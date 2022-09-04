«المال» تنشر تفاصيل تدشين 4 محطات شمسية فى جنوب سيناء قبل «قمة المناخ»

تنفذ 4 شركات عالمية ومحلية محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية فى محافظة جنوب سيناء، بقدرات تصل إلى 20 ميجاوات، وباستثمارات تتجاوز 300 مليون جنيه، على أن يتم الانتهاء منها قبل انعقاد قمة تغير المناخ «COP27» بمدينة شرم الشيخ فى نوفمبر المقبل.

مصادر: 300 مليون جنيه الاستثمارات الإجمالية.. بنظامى «BOO» و«IPP»

قالت مصادر لـ«المال» إن الشركات الأربع تضم «حسن علام»، وتحالف «التوكل – أنترو»، و«إينى»، و«طاقة عربية».

وأضافت المصادر أن قدرات كل محطة ستكون فى حدود 5 ميجاوات، لافتة إلى أن 3 من بينها سيتم تنفيذها بنظامي BOO وIPP .

ويحصل المستثمر من خلال نظام IPP على أراضى هيئة الطاقة المتجددة، على أن يبيع القدرات الكهربائية المنتجة إلى مستهلكين تابعين له عبر استخدام الشبكة القومية، بينما يقوم من خلال نظام BOO بتنفيذ المشروع على أن تشترى وزارة الكهرباء الإنتاج من المحطة.

وأشارت المصادر إلى أن المحطة الرابعة تابعة لشركة إينى الأيطالية بمنطقة أبورديس، وتدشنها لإمداد حقول البترول الخاصة بها بالطاقة الكهربائية.

وأوضحت أن المشروعات ستعمل بنظام الخلايا الفوتوفولتية والتى يتم من خلالها تحويل أشعة الشمس لطاقة كهربائية عبر الألواح لافتة إلى أن عددا من الشركات الصينية تورد المعدات الخاصة بالمشروعات، وأبرزها «صن جرو».

يذكر أن إنتاج وزارة الكهرباء من الطاقة المتجددة ارتفع إلى 7300 ميجاوات، تتضمن مشروعات القطاع الخاص، وأهمها مجمع بنبان للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية 1465 ميجا وات باستثمارات تتجاوز 2 مليار دولار والذى يعد الأكبر فى الشرق الأوسط.

وتسعى مصر للوصول بإجمالى الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة خلال 2023 إلى 10 آلاف ميجاوات، بزيادة قدرها 2700 ميجاوات على العام الجاري، بما يعادل %11، عبر عدد من المشروعات الجارى تدشينها، فيما يصل إجمالى قدرة الشبكة القومية للكهرباء لنحو 60 ألف ميجاوات تضم كل مصادر إنتاج الطاقة.