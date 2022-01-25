«المال» تنشر تفاصيل تنافس 6 كيانات على مناقصة توريد مهمات كهربائية

أبرزها «السويدى» و«إيجيماك» و«تيبكو» .. بإجمالى 1253 لوحة

تقدمت 6 شركات محلية بعروضها الفنية والمالية للمنافسة على مناقصة توريد مهمات كهربائية لصالح الشركة القابضة لكهرباء مصر ممثلة فى شركة مصر العليا للتوزيع.

وكشفت مصادر مسئولة فى وزارة الكهرباء – فى تصريحات لـ«المال» – أن الشركات المتنافسة على المناقصة هى «تيبكو» و«السويدى ساى» و«النمكى » و«2M» و«إيجيماك» و«إجيسكو».

وأضافت أن المناقصة تأتى لتوريد مهمات تتضمن لوحات جهد منخفض تصل إلى نحو 1253 لصالح شركة مصر العليا.

يشارإلى أن المناقصة طرحت خلال سبتمبر الماضى، وتصل قيمة التأمين الابتدائى لنحو مليون جنيه وتكلفة كراسة الشروط لنحو 20 ألفا.

وتوقعت المصادر أن تتراوح تكلفة العقد ما بين 40 إلى 45 مليون جنيه لإجمالى تكلفة اللوحات على أن يتم تمويلها عبر القابضة لكهرباء مصر.

يشار إلى أن «القابضة للكهرباء» شكلت لجنة الاحتياجات المركزية، لبحث احتياجات جميع شركات التوزيع، وتولت «مصر الوسطى» عملية طرح المناقصة على الكيانات المحلية نيابة عنها على أن تقوم بتوريد احتياجات كل شركة فيما بعد.

وكشفت المصادر أن شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء طرحت 3 مناقصات أخرى بجانب التى تتنافس عليها الشركات الست لتوريد مهمات كهربائية لصالح شركات توزيع الكهرباء التسع عبر اللجنة المركزية التى شكلتها القابضة لكهرباء مصر.

وأشارت إلى أن المناقصة الأولى تضمنت توريد وحدات ربط حلقى جهد متوسط وتمت ترسيتها على 6 شركات مصرية بإجمالى قيمة عقد تصل إلى نحو 73 مليون جنيه مطلع الشهر الجارى.

وتابعت : المناقصة الثانية تشمل توريد لوحات توزيع جهد متوسط بكميات كبيرة، وسيتم فتح المظاريف المالية لها خلال الشهر الحالى، وتصل قيمة كراسة الشروط لنحو 40 ألف جنيه.

وتشمل المناقصة الثالثة توريد لوحات ربط حلقى من نوع «SF6» وتصل قيمة التأمين الابتدائى لها نحو 3 ملايين جنيه.