«المال» تنشر القائمة النهائية لمرشحي الماراثون الانتخابي باتحاد الأوراق المالية

كشف سليمان نظمي، رئيس اللجنة التأسيسية للاتحاد المصري للأوراق المالية، في تصريحات خاصة لجريدة “المال” عن القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات على مقاعد عضوية مجلس إدارة الاتحاد، وذلك عقب انتهاء عمليات فرز الأوراق اليوم الثلاثاء.

ووفقاً للائحة اتحاد الأوراق المالية، يضم مجلس الإدارة 9 أعضاء، من بينهم رئيس المجلس الذى سيجرى انتخابه، ويشترط ألا يكون تنفيذياً بأى شركة أوراق مالية.

وتتوزع العضوية على عدة فئات بواقع 2 عن نشاط السمسرة فى الأوراق المالية، و2 لشركات إدارة الأصول والمحافظ، وممثل عن نشاط الاشتراك فى تأسيس الشركات القابضة وترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية، وممثل عن نشاط الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية وأمناء الحفظ، و3 مستقلين من ذوى الخبرة، على أن يراعى فى اختيارهم التمثيل النسبى للفئات المشار إليها فى البنود المذكورة.

4 مرشحين يتنافسون على مقعدي إدارة الأصول

وفقا لنظمي، أن كلاً من خليل البواب الرئيس التنفيذي المشارك والعضو المنتدب بشركة “مصر المالية”، وعمرو أبو العنين العضو المنتدب ورئيس قطاع إدارة الأصول بمجموعة “سي آي كابيتال”، وعلاء سبع الشريك والمؤسس بمجموعة بي بي أي بارتنرز، وداليا شفيق مدير قطاع الأسهم بإدارة الأصول بشركة “بلتون المالية القابضة”. ينافسان على مقعدى إدارة الصناديق المحافظ والإستثمار المباشر وآخرى.

6 مرشحين لمقعدي السمسرة من بينهم مصطفى فوزي ومحمد عبدالله

وعن مقعدي نشاط السمسرة في الأوراق المالية قال نظمي، أن 6 مرشحون ينافسون على المقعدين، ويتضمنا كلا من ومحمد عبدالله نائب رئيس شركة “أكيومن” لتداول الأوراق المالية، ومصطفى فوزي رئيس مجلس إدارة شركة “بايونيرز” لتداول الأوراق المالية ومحمد كمال رئيس قسم المؤسسات بشركة “رواد” لتداول الأوراق المالية .

كما تتضمن قائمة مرشحي السمسرة أيضًا وائل عنبة رئيس مجلس الإدارة بشركة “الأوائل” للإستشارات المالية، وأحمد سعد عماره رئيس مجلس الشركة السعودية للسمسرة الأوراق، ورانيا يعقوب رئيس مجلس إدارة شركة “كايرو ثري واي” لتداول الأوراق المالية .

أحمد إكرام يفوز بالتزكية عن مقعد أمناء الحفظ

وأستكمل سليمان نظمي، أنهُ عن مقعد نشاط أمناء الحفظ والقيد المركزي فقد ترشح أحمد إكرام نائب مدير عام البنك المصري الخليجي منفردًا ليفوز بالتذكية.

5 مرشحون لمقعد تأسيس الشركات والترويج .. من بينهم مصطفى جاد ومحمد ماهر

وعن المقعد الممثل لنشاط الإشتراك في تأسيس الشركات القابضة وترويج وتغطية الإكتتاب في الأوراق المالية، فيتنافس 5 مرشحون، وهما مصطفى جاد مسؤل قطاع الترويج وتغطية الإكتتابات بالمجموعة المالية “هيرمس”، و إيمن الصاوي الرئيس التنفيذي بشركة “ثروة كابيتال” ومحمد ماهر الرئيس التنفيذي بشركة “برايم” القابضة للإستثمارات المالية، ومحمود شعبان رئيس مجلس إدارة شركة “جذور” القابضة للإستثمارات المالية، وأخيرًا شريف حشمت العضو المنتدب بشركة أرقام لتداول الأوراق المالية .

سالمان وخليفة ومحمد طارق وأبو هندية يتنافسون على مقاعد ذو الخبرة

وعن الـ3 مقاعد المستقلين من ذو الخبرة ينافس 4 مرشحون يتضمنا كلاً من أشرف سالمان وزير الإستثمار السابق والعضو المنتدب بشركة “أور كابيتال”، وعصام خليفه خبير أسواق المال، إلي جانب محمد طارق إبراهيم المحاسب القانوني، والمحامي أحمد سعد الدين أبو هندية .