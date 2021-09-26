«المال» تنشر تفاصيل المؤشرات العامة للموازنة التقديرية لـلدلتا للتأمين

تستهدف شركة الدلتا للتأمين– التى تزاول نشاط الممتلكات والمسئوليات- تحقيق معدل نمو إجمالى فى جميع الفروع التى تزاولها، البالغ عددها تسعة فروع %13 بنهاية العام المالى الحالى 2021/ 2022.

13 % نسبة النمو الإجمالى المستهدفة فى الفروع

وتضم قائمة فروع التأمين التسعة، التى تزاولها شركة الدلتا للتأمين، كلًا من «الحريق» و»التأمين البحرى» و»النقل الداخلى» بالإضافة إلى «تأمين السفن» و»التأمين الإجبارى على السيارات» و»التأمين التكميلى على السيارات»، علاوة على «الهندسى» و»الحوادث» و»التأمين الطبى».

الهندسى» يتصدر معدلات النمو بـ %32 يليه الداخلى بـ %22

ووفقًا للمؤشرات العامة للموازنة التقديرية للعام المالى 2021/ 2022 – حصلت «المال» على نسخة منها- يتصدر فرع التأمين الهندسى، قائمة الفروع فى نسبة النمو المستهدفة، البالغة %32 يليه فرع التأمين الداخلى، والذى تصل نسب نموه المستهدفة فى العام المالى الحالى %22 يليه فرع التأمين الطبى بنسبة نمو تصل إلى %14.

وتستهدف شركة الدلتا للتأمين، تحقيق معدل نمو فى فرع تأمين الحريق بنسبة %10 بنهاية العام المالى الحالى 2021/ 2022 يليه فرع تأمين الحوادث بنسبة %10 فيما تستهدف تحقيق معدل نمو فى فرع تأمين السفن نسبته %8 يليه فرع تأمين السيارات التكميلى ، البالغ نسبته المستهدفة %7 مقابل %3 نموًا فى التأمين الإجبارى على السيارات، فيما لاتستهدف تحقيق أى معدلات نمو فى فرع التأمين البحرى.

الأهمية النسبية للتكميلى من إجمالى محفظة العمليات %41 وتساوى «الإجبارى» و«البحرى»

وفيما يخص الأهمية النسبة للفروع، استحوذ فرع تأمين السيارات التكميلى على النصيب الأكبر بنسبة %41 تلاه فرع التأمين الهندسى بنسبة %18 فيما تمثل الأهمية النسبية لفرع التأمين الطبى %16 مقابل %15 لفرع تأمين الحريق.

وتمثل الأهمية النسبية لفرع تأمين الحوادث %5 فيما تساوت الأهمية لفرعى التأمين الإجبارى والتأمين البحرى، بنسبة %2.

وحول نسب الاحتفاظ المُخططة للمخاطر المكتتبة، من المقرر أن تحتفظ الدلتا للتأمين بكافة المخاطر فى فرعى التأمين الطبى وإجبارى السيارات، فيما ستحتفظ بـ %15 فقط من مخاطر الحريق، مقابل إعادة %85 لدى أسواق إعادة التأمين، عبر اتفاقياته المتنوعة سواء الإعادة الداخلى أو الخارجى، ووفق نظامى الحصص أو تجاوز الخسائر.

الاحتفاظ بمخاطر «الطبى» و«الإجبارى» بالكامل وإعادة %47 من الداخلى و%71 من الهندسى

وفى فرع التأمين البحرى، كشفت المؤشرات العامة للموازنة التقديرية للعام المالى 2021 /2022 عن خطة الدلتا للتأمين الاحتفاظ بـ %30 مقابل إعادة %70 والاحتفاظ بـ %53 من الأخطار المُكتتبة بفرع التأمين الداخلى، مقابل إعادة النسبة الباقية ، البالغة %47.



وستحتفظ الدلتا للتأمين بـ %13 من أخطار تأمين السفن، مقابل إعادة %87 من باقى المحفظة، والاحتفاظ بـ %99 من أخطار التأمين التكميلى على السيارات %29 من أخطار التأمين الهندسى و%36 من محفظة أخطار تأمين الحوادث.

ومن المعروف أن حد الاحتفاظ ، هو الحد الأقصى لمسئولية الشركة ، وعادة ما يعبر عنه بمبلغ نقدى ، وهو احتفاظ الشركة الصافى من الخطر الواحد أو مجموعة من الأخطار قد تنتج من حادث واحد بعد إسنادات إعادة التأمين.

وهناك علاقة بين رأس المال والاحتياطيات الحرة وتحديد حد الاحتفاظ ، حيث إن المؤشر العام كلما زاد رأس المال والاحتياطيات الحرة كلما زادت مقدرة الشركة على زيادة الاحتفاظ ، ولكن هناك عوامل أخرى إذا أخذت فى الحسبان من الممكن أن تكون المصلحة إما الإبقاء على حد الاحتفاظ كما هو أو فى بعض الظروف تخفيض حد الاحتفاظ ، ونظرياً يتم حساب حد الاحتفاظ كنسبة من رأس المال .

متوسط العمولات المباشرة %9 بحد أدنى %2 للسفن و%14 حدًا أقصى للتكميلى

فى سياق متصل، كشفت المؤشرات العامة للموازنة التقديرية لشركة الدلتا للتأمين، عن العام المالى الحالى 2021 /2022 عن وصول متوسط نسبة العمولات المباشرة للفروع إلى %9 وتتراوح ما بين %2 كحد أدنى فى بعض الفروع، ليصل أقصى مستوى لتلك العمولات إلى %14 فى فروع أخرى.

وتصل نسبة العمولات المباشرة لفرع الحريق إلى %8 مقابل %4 فى فرع التأمين البحرى و%5 لفرع التأمين الداخلى، مقابل %2 لفرع تأمين السفن و%14 لفرع التأمين التكميلى، فيما ستصل نسبة العمولات المباشرة لفرع التأمين الهندسى إلى %4 مقابل %11 لفرع تأمين الحوادث و%4 لفرع التأمين الطبى.

المقصود بتكاليف الإنتاج

ومن المعروف أن تكاليف الإنتاج فى شركات التأمين بصفة عامة، تشمل بندين، الأول العمولات المباشرة وتتضمن عمولة المنتجين والمزايا، بالإضافة إلى مصروفات الإنتاج ويُقصد بها تكاليف الكشف الطبى، أما البند الثانى فى تكاليف الإنتاج فيتضمن عمولات إعادة التأمين الوارد سواء من السوق المحلية أو العالمية.

وفيما يخص نسبة العمولات وتكاليف الإنتاج، كشفت المؤشرات العامة للموازنة التقديرية لشركة الدلتا للتأمين، عن وصولها لمستوى %22 بحد أدنى %7 فى بعض الفروع وأقصى %33 فى فروع أخرى.

وتبلغ نسبة العمولات وتكاليف الإنتاج بفرع تأمين الحريق %19 ومثلها فى فرع التأمين البحرى، مقابل %20 فى فرع تأمين الداخلى و11 % بفرع تأمين السفن، فيما تصل إلى %25 فى فرع التأمين الإجبارى على السيارات.

وفى فرع تأمين التكميلى على السيارات، من المقرر – وفقًا للمؤشرات العامة للموازنة التقديرية للدلتا للتأمين- أن تصل إلى %33 مقابل %14 بفرع التأمين الهندسى و%26 لفرع تأمين الحوادث و%7 فقط فى فرع التأمين الطبى.

وحول العائد على الاستثمارات المخصصة، كشفت مؤشرات الموازنة التقديرية ، عن وصول متوسط العائد إلى %26 فى كافة الفروع، بحد أدنى %24 فى بعض الفروع و%27 فى فروع أخرى كحد أقصى.

ويصل متوسط صافى العائد على الاستثمارات المخصصة بفروع الحريق والداخلى والإجبارى والحوادث %27 مقابل %26 لفروع البحرى والسفن والتكميلى والطبى، أما متوسط صافى العائد على الاستثمارات المخصصة بفرع تأمين الهندسى فيصل إلى %24.

استهداف %56 متوسط معدل الخسائر فى الفروع كافة

وتستهدف شركة الدلتا للتأمين، تحقيق معدل خسائر فى كافة الفروع يصل إلى %56 بنهاية العام المالى الحالى 2021/ 2022 بحد أدنى %14 وأقصى %79.

ووفقًا للمؤشرات العامة للموازنة التقديرية، تستهدف شركة الدلتا للتأمين، تحقيق معدل خسائر نسبته %26 فى فرع تأمين الحريق و%23 فى البحرى و%14 فى التأمين الداخلى، و%36 لفرع تأمين السفن.

وفى فرع تأمين الإجبارى ، من المخطط الوصول بمعدل خسائره إلى %48 مقابل %57 لفرع التأمين التكميلى، و%16 فى التأمين الهندسى، و%25 لفرع تأمين الحوادث، مقابل %79 لفرع تأمين الطبى.

ومن المعروف أن معدل الخسائر، هى الفارق بين الخسائر والمكاسب بين الأقساط المحصلة والتعويضات المسددة، بمعنى أن شركة التأمين فى حالة سدادها مليون جنيه كتعويض لكل 2 مليون جنيه كقسط محصل، إذًا ستكون نسبة الخسارة %50.

خطة لتحقيق %162.5 نموًا فى فائض النشاط خلال 2022 و%13.4 عائدًا للاستثمار

وفيما يخص بعض مؤشرات قائمة الدخل، كشفت الدلتا للتأمين عن سعيها لتحقيق %162.5 نموًا فى معدل نمو فائض النشاط التأمينى خلال 2022 مقابل %147.9 فى 2021 كما تخطط لتحقيق %13.4 نموًا فى معدل النمو بعائد الاستثمارات الحرة فى 2022 مقابل %9.1 فى 2021.