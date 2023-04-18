«المال» تنشر تفاصيل تعاقد «سايبو تشاد» مع دولة «جيبوتي» لاستيراد 50 ألف رأس ماشية بـ300 مليون جنيه

كشف المهندس محمد الجمال رئيس شركة «سايبو تشاد» للإنتاج الحيواني عن تفاصيل إبرام شركته برتوكول تعاون مع دولة جيبوتي نهاية الأسبوع الماضي لتوريد 5 آلاف رأس ماشية إلى مصر لذبحها على عيد الأضحى بقيمة إجمالية 60 مليون جنيه من إجمالي مستهدف 50 ألف رأس بـ 300 مليون جنيه.

يشار إلى أن شركة «سايبو تشاد» انشأت عام 2020 وتعمل في مجال الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني والزراعي في دولة تشاد بتكلفة استثمارية بلغت حوالي 100 مليون جنيه مقسمة على 3 مراحل.

وشملت المرحلة الأولى 30 مليون لتجهيز الأرض الخاصة بالمزرعة و«الثانية» 30 مليونا لبناء الحظائر والإنشاءات المختلفة داخل المزرعة و«الثالثة» 60 مليون لشراء الأبقار بجودة عالية ومستلزماتها لتربيتها داخل إحدى المراعي التي تمتلكها الشركة على مساحات مختلفة في تشاد.

قال «الجمال» في تصريحات خاصة لـ«المال»، إن الهدف من توريد المواشي الحية إلى مصر هو خفض أسعار اللحوم في السوق المحلية بعد ارتفاعها الفترة الماضية بالإضافة إلى توفيرها للمواطنين بأسعار تتماشى مع متوسطي ومحدوي الدخل.

وأضاف «الجمال»، أنه تم تقسيم عملية توريد المواشي الحية على 10 مراحل لتشمل كل مرحلة 5 آلاف رأس حية بعد التأكد من خلو المواشي من أي أمراض قبل توريدها إلى مصر، لافتا إلى أن من المزمع ذبح الأبقار في ميناء سفاجا بالتعاون مع شركة الخدمات الوطنية ليتم توزيعها على المواطنين فور عملية الذبح.

وأشار إلى أن متوسط وزن الرأس الواحدة تبلغ حوالي 400 كيلو بإجمالي 2 مليون كيلو لحوم يتم استهداف السوق المحلية بهما الشهرين المقبلين، لافتا إلى أن المرحلة الأولي من توزيع اللحوم تشمل محافظات: «القاهرة والجيزة والقليوبية والدقهلية» بسعر 165 جنيها للكيلو عبر السيارات التي خصصتها الشركة لتوزيع اللحوم.

وأكد أنه تم تربية المواشي الموردة إلى مصر من دولة جيبوتي عبرالمراعي الخاصة بشركته بنفس جودة وطعم اللحوم المصرية، لافتا إلى أنه سيتم الكشف الطبي عن تلك الأبقار قبل دخولها ميناء سفاجا عبر لجان من الطب البيطري والزراعة للتأكد من عدم إصابتها بأي أمراض.

وتساهم منتجات «سايبو تشاد» في خفض أسعار اللحوم المحلية بنسبة 50% نتيجة عدم استخدام الدولار في شراء الأبقار ومستلزماتها، كما أن عدم استخدام العملة الصعبة في شراء وتربية الإبقاء يساعد الشركة على شراء كميات أكبر الفترة المقبلة.

«مصادر»: التعاقد على 50 سيارة لنقل اللحوم إلى المحافظات الحدودية

على جانب أخر، أكدت مصادر بشركة «سايبو تشاد»، أن الشركة بصدد التعاقد أيضا مع إحدى الشركات العاملة في تصنيع السيارات النقل للتعاقد معها على 50 سيارة لنقل اللحوم إلى المحافظات الحدودية بجودة عالية وآمنة، لافتة إلى أنه يجرى الآن إعداد دراسة جدوى للتعاقد من الشركة المناسبة بعد معرفة الأسعار المناسبة للسيارات.

وأضافت المصادر لـ«المال»، أنه من المقرر تجهيز السيارات بمبردات وثلاجات تساعد في حفظ اللحوم على درجة حرارة معينة لتوصليها إلى المواطنين في المحافظات الحدودية التي تستغرق ساعات طويلة في السفر، لافتة إلى أن عملية توزيع اللحوم سيتم عبر المناديب الخاصة بالشركة والمتواجدة في سيارات الشركة التي تتواجد في الميادين العامة بالمحافظات.

وتعمل الشركة على اكتفاء الأسواق المحلية بالكميات المطلوبة من اللحوم المبردة خلال شهر رمضان لتغطيتها بالكميات اللازمة بأسعار تتماشى مع محدودي ومتوسطي الدخل، كما أن عملية التوريد دائمة على مدار العام نتيجة تواجد كميات كبيرة من الأبقار في دولة تشاد يتم تجهيزها أولا بأول للذبح في إحدى المجازر التي خصصتها دولة تشاد بالتعاون مع الشركة.

ويبلغ احتياج مصر السنوي من اللحوم مليون طن من اللحوم الحمراء ولدى مصر قرابة 650 ألف طن منتجة محليا في حين تعتمد على الاستيراد في الباقي إذ تمثل نسبة اللحوم البرازيلية كحصة من اللحوم المستوردة 60% والباقي يتم جلبه من أسواق أخرى.