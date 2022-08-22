«المال» تنشر تفاصيل اتفاقية توريد لحوم مجمدة من «ودام» القطرية

كشف مصطفى حسين، المدير التنفيذي لشركة فيرجو للتجارة، تفاصيل الاتفاقية التي وقّعتها، الأيام الماضية، مع شركة ودام الغذائية المتخصصة في توريد اللحوم المملوكة لصندوق السيادي القطري.

قال مصطفى حسين، المدير التنفيذي، في تصريحات خاصة، لـ”المال”، إن صفقة ودام تبلغ قيمتها الإجمالية 500 مليون جنيه، مقابل الشحنة الواردة من اللحوم المجمدة قوامها نحو 9 آلاف طن،

مضيفًا أنه من المقرر أن تدخل الموانئ المصرية في غضون شهرين من وقت توقيع الاتفاقية التي تمّت، خلال شهر أغسطس الحالي.

وأكد أن التعامل سيكون بالعملة المتاحة والمناسبة، إذ إنه لم يحدد في نصوص الاتفاقية أنها ستكون بالريال أو الدولار، لافتًا إلى أن شركته استوردت سابقًا 700 طن من اللحوم المجمدة من الشركة القطرية نفسه، بقيمة إجمالية بلغت 50 مليون جنيه، وذلك خلال شهر مارس الماضي كمرحلة تجريبية.

وأشار المدير التنفيذي إلى أن الشركة القطرية تمتلك مجازر في أنحاء العالم تحتوي على لحوم هندية وبرازيلية وسودانية، وتصدر إلى الأردن والسعودية والعراق، ومؤخرًا مصر،

منوهًا بأن منتجات ودام جودتها ممتازة، وأسعارها تتناسب مع السوق المحلية، إذ إنه سيتم طرح الكيلو بقيمة تتراوح من 70 إلى 90 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

ودام القطرية تتوسع في استماراتها بمصر

ونوه بأن شركة ودام القطرية مَن أقدم على هذه الاتفاقية لتوسيع استثماراتها بمصر بما أنها سوق هامة فى الشرق الأوسط تستوعب المزيد، مشيرًا إلى أنه عقب توقيع الاتفاقية ارتفعت أسهم ودام إلى 9% فى البورصة القطرية.

وأشار إلى أن شركته وجدت أنها فرصة مناسبة بما أنه يحقق التنويع فى المصادر، حيث إنه من المعتاد أن تستورد مصر اللحمة المجمدة من بلدان محددة؛ على سبيل المثال “الهند والبرازيل والسودان”.

يذكر ان شركة ودام الغذائية، المورد الرئيسي للحوم والمواشي في الدولة القطرية افصحت ، عن توقيع اتفاقية مع شركة فريجو للتجارة، لتوريد لحوم العجول لجمهورية مصر العربية.

هذا وقام بتوقيع الاتفاقية كل من النوبي سالم المري، الرئيس التنفيذي لشركة ودام الغذائية، ومصطفى حسين عبد الفتاح، الرئيس التنفيذي لشركة فريجو للتجارة، بحضور المهندس محمد السادة، رئيس مجلس الإدارة، شركة ودام الغذائية، وذلك يوم الخميس الماضى الموافق 18 أغسطس، في الدوحة.

تفاصيل الاتفاقية الموقعة مع شركة فريجو للتجارة

وتنص الاتفاقية على توريد شركة ودام لحوم العجول المجمدة بقيمة 100 مليون ريال قطري بالتعاون مع شركة فريجو للتجارة

وفيما يخص المستهدف لشركة فيرجو خلال الـ3 سنوات المقبلة هو التوسع فى تصدير المنتجات الزراعية، وزيادة التبادل التجاري بين مصر، والدول الخليجية، والأوروبية،

مشيرًا إلى أن شركته بدأت، العام الماضى، تصدير كميات تجريبية من الفراولة والطماطم المجمدة قامت بشرائها من المزارعين، وصدرتها لكبرى الشركات الروسية المعروفة وهي متخصصة فى تصنيع المنتجات الغذائية من اللحوم والعصائر والخضراوات.

وتمتلك شركة فيرجو 1000 فدان بمحافظة الوادى الجديد وتقوم بزراعة القمح والبرسيم، علاوة على تربية المواشي إذ تمتلك نحو 400 رأس مخصصة للبيع، إلى جانب امتلاكها المصنع على مساحة 5 آلاف متر بمنطقة العاشر من رمضان لتصنيع اللحوم الجاهزة.

وفيما يخص السوق المحلية للحوم المستوردة قال إن السوق تحتاج لما يقرب من 30 ألف طن من اللحوم شهريًّا، وما زالت تتطلب المزيد والتنويع فى مصادر الاستيراد حتى تتوفر المزيد من المعروض بأسعار تنافسية.

وأوضح أن الآثار الناجمة عن الأحداث العالمية والتضخم تسببت في خفض معدل الطلب على اللحوم بالمتاجر بنسبة تتراوح من 30 إلى 40%، إلى جانب ارتفاع الأسعار بنسب تتراوح من 15 إلى 20%.

يشار إلى أن شركة فريجو للتجارة تم تأسيسها في عام 1994 وتعتبر من أكبر الشركات العاملة في مجال استيراد اللحوم بجمهورية مصر العربية.

يُذكر أن رئيس الوزراء قال، في تصريحات له سابقة، إن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بوضع إستراتيجية شاملة لزيادة الصادرات، من أجل تحقيق 100 مليار دولار صادرات فى العام، خلال السنوات القليلة المقبلة،

وأضاف أن أحد مهام المجلس الأعلى للتصدير سوف تكون وضع هذه الإستراتيجية، على أن تتضمن مستهدفات واضحة قطاعيًّا وجغرافيًّا، لتعظيم الصادرات المصرية وزيادة عدد الأسواق الخارجية.