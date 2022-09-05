«المال» تنشر الحصص الكاملة للمشاركين فى مبادرة «المركزي» للتمويل العقارى

بيانات بإجمالى مبالغ التمويل والدعم وفقاً لنوع المشروع حتى 2022/8/31 من واقع تقارير إدارة النظم

«المال» تنشر الحصص الكاملة للمشاركين فى مبادرة «المركزي» للتمويل العقارى
‫محمود الصباغ‬‎

‫محمود الصباغ‬‎

11:35 ص, الأثنين, 5 سبتمبر 22

تنشر «المال» قائمة بحصص البنوك والشركات المساهمة فى مبادرة «المركزى» للتمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل، والتى سجل إجمالى التمويلات بها نحو 49.23 مليار جنيه، لعدد 446.934 ألف عميل.

بيانات بإجمالى مبالغ التمويل والدعم وفقاً لنوع المشروع حتى 2022/8/31 من واقع تقارير إدارة النظم

نوع المشروعإجمالى التمويل العقارىقيمة الدعمعدد العملاء
إسكان اجتماعى48.381.134.7057٫141٫771٫800434٫865
متاحة للصندوق554.321.768176٫591٫5289٫213
قطاع خاص246.847.41540٫821٫0352٫441
بروتوكولات مع محافظات/ وزارات/ هيئات48.642.8603٫891٫6927415
الإجمالى49.23 مليار7٫36 مليار446٫934

تقرير بإجمالي التمويلات المنصرف علي مستوي جهات التمويل حتي 31/ 8/ 2022 من واقع تقارير إدارة النظم

نسبة التمويل من إجمالي التمويلاتعدد العملاءقيمة التمويلجهة التمويلم
%26.8118,93313,206,306,529البنك الأهلي1
%21.795,92610,706,515,335بنك مصر2
%12.968,3196,359,638,391بنك التعمير والإسكان3
%6.433,9093,144,726,759بنك القاهرة4
%5.822,3832,838,412,475البنك التجاري الدولي5
%3.713,8241,815,486,866بنك القطري الوطني الاهلي6
%3.515,8141,702,842,818بنك التنمية الصناعية7
%3.111,7831,540,420,016بنك المصرف المتحد8
%2.39,6991,117,543,129البنك العربي الافريقي الدولي9
%1.35,696659,306,015بنك بلوم10
%1.23,772581,316,676بنك المشرق11
%1.25,049575,706,977بنك الشركة المصرفية العربية12
%1.15,015542,402,430بنك الاستثمار العربي13
%1.04,037492,182,870البنك العقاري المصري العربي14
%0.93,354425,685,169بنك فيصل الإسلامي المصري15
%0.73,602340,960,873البنك المصري الخليجي16
%0.62,479306,424,102بنك الكويت الوطني17
%0.51,720263,844,674البنك الزراعي المصري18
%0.41,896197,468,004بنك أبوظبي التجاري19
%0.255889,427,390بنك قناة السويس20
%0.125433,125,784البنك المصري لتنمية الصادرات21
%0.012815,816,245بنك كريدي أجريكول22
%95٫4428٫15046٫955٫559٫527الإجمالي

قالت مى عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن التمويلات العقارية التى قدمتها البنوك للعملاء بالمبادرة بلغت نحو 46.955 مليار جنيه حتى نهاية أغسطس الماضى لنحو 428.150 الف عميلاً منذ إطلاقها فى شهر فبراير 2014.

وأضافت فى تصريحات لـ«المال» أن شركات التمويل العقارى استحوذت على تمويلات بالمبادرة قيمتها 2.275 مليار جنيه، بلغ عدد المستفيدين منها 18.784 ألف عميل.

ووفقا لقائمة البنوك التى حصلت «المال» على نسخة منها، واصل «الأهلى المصرى» صدارته للجهات الممولة، بقيمة 13.206 مليار جنيه، استفاد منها 118.993 ألف عميل، بحصة سوقية %26.8.

واقتنص بنك مصر دور الوصيف بحصة %21.7 بقيمة قروض بلغت 10.706 مليار جنيه، موجهة إلى 95.926 ألف عميل، يليه التعمير والإسكان بتمويلات وصلت إلى 6.359 مليار، موجهة إلى 68.319 ألف مستفيد، بحصة %12.9.

وجاء بنك القاهرة فى المرتبة الرابعة بقيمة تمويلات بلغت 3.144 مليار جنيه، موجهة إلى 33.909 ألف عميل، بحصة %6.4 يليه «التجارى الدولى» بقروض وصلت إلى 2.838 مليار، استفاد منها 22.838 ألف عميل، بنسبة %5.8.

واستحوذ بنك قطر الوطنى الأهلى على المركز السادس من حيث قيمة القروض الممنوحة ضمن المبادرة بمبلغ 1.815 مليار جنيه، موجهة إلى 13.824 ألف عميل، بحصة %3.7 من إجمالى التمويلات، يليه «التنمية الصناعية» بتمويلات بلغت 1.702 مليار، لصالح 15.814 ألف مستفيد.

وقدم «المصرف المتحد» تمويلات بقيمة 1.540 مليار جنيه، إلى 11.783 ألف عميل، بالمركز الثامن فى القائمة، يليه البنك العربى الأفريقى الدولى فى المرتبة التاسعة، بقيمة 1.117 مليار جنيه، لصالح 9.699 ألف عميل، ثم «بلوم» بنحو 659.306 مليون جنيه، استفاد منها 5.696 ألف عميل.

وعلى مستوى الشركات، استحوذت «التعمير للتمويل العقارى» على الحصة الأكبر منها بنسبة %1.7 ضمن المبادرة، بقيمة تمويلات 813.762 مليون جنيه، لعدد 6.743 ألف عميل.

واقتنصت «كونتكت للتمويل العقارى» دور الوصيف بحصة سوقية %1.6، بقيمة 779.674 مليون جنيه، موجهة لصالح 5.830 ألف عميل.

وجاءت «الأهلى للتمويل العقارى» فى المرتبة الثالثة، بحصة سوقية %0.7 بقيمة تمويلات 285.116 مليون جنيه، استفاد منها 2.543 ألف عميل.

وفى المركز الرابع، جاءت «أملاك للتمويل العقارى» بحصة سوقية %0.6 بتمويلات بلغت 252.940 مليون جنيه، موجهة إلى 2.328 ألف عميل.

وأطلق البنك المركزى مبادرة التمويل العقارى فى فبراير 2014، بفائدة مدعمة متناقصة لشريحتى محدودى ومتوسطى الدخل بفائدة تتراوح بين 5 إلى %7 على أن يتولى صندوق ضمان التمويل العقارى توفير الوحدة السكنية لشريحة محدودى الدخل، ويقوم بتحديد سعرها طبقا لتكاليف إنشائها.

إجمالى قيمة التمويل49.23 مليار
عدد العملاء446٫934
المتوسط110٫153
نسبة التمويل عن إجمالى التمويلاتعدد العملاءقيمة التمويلجهة التمويلم
%1.76,743813,762,271شركة التعمير للتمويل العقارى1
%1.65,830779,674,307شركة كونتكت للمويل العقارى2
%0.62,543285,116,992شركة الأهلى للتمويل العقارى3
%0.52,328252,940,623شركة املاك للتمويل العقاري4
%0.160268,666,253شركة تمويل للتمويل العقاري5
%0.142943,042,088الشركة المصرية للتمويل العقاري6
%0.020019,973,361شركة الأهلى المتحخد7
%0.010912,211,327شركة العربى الافريقى الدولى8
%4.618.7842.275.387.222الإجمالى
‫محمود الصباغ‬‎

‫محمود الصباغ‬‎

11:35 ص, الأثنين, 5 سبتمبر 22