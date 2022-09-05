«المال» تنشر الحصص الكاملة للمشاركين فى مبادرة «المركزي» للتمويل العقارى

تنشر «المال» قائمة بحصص البنوك والشركات المساهمة فى مبادرة «المركزى» للتمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل، والتى سجل إجمالى التمويلات بها نحو 49.23 مليار جنيه، لعدد 446.934 ألف عميل.
بيانات بإجمالى مبالغ التمويل والدعم وفقاً لنوع المشروع حتى 2022/8/31 من واقع تقارير إدارة النظم
|نوع المشروع
|إجمالى التمويل العقارى
|قيمة الدعم
|عدد العملاء
|إسكان اجتماعى
|48.381.134.705
|7٫141٫771٫800
|434٫865
|متاحة للصندوق
|554.321.768
|176٫591٫528
|9٫213
|قطاع خاص
|246.847.415
|40٫821٫035
|2٫441
|بروتوكولات مع محافظات/ وزارات/ هيئات
|48.642.860
|3٫891٫6927
|415
|الإجمالى
|49.23 مليار
|7٫36 مليار
|446٫934
تقرير بإجمالي التمويلات المنصرف علي مستوي جهات التمويل حتي 31/ 8/ 2022 من واقع تقارير إدارة النظم
|نسبة التمويل من إجمالي التمويلات
|عدد العملاء
|قيمة التمويل
|جهة التمويل
|م
|%26.8
|118,933
|13,206,306,529
|البنك الأهلي
|1
|%21.7
|95,926
|10,706,515,335
|بنك مصر
|2
|%12.9
|68,319
|6,359,638,391
|بنك التعمير والإسكان
|3
|%6.4
|33,909
|3,144,726,759
|بنك القاهرة
|4
|%5.8
|22,383
|2,838,412,475
|البنك التجاري الدولي
|5
|%3.7
|13,824
|1,815,486,866
|بنك القطري الوطني الاهلي
|6
|%3.5
|15,814
|1,702,842,818
|بنك التنمية الصناعية
|7
|%3.1
|11,783
|1,540,420,016
|بنك المصرف المتحد
|8
|%2.3
|9,699
|1,117,543,129
|البنك العربي الافريقي الدولي
|9
|%1.3
|5,696
|659,306,015
|بنك بلوم
|10
|%1.2
|3,772
|581,316,676
|بنك المشرق
|11
|%1.2
|5,049
|575,706,977
|بنك الشركة المصرفية العربية
|12
|%1.1
|5,015
|542,402,430
|بنك الاستثمار العربي
|13
|%1.0
|4,037
|492,182,870
|البنك العقاري المصري العربي
|14
|%0.9
|3,354
|425,685,169
|بنك فيصل الإسلامي المصري
|15
|%0.7
|3,602
|340,960,873
|البنك المصري الخليجي
|16
|%0.6
|2,479
|306,424,102
|بنك الكويت الوطني
|17
|%0.5
|1,720
|263,844,674
|البنك الزراعي المصري
|18
|%0.4
|1,896
|197,468,004
|بنك أبوظبي التجاري
|19
|%0.2
|558
|89,427,390
|بنك قناة السويس
|20
|%0.1
|254
|33,125,784
|البنك المصري لتنمية الصادرات
|21
|%0.0
|128
|15,816,245
|بنك كريدي أجريكول
|22
|%95٫4
|428٫150
|46٫955٫559٫527
|الإجمالي
قالت مى عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن التمويلات العقارية التى قدمتها البنوك للعملاء بالمبادرة بلغت نحو 46.955 مليار جنيه حتى نهاية أغسطس الماضى لنحو 428.150 الف عميلاً منذ إطلاقها فى شهر فبراير 2014.
وأضافت فى تصريحات لـ«المال» أن شركات التمويل العقارى استحوذت على تمويلات بالمبادرة قيمتها 2.275 مليار جنيه، بلغ عدد المستفيدين منها 18.784 ألف عميل.
ووفقا لقائمة البنوك التى حصلت «المال» على نسخة منها، واصل «الأهلى المصرى» صدارته للجهات الممولة، بقيمة 13.206 مليار جنيه، استفاد منها 118.993 ألف عميل، بحصة سوقية %26.8.
واقتنص بنك مصر دور الوصيف بحصة %21.7 بقيمة قروض بلغت 10.706 مليار جنيه، موجهة إلى 95.926 ألف عميل، يليه التعمير والإسكان بتمويلات وصلت إلى 6.359 مليار، موجهة إلى 68.319 ألف مستفيد، بحصة %12.9.
وجاء بنك القاهرة فى المرتبة الرابعة بقيمة تمويلات بلغت 3.144 مليار جنيه، موجهة إلى 33.909 ألف عميل، بحصة %6.4 يليه «التجارى الدولى» بقروض وصلت إلى 2.838 مليار، استفاد منها 22.838 ألف عميل، بنسبة %5.8.
واستحوذ بنك قطر الوطنى الأهلى على المركز السادس من حيث قيمة القروض الممنوحة ضمن المبادرة بمبلغ 1.815 مليار جنيه، موجهة إلى 13.824 ألف عميل، بحصة %3.7 من إجمالى التمويلات، يليه «التنمية الصناعية» بتمويلات بلغت 1.702 مليار، لصالح 15.814 ألف مستفيد.
وقدم «المصرف المتحد» تمويلات بقيمة 1.540 مليار جنيه، إلى 11.783 ألف عميل، بالمركز الثامن فى القائمة، يليه البنك العربى الأفريقى الدولى فى المرتبة التاسعة، بقيمة 1.117 مليار جنيه، لصالح 9.699 ألف عميل، ثم «بلوم» بنحو 659.306 مليون جنيه، استفاد منها 5.696 ألف عميل.
وعلى مستوى الشركات، استحوذت «التعمير للتمويل العقارى» على الحصة الأكبر منها بنسبة %1.7 ضمن المبادرة، بقيمة تمويلات 813.762 مليون جنيه، لعدد 6.743 ألف عميل.
واقتنصت «كونتكت للتمويل العقارى» دور الوصيف بحصة سوقية %1.6، بقيمة 779.674 مليون جنيه، موجهة لصالح 5.830 ألف عميل.
وجاءت «الأهلى للتمويل العقارى» فى المرتبة الثالثة، بحصة سوقية %0.7 بقيمة تمويلات 285.116 مليون جنيه، استفاد منها 2.543 ألف عميل.
وفى المركز الرابع، جاءت «أملاك للتمويل العقارى» بحصة سوقية %0.6 بتمويلات بلغت 252.940 مليون جنيه، موجهة إلى 2.328 ألف عميل.
وأطلق البنك المركزى مبادرة التمويل العقارى فى فبراير 2014، بفائدة مدعمة متناقصة لشريحتى محدودى ومتوسطى الدخل بفائدة تتراوح بين 5 إلى %7 على أن يتولى صندوق ضمان التمويل العقارى توفير الوحدة السكنية لشريحة محدودى الدخل، ويقوم بتحديد سعرها طبقا لتكاليف إنشائها.
|إجمالى قيمة التمويل
|49.23 مليار
|عدد العملاء
|446٫934
|المتوسط
|110٫153
|نسبة التمويل عن إجمالى التمويلات
|عدد العملاء
|قيمة التمويل
|جهة التمويل
|م
|%1.7
|6,743
|813,762,271
|شركة التعمير للتمويل العقارى
|1
|%1.6
|5,830
|779,674,307
|شركة كونتكت للمويل العقارى
|2
|%0.6
|2,543
|285,116,992
|شركة الأهلى للتمويل العقارى
|3
|%0.5
|2,328
|252,940,623
|شركة املاك للتمويل العقاري
|4
|%0.1
|602
|68,666,253
|شركة تمويل للتمويل العقاري
|5
|%0.1
|429
|43,042,088
|الشركة المصرية للتمويل العقاري
|6
|%0.0
|200
|19,973,361
|شركة الأهلى المتحخد
|7
|%0.0
|109
|12,211,327
|شركة العربى الافريقى الدولى
|8
|%4.6
|18.784
|2.275.387.222
|الإجمالى