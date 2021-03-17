«المال » تنشر الحصص السوقية لشركات التأمين فى 2020

رفعت سوق التأمين حصيلة أقساطها المباشرة إلى 38.8 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى 2019 /2020، مقابل 33.4 مليار فى العام المالى السابق 2019/2018، بزيادة قيمتها 5.4 مليار جنيه وبنسبة نمو تلامس 16.2 %.

ووفقا لنتائج أعمال السوق، استحوذت شركات الممتلكات على النصيب الأكبر من حصيلة الأقساط المباشرة فى يونيو 2020 بإجمالى 20.3 مليار جنيه بنسبة %52.3 مقابل 18.5 مليار جنيه لشركات تأمين الحياة بنسبة %47.7.

وفى نشاط الممتلكات، ارتفعت حصيلة مصر للتأمين، الوحيدة التابعة لقطاع الأعمال العام بهذا النشاط، فى العام المالى 2020/2019 إلى 8.1 مليار جنيه، إلا أنها فقدت %0.7 من حصتها السوقية، لتنخفض إلى %40 مقابل %40.7 فى 2019.

الخمس الكبار في الممتلكات شملت “مصر”و”أكسا” و”المجموعة العربية”و””أليانز” و”بوبا”

وضمت قائمة الخمس الكبار، كلا من «مصر للتأمين» بحصة سوقية %40، تلتها «أكسا» بحصة بلغت %7.7، وحلت “المجموعة العربية للتأمين” فى المركز الثالث بنسبة %6.5، وجاءت «أليانز» بالمركز الرابع بحصة %5.6، وأخيرًا “بوبا” فى المركز الخامس وحصتها %5.4.

وفى نشاط تأمين الحياة، انتعشت حصيلة الأقساط المباشرة لشركاته التى يبلغ عددها 15 شركة، منها واحدة تابعة لقطاع الأعمال العام مقابل 14 تابعة للقطاع الخاص، وسجلت 18.5 مليار جنيه فى العام المالى الماضى 2019/2020.

ورغم تصدر شركة “مصر حياة” قائمة اللاعبين فى هذا النشاط على مستوى السوق، شهدت حصتها السوقية تآكلًا بلغت نسبته %1.9 مسجلة %26.9 فى 2020، مقابل %28.8 فى 2019.

الاجانب يسيطرون علي المراكز الاولي في الحياة و” مصر ” تتصدر بـ 26.9%

وسيطرت شركات التأمين العاملة برأسمال أجنبى على المراكز الأربعة الأولى فى قائمة الخمس الكبار بداية من المركز الثانى إلى الخامس.

وضمت قائمة الخمس الكبار فى نشاط الحياة، بالترتيب كلا من “مصر” بحصة سوقية %26.9 و”أليانز” فى المركز الثانى بنسبة %22.8 فيما حلت “ميتلايف” فى المركز الثالث %19.9 تلتها “أكسا” بنحو %13.7 ، و”كيو إن بي” فى المركز الخامس بحصة سوقية بلغت %4.

من جهة أخرى، ارتفعت فاتورة التعويضات والمطالبات المباشرة لسوق التأمين فى 2020 لتصل إلى 17.9 مليار جنيه، مقابل 16.9 مليار جنيه فى العام السابق 2019، بزيادة قيمتها مليار جنيه، بنسبة ارتفاع %5.9.

المستشار رضا عبد المعطي: معدلات النمو لامست 16.2% ولولا “كورونا” لتجاوزنا هذه النسبة

وأكد المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن ارتفاع حصيلة الأقساط المباشرة لسوق التأمين فى 2020 مؤشر على زيادة فرص النمو المتاحة، والتى تتزايد وتيرتها عامًا تلو الآخر.

وقال عبد المعطى، فى تصريحات لـ«المال»، إنه لولا جائحة كورونا التى تفشت فى العالم كله فى ديسمبر 2019، لتجاوزت نسبة نمو سوق التأمين، سواء فى الأقساط المباشرة أو إجمالى الأقساط، ما حققته فى العام المالى 2019 /2020 ، والتى لامست %16.2 فى الأقساط المباشرة، و%13.9 فى إجمالى الأقساط التى ارتفعت من 35.2 مليار جنيه فى 2019 لتصل إلى 40.1 مليار جنيه فى يونيو 2020، بزيادة 4.9 مليار جنيه.

ومعروف أن الفارق بين الأقساط المباشرة وإجمالى الأقساط هو أن الأولى يتم تحصيلها من السوق المحلية عن طريق العملاء، سواء وثائق جديدة أو تم تجديدها، أما إجمالى الأقساط فتتضمن الأقساط المباشرة مضافا إليها أقساط إعادة التأمين الوارد من السوق الخارجية والداخلية وتسمى بأقساط إعادة التأمين الوارد خارجى، وأقساط الإعادة الوارد محلى.

وأضاف نائب رئيس الرقابة المالية، أن سوق التأمين المصرية قادرة على تعظيم معدلات نموها خلال الفترة المقبلة، لأسباب مرتبطة بالإصلاحات الهيكيلة التى قادتها الرقابة المالية على جميع المستويات، خاصة الإصلاح التشريعى من خلال إعداد مشروع قانون جديد للتأمين قادر على تلبية جميع تطلعات السوق بتعدد أطرافها وتنوع أطيافها.