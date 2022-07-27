«المال» تنشر تفاصيل توقيع «الكهرباء» عقود 5 مراكز تحكم آلى بالطاقة

تستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتوقيع عقود 5 مراكز آليه للتحكم فى توزيع الطاقة مع شركة شنايدر الفرنسية خلال شهر أغسطس المقبل.

كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء فى تصريحات لـ«المال» أن المراكز الخمسة تتجاوز تكلفتها الاستثماريه 4 مليارات جنيه، ضمن المرحلة الثانية من خطة الوزارة لتطوير وتحديث كل مراكز التحكم على مستوى الجمهورية.

وتخطط وزارة الكهرباء لتنفيذ 10 مراكز للتحكم بالطاقة عبر مرحلتين، تضم كلًا منهما 5 مراكز، وتتوزع فى شمال وجنوب القاهرة، ومحافظات الإسكندرية، وشرم الشيخ، والغردقة، المنيا والإسماعيلية.

وتوقعت المصادر أن تكون المراكز الخمسة موزعة على محافظة المنيا، وآخر فى مصر الجديدة، وبمنطقة جنوب الدلتا، وفى شرم الشيخ أو الغردقة، ولم تفصح عن المركز الخامس.

وأوضحت أن المراكز ستنفذها شركة شنايدر إلكتريك الفرنسية، بعد توقيع عقود 4 مراكز أخرى لنفس الشركة منذ عامين، وانتهت من تنفيذ وتشغيل مركز بالقاهرة الجديدة، وجارٍ الانتهاء من 3 أخرى قبل نهاية العام.

وطبقًا لخطة وزارة الكهرباء، سيتم تدشين وتشغيل المراكز الخمسة قبل نهاية عام 2023، وفقًا لتعليمات الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة.

وسيتم تركيب أكثر من 6 آلاف وحدة رئيسية ذكية (smart ring main units) فى 5 محافظات، لمراقبة الشبكات على مستوى الجمهورية.

وتأتى المراكز ضمن خطط وزارة الكهرباء نحو التحول للشبكات الذكية، إضافة إلى قدرتها على المراقبة والتحكم فى مكونات الشبكة الكهربائية، ما يتيح سرعة التعامل مع المشكلات الطارئة، وتوفير بدائل تغذية للأماكن التى بها أعطال، وتقليل زمن العطل، وخفض زمن المناورة لتغيير الأحمال، وتقليل الفقد فى الشبكة.

وتستهدف وزارة الكهرباء إنشاء وتطوير 47 مركز تحكم كهرباء جديدًا على مستوى الجمهورية، على 5 مراحل خلال 10 أعوام، بتكلفة استثمارية تصل إلى مليارى يورو.