«المال» تنشر تفاصيل المعرض الأول للصناعات المصرية بعمان

كشف المهندس محمد الجلاد، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين العمانيين عن تفاصيل المعرض للصناعات المصرية المزمع انعقاده فى شهر نوفمبر المقبل بسلطنة عمان بمسقط.

وقال «الجلاد» – فى تصريحات خاصة لـ«المال »- أن المعرض سيقام على مساحة 4 آلاف متر، ويعتبر الأول من نوعه للصناعات المصرية بسلطنة عُمان، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يشارك فيه نحو 10 قطاعات صناعية، بعدد شركات وعارضين يصل إلى 100.

وتابع: «سيتم تنظيم المعرض بين الجمعية ومؤسسة الأهرام على أن يشمل جميع القطاعات الصناعية، وتليه سلسلة معارض أخرى متخصصة على مدار 3 سنوات، لافتا إلى أن القطاعات المشاركة تضم صناعات الأثاث والمواد الغذائية، ومنتجات الأسمدة الزراعية والإنتاج الحيوانى بكل أشكاله وفى مقدمتها أعلاف الدواجن والأسماك، بالإضافة إلى منتجات البنية التحتية والإنشاءات، وأبرزها منتجات الكهرباء والسيراميك والأسمنت».

وأكد «الجلاد» أن نحو 50 شركة مصرية تقدمت حتى الآن للمشاركة فى المعرض، مضيفا أن الجمعية تستهدف أن يصل عدد الشركات إلى 100 على أقصى تقدير .

وأشار إلى أن أبرز الاشتراطات التى تم تحديدها للشركات التى تبدى رغبتها فى المشاركة، أن تكون ذات سمعة طيبة فى السوق المحلية، ومنتجاتها صناعة مصرية بالكامل وذات جودة مرتفعة.

وأوضح أنه من المستهدف استحواذ المنتجات المصرية على 30 % من السوق فى سلطنة عمان خلال 3 سنوات ، من خلال عدة محاور أبرزها إقامة المعارض المشتركة بين الجانبين بين حين وآخر سواء على الأراضى المصرية أو بالسلطنة بالتنسيق بين السفارتين .

والمحور الثانى ، وفقا للجلاد، يتضمن تنظيم زيارات مستمرة للمستثمرين والصناع العمانين لمصر بالتعاون مع وزارتى الصناعة والاستثمار، بغرض الاطلاع على جميع التحديثات سواء فى البنية التحية والمحفزات والتيسيرات التى تطلقها الدولة لتحفيز المستثمرين من حين لآخر .

ولفت إلى أن هناك فرصة خلال الفترة المقبلة للمصدرين المصريين لاختراق السوق العمانية بقوة، معللا ذلك بأن السلطة تتبنى رؤية تطويرية للبلاد حيث إنها تستهدف إنشاء مدينة كاملة صناعية هى «الدوكوم» تقع على جسر الخليج على غرار مدينة جبل على المصرية، مضيفا أن السلطنة حاليا فى مراحل إنشاء عدة فنادق متطورة ومولات وجامعات .

وأضاف أن السوق العمانية متداخلة مع دول الخليج (الإمارات وقطر والسعودية ) ودول شرق آسيا لما تتميز به من موقع جغرافى إستراتيجى، مما يسهم فى إيصال المنتجات المصرية الى تلك الدول من خلال السلطنة .

وأوضح « الجلاد» أن هناك خطة لزيادة حجم التبادل التجارى والاستثمار بين البلدين من خلال الجمعية بالتنسيق مع التمثيل التجارى ومجتمع رجال الأعمال والشركات العمانية على تنمية العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة ، والعمل على بلورته على أرض الواقع .

يشار إلى أن التبادل التجارى بين البلدين سجل 586.2 مليون دولار خلال العام الماضى، وبلغت قيمة الصادارات المصرية إلى السلطنة 163.3 مليون دولار، بينما بلغت قيمة الاستثمارات العمانية فى مصر 68.8 مليون دولار خلال العام المالى 2020/ 2021.