها سوهاج وأسوان وأسيوط.

وأشار التقرير إلى أن أهم مشروعات الهيئات الاقتصادية بوزارة النقل، تشمل الهيئة القومية للأنفاق بقيمة 176 مليار جنيه، موزعة على عدد من المشروعات، منها القطار الكهربائى السريع والمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الانفاق، ومشروع خطى المونوريل، وإعادة تأهيل ترام الرمل بالاسكندرية، والخط الثالث لمترو الإنفاق، وتحديث وتشغيل خطوطه، وتطوير قطار أبوقير الاسكندرية، والقطار الكهربائى عدلى منصور -العاشر من رمضان.

تخصيص 27 مليار لتطوير السكك الحديدية

وأضاف التقرير أنه تم تخصيص اعتمادات مالية بقيمة 27 مليار جنيه لمشروعات تطوير السكك الحديدية، ومنها توريد 1300 عربة، ومشروعات كهرباء إشارات بطول 140 كم، وتجديد خطوط سكة حديد بطول 1035 كم، وتوريد 1000 عربة بضائع.

وتابع أن تلك المشروعات تشمل إنشاء مجمع السكك الحديدية بأرض بشتيل، وإعادة تأهيل خط قنا ابوطرطور، وازدواج وكهربة الإشارات خط طنطا، زفتي، الزقازيق.

قطاع الري

وكشف التقرير عن أبرز الملامح التنموية فى قطاع الري، منها اعتماد 24 مليار جنيه لمشروع تأهيل وتبطين الترع بأطوال 5.7 ألف كم، والاستفادة من مصرف بحر البقر باعتماد 5.7 مليار جنيه، واستكمال مشروعات تنمية جنوب الوادى بتوشكى باعتماد 4 مليارات.

قطاع الاتصالات

وأوضحت ملامح الخطة التنموية فى 2022/2023، أن قطاع الاتصالات يحظى بأولوية لتنفيذ عدة مشروعات، منها تطوير برامج التعاون مع الشركات والمنظمات الدولية، باعتماد 2.5 مليار جنيه، وميكنة البنية التكنولوجية بالجهاز الإدارى باعتماد مليار جنيه.

وتابع أنه سيتم إنشاء شبكة وطنية موحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، باعتماد 2.4 مليار جنيه، ومشروع إخلاء النظام الترددى باعتماد 1.6 مليار، وإنشاء شبكة حكومية مغلقة وتخصيص 1.25 مليار جنيه.

وأضاف أنه سيتم رفع كفاءة استخدام الإنترنت بالجهاز الإدارى للدولة، باعتماد مليار جنيه، وتطوير وتحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمى بقيمة مليار جنيه، وتخصيص 500 مليون لمنظومة مصلحة الجوازات وإصدار التأشيرة الإلكترونية.

وأوضحت أن ملامح تطوير قطاع الكهرباء يشمل استكمال المشروعات الاستراتيجية لدعم الشبكة القومية للكهرباء وتأمين التغذية لمشروعات التنمية الاقتصادية باعتمادات بقيمة 6.4 مليار جنيه.

وكشف التقرير عن تفاصيل مشروعات التنمية المحلية فى خطة العام الجديد، وتشمل رصف الطرق المحلية باعتماد 6.8 مليار جنيه، وبرامج تنمية الصعيد بتكلفة 3.3 مليار جنيه، ومبادرة مجمعات الخدمات الحكومية باعتمادات 3 مليار جنيه.

وتابع أنه تم اعتماد 1.4 مليار جنيه لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة، وتدبير 1.2 مليار جنيه لمنظومة أمن ومرور وإطفاء، وتخصيص مليار جنيه للمجازر الآلية.

وأوضح أن الهدف الاستراتيجى للمخطط يهدف إلى تحقيق التكامل بين جهود الدولة فى الريف والحضر، بما يعزز الشعور بالرضا المجتمعي، إذ تم تخصيص 10 مليارات جنيه لتطوير 75 مجمعا حضريا خلال تلك الفترة من العام المالى الجديد.

◗❙الأزمات العالمية المتتالية تخفض معدلات النمو إلى %5.5.. وزيادة معدلات البطالة

◗❙ارتفاع حجم الاستثمارات العامة والخاصة لـ1.4 تريليون جنيه

◗❙اعتماد 10 مليارات جنيه لتطوير 75 قرية بـ«حياة كريمة»