«المال» تنشر تفاصيل تطوير شبكات كهرباء مركزى ببنى سويف باستثمارات 1.8 مليار جنيه

كشفت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الكهرباء أن إجمالى استثمارات مشروعات تطوير الشبكات الكهربائية بمركزى ناصر، وببا، بمحافظة بنى سويف، تصل إلى 1.8 مليار جنيه، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأول السبت، عدداً من المشروعات فى قطاعات الصحة والتعليم والخدمة المجتمعية فى محافظة بنى سويف، كما تفقد بعض مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بدائرة مجلس قروى سدس الأمراء بمركز ببا.

وأضافت المصادر -فى تصريحات لـ«المال»- أنه تمت ترسية المشروعات المنفذة على 3 شركات عاملة فى القطاع، وهى «وادى النيل»، و«ديجرام» و«طنطا موتورز»، موضحة أن تنفيذ تحديث وتطوير الشبكات ما زال مستمرًا فى نطاق هذه القري.

وأشارت إلى أن عدد القرى المدرجة فى المبادرة بالمركزين يصل إلى 66، تنقسم إلى 20 بمركز ناصر، و46 بمركز ببا، وتم اعتماد نحو 1.1 مليار جنيه من جهاز التعمير التابع لوزارة الإسكان لتلك المشروعات حتى الآن.

وقال المهندس أحمد قرني، وكيل الوزارة ببنى سويف إن عدد اللوحات التى ستنفذ بنطاق المحافظة يصل إلى 3، منها 2 فى مركز ناصر، كما ستتم إضافة نحو 17 خلية كهرباء لإدارة الشبكات منها 9 فى ببا.

وأضاف «قرنى»- فى تصريحات لـ«المال» – أنه سيتم تركيب كابلات كهربائية جهد متوسط 300 مم2، بإجمالى أطوال 78.5 كيلومتر، الجزء الأكبر منها فى مركز ناصر، بواقع 63.5 كيلومتر، فيما يصل طول الكابلات حجم 300 مم2 إلى 282.

وأشار إلى أن محافظة بنى سويف تقع فى نطاق شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، موضحًا أن «الأخيرة» يتمثل دورها فى الإشراف على تنفيذ الأعمال، إضافة إلى تقديم الدعم الفنى فى أى وقت واستلام المهمات والمشروعات بعد الانتهاء منها.

وأضاف أن شركات القطاع الخاص تتولى التوريد والتنفيذ لتلك المشروعات بناءً على مناقصات يتم طرحها من جانب الجهات المعنية بذلك. وتعد «حياة كريمة» المشروع الأضخم من نوعه، والذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى مطلع عام 2019، وتستهدف المبادرة تنمية الريف وتحسين مستوى جودة حياة المواطنين بالقرى.