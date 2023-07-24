«المال» تنشر تفاصيل استيراد «المصرية السودانية» للحوم من 6 دول أفريقية

كشفت مصادر مطلعة فى الشركة المصرية السودانية – أنه تم التعاقد على 30 ألف و500 رأس ماشية ما بين بقرى وجاموسى وأغنام من السودان والصومال وتنزانيا منذ بداية العام الجارى وحتى الآن، إضافة إلى 7 آلاف طن لحوم مجمدة ومبردة من كينيا وأوغندا وجيبوتي.

وحصلت «المال» على تفاصيل استيراد الشركة المصرية السودانية لرءوس الماشية واللحوم المجمدة والمبردة من 6 دول أفريقية خلال الفترة من بداية عام 2023 وحتى الآن.

يذكر أن الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة تم تأسيسها فى أبريل2021 برأسمال 500 مليون جنيه بمساهمة محلية تبلغ %60، موزعة بواقع %25 للقابضة للصناعات الغذائية، و %25 لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية و%10 لجنوب الوادى للتنمية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بخلاف %40 لشركة اتجاهات السودانية.

وقالت المصادر إنه تم استيراد نحو 15 ألفا و500 رأس ماشية من السودان منذ بداية العام الجارى وحتى الآن، تم ذبح 10 آلاف و100 منها، وجار التعامل مع الباقية وطرحها فى السوق المحلية، إضافة إلى وجود 7 آلاف فى مجزر توشكى حاليًا.

وأضافت أنه تم أيضَا التعاقد على استيراد نحو 5 آلاف رأس أغنام من تنزانيا، ونحو 10 آلاف من الصومال، موضحة أن الماشية الصومالية يتم توريدها بواقع 2500 رأس فى الشحنة الواحدة والتى تأتى عبر البحر.

وتابعت المصادر إنه تم أيضا التعاقد على استيراد 6 آلاف طن لحوم مجمدة من جيبوتي، تم استلام نحو 3 آلاف منها ويتم توريد الكميات المتبقية تباعًا، كذلك تم استيراد 500 طن من كينيا، ونحو 500 طن من اللحوم المجمدة من أوغندا تم استلام 100 طن منها ومتبقى 400 يتم توريدها بواقع 20 طنًا فى الشحنة الجوية الواحدة.

كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قال – فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر «المترولوجيا الأفريقى» الخميس الماضى، إن الشركة القابضة للصناعات الغذائية استوردت نحو 50 ألف طن لحوم مجمدة من الهند يتم طرحها فى المجمعات الاستهلاكية منذ عيد الأضحى الماضي.

يشار إلى أنه يطرح فى فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتى المصرية والعامة لتجارة الجملة كيلو اللحوم الهندية بسعر130 جنيهًا، والسودانية والجيبوتية والكينية والأوغندية بـ 195 والبرازيلية المجمدة 160.