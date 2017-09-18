المال تنشر تفاصيل التسويات التى أبرمتها لجنة فض المنازعات

أحمد عاشور:نظرت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار خلال الستة أشهر الماضية فى 236 نزاعا بين المستثمرين والجهات والهيئات التابعة للدولة كما حسمت 6 خلافات ودى بدلاً من اللجوء للتحكيم الدولى.وتتضمن تلك التسويات الودية، التى حصلت «المال» على تفاصيلها، التوصل لاتفاق مع شركة أوراسكوم لل

أحمد عاشور:

نظرت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار خلال الستة أشهر الماضية فى 236 نزاعا بين المستثمرين والجهات والهيئات التابعة للدولة كما حسمت 6 خلافات ودى بدلاً من اللجوء للتحكيم الدولى.

وتتضمن تلك التسويات الودية، التى حصلت «المال» على تفاصيلها، التوصل لاتفاق مع شركة أوراسكوم للاسكان التعاونى بشأن النزاع الخاص بمشروع «هرم سيتى» على أن يقوم الشريك الأجنبى لها بالتنازل عن كافة الدعاوى التحكيمية المرفوعة ضد مصر بينما يقوم الشريك المصرى باستكمال المشروع والانتهاء منه خلال 4 سنوات وسداد قيمة الأرض بالسعر الذى سيتم الاتفاق عليه.

من ناحية أخرى أكدت الوزيرة فى حوار مع «المال«، إجراء تسوية مع شركة أوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا القابضة «أو تى أم انفستمنتس» والزام الشركة بسداد غرامة عن مخالفات رصدته هيئة الرقابة المالية فى وقت سابق، مقابل 11 مليون جنيه وفقاً لتقدير لجنة الدعوى والتصالحات.

ووفقا لـ«نصر» لعبت وزارة الاستثمار دوراً محوراً فى استصدار كافة الموافقات وانهاء إجراءات صفقة بيع بنك الاستثمار سى اى كابيتال المملوكة للبنك التجارى الدولى لمجموعة من المستثمرين مؤخرا..

وكشفت الوزيرة عن أن المجلس الاستشارى للاستثمار الأجنبى المقرر تشيكله بعضوية 20 رجل أعمال بهدف الاستماع لآراء القطاع الخاص فى بيئة الاستثمار من المقرر أن يرى النور نوفمبر المقبل بمشاركة فنية من مؤسسات تمويل دولية.