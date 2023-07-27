«المال» تنشر تفاصيل جديدة فى أحدث اتفاقيات استغلال الذهب فى مصر

حصلت «المال» على تفاصيل جديدة بشأن بنود أحدث اتفاقيات استغلال الذهب التى أعلنت الحكومة التوصل لتفاهم بشأنها مع الكيانات الفائزة بالمزايدة العالمية للبحث والتنقيب لعام 2020، والتى تتصدرها «سنتامين» و«باريك جولد» العالميتان.

مصادر: 9 ملايين دولار التزامات إنفاق بفترة البحث الأولى.. و25 ألف جنيه الحد الأقصى لإيجار الكيلو متر المربع

وطرحت مصر مزايدة عالمية ضخمة للبحث والتنقيب عن الذهب واستكشافه واستغلاله بالصحراء الشرقية خلال 2020، وفازت بها 11 شركة (7 عالمية و4 مصرية)، بالتزامات استثمارية تصل إلى 60 مليون دولار بالمرحلة الأولى.

كشفت مصادر مطلعة فى تصريحات لـ«المال» أنه وفقًا للاتفاقية ستلتزم كل شركة فائزة بإنفاق ما لا يقل عن 9 ملايين دولار فى فترة البحث الأولى.

ووفقًا للاتفاق الجديد بين الحكومة والكيانات العالمية، تم تحديد نسبة %22.5 من الإنتاج كضرائب، و%15 حصة من الأرباح لصالح الدولة، و5% إتاوة، بحسب إعلان «سنتامين العالمية».

نسبة محددة من الإنتاج لصالح «المسئولية المجتمعية» بشكل إلزامى لأول مرة بقطاع التعدين

وقالت المصادر إن الاتفاق الجديد شمل تحديد نسبة من الإنتاج لصالح بند «المسئولية المجتمعية»، بشكل إلزامى لأول مرة بقطاع التعدين بواقع %0.5.

على صعيد متصل، كشفت المصادر أن الاتفاقية شملت تحديد إيجارات الامتيازات بـثلاث قيم مختلفة بحسب فترات البحث.

وأوضحت لـ«المال» أن قيمة الإيجار للكيلومتر المربع الواحد فى فترة البحث الأولى تبلغ 15 ألف جنيه، ترتفع إلى 20 ألفا فى «الثانية»، و25 ألفا فى «الثالثة».

ولفتت المصادر إلى أنه من المرتقب رفع نموذج الاتفاقية إلى الجهات المعنية للمراجعة والتصديق عليها، تمهيدًا لتوقيعه بشكل نهائى مع الفائزين.

وقالت إنه سيتم إعداد مسودة بكل البنود المالية والقانونية التى تم الاتفاق عليها مع وزارة البترول وهيئة الثروة المعدنية للعرض على مجلس الوزراء ثم البرلمان.

وأكدت أن نموذج الاتفاقيات الجديد «الضرائب والإتاوة» يحفز مزيدًا من الكيانات العالمية الكبرى المتخصصة فى قطاع التعدين على استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة للبحث والتنقيب عن الذهب فى مصر.

وتتمثل أحدث المزايدات التى طرحت للتنقيب عن الذهب للعام الحالى، فى مزايدة شركة شلاتين للثروة المعدنية، والتى أعلنت عنها أبريل الماضى لاستكشاف واستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له، بعدد من مناجم الذهب القديمة بالصحراء الشرقية المصرية.

ودعت «شلاتين» شركات التعدين العالمية للمشاركة فى المزايدة العالمية لاستكشاف واستغلال الذهب والمعادن المصاحبة له، بنظام اقتسام الإنتاج بمناطق (فاطيرى – البرامية – عقود – أم عود – حماطة) بالصحراء الشرقية المصرية.