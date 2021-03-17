“المال” تنشر النتائج الكاملة لسوق التأمين فى 2020

نجحت 38 شركة تأمين – منها 23 تعمل فى نشاط الممتلكات والمسئوليات، و 15 فى تأمينات الحياة وتكوين الأموال- فى زيادة حصيلة أقساطها المباشرة لتصل إلى 38.8 مليار جنيه فى العام المالى الماضى (2020/2019) مقابل 33.4 مليار فى العام المالى السابق (2019/2018 ) بزيادة قيمتها 5.4 مليار وبنسبة نمو تلامس %16.2.

ووفقا لنتائج أعمال السوق التى تنفرد «المال» بنشرها، استحوذت شركات الممتلكات على النصيب الأكبر من حصيلة الأقساط المباشرة فى يونيو الماضى بإجمالى 20.3 مليار جنيه بنسبة %52.3 ، مقابل 18.5 مليار جنيه لشركات تأمين الحياة بنسبة %47.7.

33.8 % نصيب شركات قطاع الأعمال العام من الأقساط المباشرة

واستحوذت شركات قطاع الأعمال العام – ممثلة فى مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة على 13.1 مليار جنيه تقريبًا من الأقساط المباشرة للسوق بنسبة %33.8 موزعة بواقع 8.1 مليار لشركة مصر للتأمين، و5 مليارات تقريبًا، لشركة مصر لتأمينات الحياة، مقابل 25.7 مليار أقساطا مباشرة ، موزعة على 36 شركة تابعة للقطاع الخاص بنسبة %66.2 موزعة بواقع 12.2 مليار جنيه تقريبًا لشركات الممتلكات والبالغ عددها 22 و 13.5 مليار لشركات تأمين الحياة والبالغ عددها 14.

المستشار رضا عبد المعطي:زيادة الحصيلة نتيجة جهد أطراف الصناعة.. والقادم أفضل

من جهته، وصف المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، نسب النمو التى حققتها سوق التأمين المصرية، سواء فى نشاط الممتلكات أو الحياة، بأنها نتيجة الجهد المبذول من جميع الأطراف والأطياف الفاعلة فى السوق، بدءًا من جهازه الرقابى، وصولًا إلى شركات التأمين، مرورا بوسطاء التأمين بتنوعهم.

فرص النمو لاتزال متوفرة في سوق التأمين

وأكد أن فرص النمو فى سوق التأمين لاتزال متوفرة، وتتزايد معدلاتها يومًا بعد الآخر، مشيرا إلى أن دخول عدد من اللاعبين الجدد للسوق، بعد السماح لثلاث شركات جديدة بمزاولة النشاط العام الحالى، يؤكد أن السوق لم تصل إلى مرحلة التشبع، وأن مؤشرات ربحيتها تتزايد بوتيرة كبيرة، مشددًا على أن القادم فى سوق التأمين سيكون أفضل.

وقال إن إجمالى أقساط سوق التأمين الكلية – أى الأقساط المباشرة مضافًا إليها أقساط إعادة التأمين- بلغت 40.1 مليار جنيه، منها 38.8 مليار أقساطا مباشرة، مقابل 1.3 مليار جنيه أقساط إعادة تأمين سواء وارد محلى أو خارجى، وهو ما يدلل على أمرين.

وأضاف “عبد المعطى” أن الدلالة الأولى مرتبطة بكفاءة السوق المحلية وقدرتها على ترويض المخاطر وأنها محل ثقة الأسواق الخارجية وهو ما تعكسه أقساط إعادة التأمين الواردة من الخارج، والثانية لها علاقة بتعاون الشركات مع بعضها البعض فى ترويض المخاطر لزيادة الطاقة الاستيعابية ونسب الاحتفاظ وهو ما تعكسه الأرقام المرتبطة بأقساط إعادة التأمين الواردة محليا.

فاتورة التعويضات تصل إلى 17.9 مليار جنيه منها 9.7 مليار مطالبات على شركات الأشخاص

من جهة أخرى ، كشفت نتائج سوق التأمين عن زيادة فاتورة التعويضات والمطالبات المباشرة لسوق التأمين فى 2020 لتصل إلى 17.9 مليار جنيه تقريبا، مقابل 16.9 مليار فى العام السابق (2019)، بزيادة قيمتها مليار، بنسبة ارتفاع 5.9%.

وبلغ نصيب شركات تأمينات الحياة وتكوين الأموال- المعروفة بشركات الأشخاص- من فاتورة المطالبات المباشرة فى العام المالى 2019 /2020 ، ما قيمته 9.7 مليار جنيه ، بنسبة %54.2 تقريبًا، مقابل 8.2 مليار، هى نصيب شركات الممتلكات من التعويضات المباشرة ، بنسبة %45.8.

ومن المعروف أن الأموال التى تسددها شركات تأمين الممتلكات للعملاء فى حال تحقق الأخطار تسمى بالتعويضات، أما الأموال التى تسددها شركات تأمين الحياة للعملاء فى حال انتهاء مدة الوثيقة أو تحقق شروط التغطية تسمى بالمطالبات أو المزايا التأمينية أو المعاوضة.

11.5 مليار جنيه نصيب شركات التأمين التابعة للقطاع الخاص من فاتورة التعويضات والمطالبات

وبلغ نصيب شركات التأمين التابعة للقطاع الخاص – وعددها 36 شركة منها 22 شركة ممتلكات و14 شركة حياة – من فاتورة التعويضات والمطالبات المباشرة فى العام المالى 2020/2019 ما قيمته 11.5 مليار جنيه تقريبًا، موزعة بواقع 5.2 مليار جنيه لشركات تأمين الممتلكات و6.3 مليار جنيه لشركات تأمين الحياة.

فى السياق ذاته، بلغ نصيب شركات التأمين التابعة لقطاع الأعمال العام – شركتى مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة- من فاتورة التعويضات والمطالبات المباشرة 6.5 مليار جنيه تقريبًا، موزعة بواقع 3.1 مليار تقريبًا، تعويضات فى نشاط الممتلكات، و3.4 مليار، مطالبات فى تأمينات الحياة.

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للإطلاع علي الحصص السوقية لشركات تأمين الممتلكات في 2019 /2020 إضغط هنـــا

لمعرفة نصيب شركات تأمين الممتلكات من فاتورة التعويضات المباشرة في 2019 /2020 إضغط هنـــا

لمعرفة الحصص السوقية لشركات تأمين الحياة خلال 2019 /2020 إضغط هنـــــا

لمعرفة نصيب كل شركات تأمين الحياة من المطالبات المباشرة في 2019 /2020 إضغط هنـــــا

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