«المال» تنشر التقديرات الأولية لانتخابات البورصة قبل الإغلاق بساعة

منافسة قوية بين السعيد و رانيا والمراغي.. وتقدم لـ داليا السواح بمقعد بورصة النيل

تشير التقديرات التي حصلت عليها “المال” اشتعال المتافسة على مقعد السمسرة بين إيهاب السعيد، ورانيا يعقوب وشوكت المراغي، وذلك قبل ساعة من إغلاق باب التصويت.

وتتضمن المنافسة على مقاعد السمسرة 6 مرشحين هم: أسامة شحاتة العضو المنتدب لشركة يونيفرسال للسمسرة في الأوراق المالية وإيهاب سعيد العضو المنتدب لشركة أصول للوساطة في الأوراق المالية، ورانيا يعقوب رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، وشوكت المراغي العضو المنتدب لشركة برايم لتداول الأوراق المالية، عادل عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية ومحمد عسران العضو المنتدب لشركة أرزان لتداول الأوراق المالية.

وتشير الأنباء الأولية إلى تقدم نسبي للمرشحة داليا السواح على مقعد الشركات المقيدة ببورصة النيل.

ويتناقس على مقعد بورصة النيل كل من داليا السواح العضو المنتدب للمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، ومحمد العزب خطاب رئيس مجلس إدارة شركة أراب للتنمية والاستثمار العقاري، وهاشم السيد مرشحًا وحيدًا على مقعد الشركات المقيدة وبالتالي من المقرر فوزه بالتزكية.

وتوضح التقديرات اقتراب احمد ابو السعد من حسم مقعد الشركات العاملة في الأوراق المالية.

وشملت أسماء المرشحين عن قائمة الشركات العاملة في الأوراق المالية بخلاف السمسرة كل من أحمد أبو السعد نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية وراندا حامد العضو المنتدب لشركة عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية ومحمد رضا رئيس مجلس إدارة شركة سوليد كابيتال للاستشارات.

يذكر ان هاشم السيد، الرئيس التنفيذي لشركة ادون للاستثمارات المالية، قد فاز بالتزكية بمقعد الشركات المقيدة في السوق الرئيسي.