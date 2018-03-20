المال تنشر المواصفات القياسية للسيارات الجديدة

أحمد عوض حصلت "المال" على نسخة من المقترح المقدم من شعبة وسائل النقل أمام وزارة التجارة والصناعة؛ الخاص بتطبيق المواصفات القياسية للسيارات بمختلف فئاتها "المستوردة والمجمعة محليا، الذي من المرتقب تطبيقة - تدريجيا - خلال الفترة المقبلة. وأعلن طارق قابيل،…

أحمد عوض

حصلت “المال” على نسخة من المقترح المقدم من شعبة وسائل النقل أمام وزارة التجارة والصناعة؛ الخاص بتطبيق المواصفات القياسية للسيارات بمختلف فئاتها “المستوردة والمجمعة محليا، الذي من المرتقب تطبيقة – تدريجيا – خلال الفترة المقبلة.

وأعلن طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة – فى تصريحات صحفية سابقة – أن الوزارة تتبنى مشروع تطبيق المواصفات القياسية للسيارات، الذي يندرج ضمن أولويات استراتيجية الوزارة خلال 2030؛ بهدف تقليل معدل انبعاثات العوادم، واستهلاك الوقود.

وعرضت شعبة وسائل النقل على وزارة التجارة والصناعة، مشروع تطبيق المواصفات القياسية للسيارات من خلال إدراج 31 مواصفة جديدة عبر جدول زمني محدد – على أن يتم تطبيق 16 مواصفة مطلع مارس 2019.

واستندت شعبة وسائل النقل على تطبيق المواصفات القياسية المعتمدة من جانب دول ﻷتحاد اﻷوروبي من أبرزها “المملكة المتحدة”؛ لتتماشي مع المعايير والمواصفات العالمية للحد من اﻷنبعاثات وتخفيض معدلات اﻷستهلاك.

ويتضمن مشروع “المواصفات القياسية الجديد”؛ تطبيق 9 بنود على السيارات بحلول مارس 2021؛ على أن يتبعها إدراج 6 معايير أخري بحلول مارس 2023.

وأكد مصدر بشعبة وسائل النقل، فضل عدم ذكر اسمه – أن الشعبة تتبنى تطبيق المواصفات القياسية للسيارات على مختلف الفئات من “المستوردة” و”المجمعة محليا”؛ موضحا أن الفترة الحالية تشهد مفاوضات مكثفة مع الجهات القائمة على تطبيق ذلك القانون ممثلة في وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للمواصفات والجودة؛ بهدف تطبيق مواصفات تتماشى مع نظيرتها العالمية والتى تلائم طبيعة السوق المحلية.



