« المال» تنشر تفاصيل المنافسة الحادة على صفقة «الإسكندرية للخدمات الطبية»

تنشر «المال» آخر تفاصيل وتطورات صفقة بيع حصة بنك «أبوظبى التجاري» فى شركة «الإسكندرية للخدمات الطبية» والتى انتهت بقيام شركة «برايس ووتر هاوس» بإجراء عمليات الفحص النافى للجهالة، فضلا عن عقد تحالف محتمل بين اثنين من المتنافسين على الصفقة.

وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية الأربعاء الماضي عن إفصاح من بنك أبو ظبى التجارى بشأن تلقيه عرضين إضافيين مبدئيين، ليصل عدد العروض المتنافسة على الصفقة إلى 6 عروض غير مُلزمة تضم كلا من «مجموعة مستشفيات العصافرة» و«مجموعة كليوباترا» و«تحالف تواصل وسبيد ولايم فست بارتنرنز» و«صحة كابيتال» و«النيل للأشعة» و«جلوبال ون هيلث كير الإماراتية» لشراء حصته فى شركة الإسكندرية للخدمات الطبية والبالغة %51.

مفاوضات بين «النيل للأشعة» وتحالف «تواصل الثلاثي» للشراكة

وكشفت مصادر مطلعة أن تحالف شركات «تواصل هولدينجز» و»مستشفيات سبيد» و»ليم إنفستمنت»، يتفاوض لعقد تحالف مع شركة «مركز النيل للأشعة» تمهيدا لعقد شراكة فى الاستحواذ على شركة الإسكندرية للخدمات الطبية.

يذكر أن «المال» كشفت مسبقًا أن «النيل للأشعة» تمثل منصة «Nile Misr Healthcare»، وقال طارق محرم، الرئيس التنفيذى للمنصة، فى تصريحات سابقة، إنها منفتحة على التعاون مع أى من الأطراف المتنافسة على شراء شركة الإسكندرية للخدمات الطبية فى إمكانية تقديم عرض مشترك وتنفيذ الصفقة بالشراكة مع أحدها، وأنه سيتم بدء التفاوض مع المستثمرين المنافسين قريبا.

«برايس ووتر هاوس» تُنهى الفحص النافى للجهالة و«سى آى كابيتال» ترٌسله للمتنافسين

وكشفت المصادر أن «سى آى كابيتال» مستشار الطرف البائع كانت قد كلفت شركة «برايس ووتر هاوس PWC» لإعداد فحص نافٍ للجهالة لشركة «الإسكندرية للخدمات الطبية»، فى إطار تنسيق الجهود وتنظيم العملية فى ظل ارتفاع عدد عروض الشراء.

ويعتزم بنك أبوظبى التجارى التخارج من الشركة، وبيع حصته التى حصل عليها فى ديسمبر الماضى، مقابل عقد الرهن القائم بينه وبين المستثمر الهندى «بى آر شيتى»، المالك لمجموعة «NMC» للرعاية الصحية والمساهم الرئيسى السابق لـ «الإسكندرية للخدمات الطبية».

وتابعت المصادر أن «PWC» انتهت فعليًا من عمليات الفحص النافى للجهالة وأعدت تقريرا تم إرساله إلى المتنافسين الـ 6 بواسطة «سى آى كابيتال» لدراسته قبل التقدم بعروض الشراء النهائية لحصة البنك الإماراتي.

وأوضحت أن «سى آى كابيتال» حددت 31 مايو الجارى كمهلة أخيرة للمتنافسين لتقديم عروض الشراء المُلزمة التى ستتضمن القيمة النهائية للصفقة حتى يتسنى للبنك الإماراتى الاختيار من بينها وتحديد العرض الفائز.

750 – 800 مليون جنيه القيمة المتوقعة للشركة عند إغلاق الصفقة

وقالت إن قيمة شركة الإسكندرية للخدمات الطبية فى العروض التمهيدية التى تقدمت بها الشركات الـ 6 كانت تدور حول700 – 750 مليون جنيه، مشيرة إلى احتمالية قيام المتنافسين بزيادة القيمة للفوز بالصفقة لتصل لـ 800 مليون جنيه.

ويتوزع هيكل ملكية شركة «الإسكندرية للخدمات الطبية» بواقع : %51 لصالح «أبوظبى التجارى»، و%25.9 لشركة «تواصل»، و%9.8 للمستثمر تامر عبد الله، والباقى أسهم حُرة التداول بالبورصة المصرية.

وأظهرت نتائج أعمال شركة الإسكندرية للخدمات الطبية، فى عام 2020، تحقيق صافى ربح قيمته 20.851 مليون جنيه مقابل صافى ربح بلغ 24.712 مليون فى 2019.