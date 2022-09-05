«المال» تنشر الحصص الكاملة للمشاركين فى مبادرة «المركزي» للتمويل العقارى

تنشر «المال» قائمة بحصص البنوك والشركات المساهمة فى مبادرة «المركزى» للتمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل، والتى سجل إجمالى التمويلات بها نحو 49.23 مليار جنيه، لعدد 446.934 ألف عميل.

بيانات بإجمالى مبالغ التمويل والدعم وفقاً لنوع المشروع حتى 2022/8/31 من واقع تقارير إدارة النظم

نوع المشروع إجمالى التمويل العقارى قيمة الدعم عدد العملاء إسكان اجتماعى 48.381.134.705 7٫141٫771٫800 434٫865 متاحة للصندوق 554.321.768 176٫591٫528 9٫213 قطاع خاص 246.847.415 40٫821٫035 2٫441 بروتوكولات مع محافظات/ وزارات/ هيئات 48.642.860 3٫891٫6927 415 الإجمالى 49.23 مليار 7٫36 مليار 446٫934

تقرير بإجمالي التمويلات المنصرف علي مستوي جهات التمويل حتي 31/ 8/ 2022 من واقع تقارير إدارة النظم

نسبة التمويل من إجمالي التمويلات عدد العملاء قيمة التمويل جهة التمويل م %26.8 118,933 13,206,306,529 البنك الأهلي 1 %21.7 95,926 10,706,515,335 بنك مصر 2 %12.9 68,319 6,359,638,391 بنك التعمير والإسكان 3 %6.4 33,909 3,144,726,759 بنك القاهرة 4 %5.8 22,383 2,838,412,475 البنك التجاري الدولي 5 %3.7 13,824 1,815,486,866 بنك القطري الوطني الاهلي 6 %3.5 15,814 1,702,842,818 بنك التنمية الصناعية 7 %3.1 11,783 1,540,420,016 بنك المصرف المتحد 8 %2.3 9,699 1,117,543,129 البنك العربي الافريقي الدولي 9 %1.3 5,696 659,306,015 بنك بلوم 10 %1.2 3,772 581,316,676 بنك المشرق 11 %1.2 5,049 575,706,977 بنك الشركة المصرفية العربية 12 %1.1 5,015 542,402,430 بنك الاستثمار العربي 13 %1.0 4,037 492,182,870 البنك العقاري المصري العربي 14 %0.9 3,354 425,685,169 بنك فيصل الإسلامي المصري 15 %0.7 3,602 340,960,873 البنك المصري الخليجي 16 %0.6 2,479 306,424,102 بنك الكويت الوطني 17 %0.5 1,720 263,844,674 البنك الزراعي المصري 18 %0.4 1,896 197,468,004 بنك أبوظبي التجاري 19 %0.2 558 89,427,390 بنك قناة السويس 20 %0.1 254 33,125,784 البنك المصري لتنمية الصادرات 21 %0.0 128 15,816,245 بنك كريدي أجريكول 22 %95٫4 428٫150 46٫955٫559٫527 الإجمالي

قالت مى عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن التمويلات العقارية التى قدمتها البنوك للعملاء بالمبادرة بلغت نحو 46.955 مليار جنيه حتى نهاية أغسطس الماضى لنحو 428.150 الف عميلاً منذ إطلاقها فى شهر فبراير 2014.

وأضافت فى تصريحات لـ«المال» أن شركات التمويل العقارى استحوذت على تمويلات بالمبادرة قيمتها 2.275 مليار جنيه، بلغ عدد المستفيدين منها 18.784 ألف عميل.

ووفقا لقائمة البنوك التى حصلت «المال» على نسخة منها، واصل «الأهلى المصرى» صدارته للجهات الممولة، بقيمة 13.206 مليار جنيه، استفاد منها 118.993 ألف عميل، بحصة سوقية %26.8.

واقتنص بنك مصر دور الوصيف بحصة %21.7 بقيمة قروض بلغت 10.706 مليار جنيه، موجهة إلى 95.926 ألف عميل، يليه التعمير والإسكان بتمويلات وصلت إلى 6.359 مليار، موجهة إلى 68.319 ألف مستفيد، بحصة %12.9.

وجاء بنك القاهرة فى المرتبة الرابعة بقيمة تمويلات بلغت 3.144 مليار جنيه، موجهة إلى 33.909 ألف عميل، بحصة %6.4 يليه «التجارى الدولى» بقروض وصلت إلى 2.838 مليار، استفاد منها 22.838 ألف عميل، بنسبة %5.8.

واستحوذ بنك قطر الوطنى الأهلى على المركز السادس من حيث قيمة القروض الممنوحة ضمن المبادرة بمبلغ 1.815 مليار جنيه، موجهة إلى 13.824 ألف عميل، بحصة %3.7 من إجمالى التمويلات، يليه «التنمية الصناعية» بتمويلات بلغت 1.702 مليار، لصالح 15.814 ألف مستفيد.

وقدم «المصرف المتحد» تمويلات بقيمة 1.540 مليار جنيه، إلى 11.783 ألف عميل، بالمركز الثامن فى القائمة، يليه البنك العربى الأفريقى الدولى فى المرتبة التاسعة، بقيمة 1.117 مليار جنيه، لصالح 9.699 ألف عميل، ثم «بلوم» بنحو 659.306 مليون جنيه، استفاد منها 5.696 ألف عميل.

وعلى مستوى الشركات، استحوذت «التعمير للتمويل العقارى» على الحصة الأكبر منها بنسبة %1.7 ضمن المبادرة، بقيمة تمويلات 813.762 مليون جنيه، لعدد 6.743 ألف عميل.

واقتنصت «كونتكت للتمويل العقارى» دور الوصيف بحصة سوقية %1.6، بقيمة 779.674 مليون جنيه، موجهة لصالح 5.830 ألف عميل.

وجاءت «الأهلى للتمويل العقارى» فى المرتبة الثالثة، بحصة سوقية %0.7 بقيمة تمويلات 285.116 مليون جنيه، استفاد منها 2.543 ألف عميل.

وفى المركز الرابع، جاءت «أملاك للتمويل العقارى» بحصة سوقية %0.6 بتمويلات بلغت 252.940 مليون جنيه، موجهة إلى 2.328 ألف عميل.

وأطلق البنك المركزى مبادرة التمويل العقارى فى فبراير 2014، بفائدة مدعمة متناقصة لشريحتى محدودى ومتوسطى الدخل بفائدة تتراوح بين 5 إلى %7 على أن يتولى صندوق ضمان التمويل العقارى توفير الوحدة السكنية لشريحة محدودى الدخل، ويقوم بتحديد سعرها طبقا لتكاليف إنشائها.

إجمالى قيمة التمويل 49.23 مليار عدد العملاء 446٫934 المتوسط 110٫153