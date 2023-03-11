«المال» تنشر القائمة الكاملة للسلع شائعة الورود بصحبة الراكب والجمارك والضرائب عليها (مستند)

أصدرت مصلحة الجمارك، قائمة بالأسعار الاسترشادية للبضائع شائعة الورود بصحبة الراكب عبر المنافذ الجمركية المختلفة، وذلك لعام 2023 .

وأكدت مصلحة الجمارك، عبر رئيسها الشحات غتوري، أن هذا يأتي في إطار سعي مصلحة الجمارك لتطبيق المعايير البسيطة والمحايدة والعدالة الضريبية ووحدة الإجراءات الجمركية في كافة المنافذ والحفاظ على حقوق المتعاملين وحقوق الخزانة العامة والتطبيق الميسر لأحكام القانون الجمركي رقم 207 لسنة 2020 ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقـرار الـوزاري رقم 430 لسـنة 2021.

ومن أهم البضائع التي تضمنتها البضائع التي تكون بصحبة الركاب، الشاشات والتلفزيون، والثلاجات، وكاميرات التصوير الديجيتال، والمكانس الكهربائية، ومواقد الطهي المنزلي مثل البوتاجاز والميكرويف، بالاضافة الى الاجهزة الكهربائية لتحضير الطعام.

وشملت القوائم أيضا السخانات الكهربائية المنزلية، ودفايات الزيت المنزلية، والمكاوي الكهربائية، وأدوات المائدة المختلفة، وغسالات والمجففات، والمرواح والسخان المنزلي، والأجهزة الرياضية، وساعات اليد، والنظارات الشمسية، بالاضافة الى السجاد.

وشملت السلع التي تكون بصحبة الراكب كل من البدل والملابس الجاهزة ، بالاضافة الى اجهزة وأدوات الانارة ، والاثاث المنزلي .

وأكدت مصلحة الجمارك أن هذا الاجراء يأتي في ضؤ الاستمرار في توحيد المعاملات والإجراءات الجمركية، والارتقاء بالأداء الجمركى والسعى إلى الأسلوب الأمثل نحو حسن معاملة الركاب والمتعاملين معها مع سرعة إتمام الإجراءات الجمركية على الأمتعة الشخصية والسلع الواردة صحبة الركاب.

وأوضحت المصلحة أن تلك القائمة أعدتها قطاعات الركاب والمنافذ الجمركية تحقيقا لهذا الغرض، وتيسيرا على المسافرين والعائدين من الخارج، وبصدور قرار وزير المالية رقم ٢٠٧ لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك .