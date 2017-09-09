المال تنشر تفاصيل جولة حكيم للترويج لمصر فى أوروبا

دعاء محمود ومحمد فتحى يبدأ الفنان حكيم، جولة أوروبية الفترة المقبلة للترويج لمصر في الخارج. وتبدأ جولة حكيم بحسب التفاصيل التي حصلت عليها الـ"المال"، من 15 سبتمبر الحالى حتى يوم 30 من نفس الشهر. وتستهدف الجولة، متوسط حضور من 18.458 إلى 40 ألف شخص. وسوف يقوم حكيم بإحياء حفلاته فى عدد

دعاء محمود ومحمد فتحى

يبدأ الفنان حكيم، جولة أوروبية الفترة المقبلة للترويج لمصر في الخارج.

وتبدأ جولة حكيم بحسب التفاصيل التي حصلت عليها الـ”المال”، من 15 سبتمبر الحالى حتى يوم 30 من نفس الشهر.

وتستهدف الجولة، متوسط حضور من 18.458 إلى 40 ألف شخص.

وسوف يقوم حكيم بإحياء حفلاته فى عدد من العواصم الأوروبية،من بينها تولوز ومارسيليا وباريس وروبيه وأمستردام وبرشلونه ومونبلييه.

ومن المحتمل أن يحضر الحفلات عدد كبير من فنانى مصر لدعم أهداف الجولة مثل رجاء الجداوى، وحسين فهمى، وبشرى، وهند صبرى، وخالد النبوى.

وسوف يرافق الدكتور زاهى حواس الجولة كسفيرها الرسمى، كما سيتم تغطية الحدث إعلاميا من العديد من وسائل الإعلام قبل وخلال وبعد الجولة مثل ON Network و France 2 و France 3 و Le Monde و Liberation و RTL2.

وأعلنت هيئة تنشيط السياحة فى مؤتمر صحفى اليوم عن إحياء الفنان حكيم حفل ترويج السياحة والآثار المصرية على مسرح الأوليمبيا الفرنسى الشهير، والذى يعد أهم وأعرق المسارح فى أوروبا والعالم إذ تم بناؤه عام 1888 وذلك ضمن جولة حكيم الأوروبية التى أعلنت عنها الهيئة.

من جانبه أكد الفنان حكيم أن الحفلات التى سيقوم بالغناء فيها بأوروبا هدفها تشجيع السساحة فى مصر ودعوة الأجانب لزيارتها موضحا أن الجولة فرصة ذهبية لزيادة فرض الترويج للسياحة فى أوروبا لتحسين صورة مصر.

وأضاف حكيم خلال كلمته بالمؤتمر الذى عقدته هيئة اتنشيط السياحة للإعلان عن جولة حكيم الأوروبية لدعم السياحة أنه قرر تخصيص عائد جميع حفلات لصالح صندوق تحيا مصر ومؤسسة مجدى يعقوب ومؤسسة 500500 لعلاج الأورام.