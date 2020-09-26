«المال» تنشر السيرة الذاتية للأعضاء الجدد لمجلس إدارة بنك مصر

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمس، قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة بنك مصر لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من اليوم الموافق 25 سبتمبر 2020، برئاسة محمد الأتربي

يضم التشكيل الجديد لمجلس إدارة بنك مصر محمد محمود أحمد الأتربي رئيساً لمجلس الإدارة – تنفيذي، وعاكف عبد اللطيف محمد المغربي – نائباً لرئيس مجلس الإدارة – تنفيذي، وحسام الدين عبد الوهاب علي محمد، نائباً لرئيس مجلس الإدارة – تنفيذي.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمس، قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة بنك مصر لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من اليوم الموافق 25 سبتمبر 2020، برئاسة محمد الأتربي.

محمد الأتربى – رئيس مجلس إدارة بنك مصر

يمتلك محمد الأتربي خبرة عريقة في مجال العمل المصرفي تصل لأكثر من 35 عاماً، قبل انضمامه إلي بنك مصر شغل الأتربي منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بالبنك المصري الخليجي منذ يناير 2013 حتي ديسمبر 2014.

بدأ الأتربي عمله المصرفي عام 1977 مع البنك العربي الأفريقي الدولي، وانتقل إلى بنك الائتمان الدولي، ثم انضم عام 1983 إلي بنك مصر الدولي “بنك قطر الوطني حالياً” حيث قضي أكثر من 22 عاماً، والتي شغل خلالها العديد من المناصب المصرفية العليا واكتسب العديد من الخبرات المتنوعة في مجالات رئيسية مختلفة للعمل المصرفي.

وانضم الرئيس الحالي لبنك مصر في سبتمبر 2005، إلى البنك العقاري المصري العربي كعضو ونائب رئيس مجلس الإدارة، وفى عام 2009 شغل منصب العضو المنتدب لبنك الاستثمار العربي، ليعود في عام 2011 إلي البنك العقاري المصري العربي ليشغل منصب رئيس مجلس الإدارة.

وشغل منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك المصري الخليجي في عام 2013 ثم تولى رئاسة مجلس إدارة بنك مصر في يناير 2015 ، كما أصبح رئيس مجلس إدارة بنك مصر لبنان، ونائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة عمان ورئيس مجلس إدارة أمناء مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع.

حصل الأتربي على بكالوريوس تجارة عين شمس عام 1976

تكليفات أخرى حالية:

نائب رئيس اتحاد المصارف العربية

رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر

رئيس مجلس إدارة شركة مصر المالية للاستثمارات

عضو مجلس إدارة الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق

عضو مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين

عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

عضو مجلس إدارة جامعة عين شمس

عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب

عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي

عاكف المغربى – نائب رئيس مجلس الإدارة

انضم عاكف المغربي لبنك مصر في أغسطس ٢٠١٦ كنائب لرئيس مجلس الإدارة، وقد قضى قبل ذلك 16 عامًا في سيتي بنك.

وتولى المغربي العديد من المناصب على مدار مهنته البنكية، بما في ذلك التحليل الائتماني وتمويل الشركات واستشاري تصنيف بالإضافة الى الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في العديد من الدول بما في ذلك مصر والبحرين والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة وهولندا.

حيث أدار ونفذ الكثير من عمليات التمويل للشركات والدول عن طريق القروض البنكية أو عن طريق إصدار سندات وصكوك.

كما أشرف علي عمليات طرح للشركات بالبورصة ومعاملات عقود المشتقات وعمليات الاستحواذ والاندماج.

حصل المغربي على درجة بكالوريوس في المحاسبة وماجستير إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

تكليفات أخرى حالية:

رئيس مجلس إدارة بنك مصر-أوروبا فرانكفورت (ش.ذ.م.م)

رئيس مجلس إدارة BM Lease للتأجير التمويلي

عضو مجلس إدارة مصر كابيتال للاستثمارات (ش.م.م)

عضو مجلس إدارة المعهد المصرفي المصري

عضو مجلس إدارة بنك مصر لبنان (ش.م.ل)

الرئيس المشارك للجنة المصرفية، طرفة التجارة الأمريكية

حسام الدين عبد الوهاب – نائب رئيس مجلس الإدارة

انضم حسام الدين عبد الوهاب لبنك مصر اعتباراً من أكتوبر 2018 كنائب لرئيس مجلس إدارة بنك مصر، وقبل انضمامه لبنك مصر.

شغل حسام الدين عبد الوهاب منصب نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي الكويتي – مسئول عن قطاعات التجزئة المصرفية والفروع والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة من عام 2016 حتى سبتمبر 2018.

بدأ حسام الدين عبد الوهاب عمله المصرفي عام 1989 مع بنك الخليج بدولة الكويت، وانتقل إلى شركة Gamble & Procter عام 1991 ليتدرج في المناصب طوال مدة عمله بالشركة على مدار 9 سنوات.

وشغل منصب رئيس قسم الاستثمار بالشركة عام 2000، ثم عمل كمدير الاستثمار بشركة Investia Venture Capital من عام 2000 حتى عام 2001.

وفي العام 2001 انتقل إلى سيتي بنك – مصر ليتقلد مناصب قيادية في الفترة من عام 2001 حتى 2006، في مجالات المخاطر والفروع والعمليات، ثم انتقل بعدها إلى المقر الإقليمى لسيتي بنك فى لندن كنائب لرئيس عمليات الائتمان في أوروبا والشرق الأوسط وافريقيا خلال الفترة من عام 2016 حتى عام 2018.

وعمل كمدير عام التجزئة المصرفية ببنك عوده – مصر في عام 2008 حتى عام 2012، وانتقل بعدها إلى المؤسسة العربية المصرفية ليشغل منصب عضو مجلس الإدارة التنفيذي رئيس التجزئة المصرفية والفروع خلال الفترة من عام 2012 حتى عام 2016.

حصل حسام الدين عبد الوهاب على بكالوريوس تجارة من كلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة الكويت.

أحمد علاء الدين على الجندي- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

يشغل أحمد الجندي منصب الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة TCV للاستثمارات المالية، أحد أنشط الشركات العاملة في قطاع الاستثمار المباشر في مصر، من يونيو 2016.

بدأ الجندى مسيرته المهنية كمحلل في مجال البحوث والاقتصاد بمكتب البنك الدولي في القاهرة عام 2002.

وانتقل للعمل في المجموعة المالية هيرميس عام 2004 كمحلل مالي أول في قسم الترويج وتغطية الاكتتابات، ثم تدرج ليشغل منصب نائب الرئيس لقسم الترويج وتغطية الاكتتابات عام 2008، ثم تولى منصب العضو المنتدب لقسم الترويج وتغطية الاكتتاب في الفترة ما بين 2012 حتى 2016 مسئولا” عن قيادة أنشطة الشركة في مصر والمنطقة العربية.

حصل الجندي على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال والاقتصاد من الجامعة الأمريكية عام 2002 وعلى درجة الماجيستير في العلوم المالية والمحاسبة من كليه لندن للاقتصاد عام 2004.

تامر عبد العزيز شحاته جاد الله – عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي

بدء تامـر جاد الله مسيرته المهنية كمهندس نظم ومنسق برمجيات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في عام 1993.

وفي عام 1996 انضم لشركة جيجا نت مصر، حيث عمل كمدير مبيعات، ثم انتقل للعمل بشركة مينا نت للاتصالات كمدير تطوير الأعمال عام 1999، وتدرج وظيفيا حتى شغل منصب مدير عام الشركة عام 2001.

انضم جاد الله لشركة “تي إي داتا” كمدير مبيعات عام 2004، ليتولى منصب رئيس القطاع التجار ي بالشركة في 2005، ثم منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة خلال الفترة من أغسطس 2008 وحتى مارس 2016.

وشغل منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات خلال الفترة من مارس 2016 وحتى أبريل 2017.

ويشغل حاليا منصب رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية والمدير التنفيذي لشركة ساب بمصر منذ عام 2018.

حصل تامر جاد الله على بكالوريوس في هندسة الإلكترونيات والاتصالات والمعلومات من جامعة القاهرة عام 1992.

كما حصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة ماسترخت للإدارة بهولندا في أكتوبر 1996.

محمد مهدلى عباس سيف النصر – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

تتمثل الخبرة العملية محمد سيف النصر في توليه عدة مناصب منها:

الشريك المؤسس والمدير العام لشركة-Lakemore Partners Ltd منذ نوفمبر 2016 – حتى الآن.

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي البنك الأهلي المصري (DIFC) دبي – من فبراير 2015 الى يونيو 2016.

رئيس الاستثمار والشريك الإداري لشركة سفاناد المحدودة – جنيف- من مارس 2011 – إلى يناير 2013 وشركة سفاناد المحدودة – دبي من فبراير 2013 إلى 31 ديسمبر 2014.

الرئيس التنفيذي ومدير الاستثمار الأهلي كابيتال القابضة من يونيو ٢٠١٠ الى فبراير ٢٠١١.

رئيس قسم إدارة الأصول الأهلي كابيتال – البحرين من أبريل 2007 إلى مارس 2009.

حاصل على بكالوريوس الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة في يونيو 1979.

خالد خليل عبد الوهاب قنديل – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

يمتلك خالد خليل أربعين عاما من الخبرة العملية منها خمسة وعشرون عاما في وظائف قيادية أهمها العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة الأسبق لشركة اكسون موبيل بمصر، تنوع في مجالات العمل لتشمل البحوث والتسويق والمبيعات والتخطيط والرقابة المالية وعمليات التمويل ونظم المعلومات والتوريدات والتصنيع.

وشغل عضو مجلس الإدارة (غير التنفيذي ) لمجموعة غبور أوتو خلال الفترة من 2015 إلى 2016، وعمل في بداية حياته العملية في كل من وزارة البترول ثم هيئة الاستعلامات الأمريكية، ثم شركة موبيل أويل مصر، حيث تم انتدابه للعمل بالولايات المتحدة الأمريكية لعدة أعوام .

حصل خالد قنديل على ماجستير في الإدارة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة في فبراير 1979 .

ميرنا عصام الدين محمد عارف – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

تتمتع ميرنا عارف بخبرة تزيد عن 18 عامًا تمتد الى المنظمات متعددة الجنسيات وكيانات القطاع العام في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

في دورها الحالي، تشرف ميرنا على جهود مايكروسوفت في مصر لتمكين المؤسسات العامة والخاصة من تسريع أجندات التحول الرقمي وإشراك العملاء بشكل أفضل وتمكين الموظفين وتحسين العمليات وتحويل نماذج الأعمال.

انضمت إلى مايكروسوفت في عام 2019 كمديرة مجموعة الأعمال في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تم تكليفها بقيادة استراتيجية وتنفيذ مجموعةSurface الخاصة بالشركة في المنطقة.

قبل انضمامها إلى مايكروسوفت، شغلت منصب المدير الإقليمي للتحول الرقمي فى GE Oil & Gas في يوليو 2017، حيث كانت مسئولة عن قيادة استراتيجية التحول الرقمي وتعزيزها وتقديمها لعملاء النفط والغاز في شمال أفريقيا وتركيا.

وقبل ذلك، كانت المدير الإقليمي لمجموعةRosemount الشرق الأوسط في شركةEmerson Automation Solutions .

وفي عام 2015، التحقت ميرنا بوزارة البترول والثروة المعدنية في مصر كمعاون للوزير لشؤون الاستثمار والتعاون الدولي، حيث كانت مسئولة عن المساعدة في تطوير وتنفيذ استراتيجية قطاع البترول في مصر، فضلاً عن إطلاق إمكانات القطاع من خلال تقييم وتعزيز مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية وتعزيز التعاون الدولي والحوار الاستراتيجي.

كما شغلت ميرنا منصب مدير التسويق العالمي في شركة شلمبرجير، بمقرها في لندن، حيث كانت مسئولة عن استراتيجية وأنشطة التسويق في جميع أنحاء العالم لقطاعات البرمجيات والقطاعات البحرية. وقد أمضت 12 عامًا من حياتها المهنية في شركة شلمبرجير حيث شغلت مناصب قيادية مختلفة، بما في ذلك مدير المبيعات الإقليمي للمملكة المتحدة وأيرلندا، ومدير المبيعات الإقليمي لمنطقة شرق إفريقيا وشرق البحر المتوسط، ومدير حلول معلومات شلمبرجير في مصر.

ميرنا حاصلة على درجة الماجستير في إدارة الأعمال (MBA) فى التسويق والعمليات من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالإضافة إلى بكالوريوس في علوم الكمبيوتر من نفس الجامعة.