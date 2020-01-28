«المال» تنشر تفاصيل برنامج «أوبر برو» الجديد

السائق لن يحصل على أى نقاط عند استخدام أى خدمة مقدمة من أوبر كراكب أو كشخص يطلب الطعام بواسطة أوبر إيتس، ولا يجوز استبدال النقاط المكتسبة بأى قيمة نقدية.

يجوز للشركة تعديل أو إلغاء رصيد النقاط

4.8 درجة الحد الأدنى للتقييم.. ونسبة إلغاء لا تتجاوز %4

تعتزم شركة أوبر مصر لطلب خدمات النقل الذكى عبر المحمول إطلاق برنامج مكافآت لسائقيها تحت اسم “أوبر برو “ بداية فبراير المقبل.

ويجوز لأوبر إلغاء النقاط أو تعديل رصيد مستويات البرنامج حال ارتأت بمحض إرادتها أنه تم الحصول عليها بواسطة أى احتيال أو سوء استخدام لتطبيق أوبر للسائق أو نتيجة الإخلال بشروط السائق الخاصة بك أو الإرشادات الخاصة بالمجتمع.

وبحسب اشتراطات البرنامج الجديد التى تنفرد “المال” بها، فإن أوبر برو متاح لجميع السائقين النشطين، ويتضمن 4 مستويات مختلفة من العضوية لكل منها مكافآت معينة تقدمها الشركة، كما يمكن للسائقين أيضا الحصول على نقاط للوصول إلى المستويات المختلفة والمكافآت المعروضة فى كل مستوى.

وتصل مدة المستوى الواحد إلى ثلاثة شهور تبدأ من 1 فبراير إلى 30 أبريل، ومن 1 مايو إلى 31 يوليو، ثم من 1 أغسطس إلى 31 أكتوبر.

ويبدأ المستوى الرابع من 1 نوفمبر 2020 إلى 31 يناير 2021، مع العلم بأنه لن يتم ترحيل النقاط من مستوى لآخر.

وتابعت أن السائق لن يحصل على أى نقاط عند استخدام أى خدمة مقدمة من أوبر كراكب أو كشخص يطلب الطعام بواسطة أوبر إيتس، ولا يجوز استبدال النقاط المكتسبة بأى قيمة نقدية.

ووفق البرنامج، سيحصل الكباتن على نقطة واحدة عن كل رحلة، و3 آخرى عند تنفيذ رحلة فى أوقات إضافية على مدار أيام الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس خلال فترتين يوميا من الساعة السادسة حتى التاسعة صباحا، ومن الثالثة إلى السابعة مساء باستثناء يوم الجمعة من السابعة مساء حتى منتصف الليل.

وقالت الشركة إن السائقين الذين يقررون الخروج من البرنامج لن يتأثروا سلبا بأى شكل، وسيكون لديهم كامل الحرية للاستمرار فى استخدام تطبيق أوبر بالطريقة المناسبة لهم.

وأكدت أن المستوى الأول هو الأزرق، ويتم إدارج الشركاء السائقين غير المستوفين لمتطلبات المستويات الثلاث السابقة وهى الذهبى والبلاتينى والماسى.

ويشترط المستوى الذهبى حصول الكباتن على درجة تقييم لا تقل عن 4.8 درجة، كا يجب ألا تتجاوز نسبة إلغاء الرحلات على حسابه الشخصى على %4، ويحصل السائقون على 100 إلى 399 نقطة.

بينما يقدم المستوى البلاتينى ضرورة حصول السائق على درجة تقييم لا تقل عن 4.80 درجة، وألا تتجاوز نسبة الإلغاءات عن %4، ويحصل على نقاط من 400 إلى 799 نقطة.

ويحصل السائق فى المستوى الماسى على أكثر من 800 نقطة بشرط ألا تقل درجة تقييمه عن 4.8، وألا تتجاوز نسبة إلغاء الرحلات %4.

وأكدت أنه حال حصول الكباتن على العدد المطلوب من النقاط لمستوى معين واستيفاء المتطلبات، فإنه سينتقل تلقائيا إلى المستوى الذى يليه.

ونوهت أن نسبة إلغاء أو تأكيدات الرحلات بالنسبة للشركاء السائقين يتم احتسابها بناء على آخر 30 يوما، على أن يتم تحديد الدرجة النهائية بناء على آخر 500 رحلة مصنفة تم إنجازها أو بناء على المجموع الكلى للرحلات المصنفة التى قمت بإنجازها.

وتابعت أنه فى حال عدم استيفاء الكباتن لمعايير الجودة خلال مدة البرنامج فإنه سيفقد إمكانية الحصول على المكافآت الخاصة بذلك المستوى، والانتقال مباشرة إلى المستوى الأزرق.

يشار إلى أن عدد الكباتن المقيدين على منصة “أوبر” يتجاوز الـ 100 ألف كباتن تقريبا قاموا بتوصيل نحو 4 ملايين عميل خلال 2018.

وأعلنت أوبر الأمريكية بداية 2020 عن تنفيذ صفقة الاستحواذ رسميا على كامل أسهم منافستها الإماراتية (كريم) بقيمة بلغت 3.1 مليار دولار مع احتفاظ كل شركة بعلامتها التجارية على حدا.

وأجرت أوبر مصر قبل نهاية 2019 تعديلات على قائمة السيارات المقبولة فى خدمتى «إكس، وسيليكت» على أن تقبل موديلات «2008» بدلًا من «2004».

ضمّت قائمة السيارات المقبولة فى خدمة «أوبر إكس» أكثر من 200 علامة، منها «شيرى، وسكودا، وهيونداى، وبى وأى دى، وبى إم دبليو، ورينو، وبرتون، وبيجو، ونيسان، وأوبل، وميتسوبيشى، وإم جى، ومازدا، وسوزوكى، وكيا، ولادا، وجيب، وبريليانس، ومرسيديس».

تشترط الشركة للعمل فى خدمة أوبر سيليكت الأكثر رفاهية ضرورة ألا يتعدى عمر السيارة عن 5 أعوام منذ إنتاجها، وتضم نحو 88 طرازًا من ماركات مختلفة من بينها «أودى A3، وأودى A4، وأودى A5، وأودى A6، وأودى، Q2 وبى إم دبليو بفئاتها الثانية والثالثة، وطرازات بى إم دبليو X1، وX3، وبى وأى دى، S5 وشفيروليه كابتيفا وكروزو – وإيكونوكس، وسيتروين C4، وسيتروين، C5 وسيتروين DS5، وسيتروين، DS6 وسيتروين DS7، وسيتروين جراند بيكاسو».