«المال» تنشر التشكيل النهائي لمجلس إدارة انتخابات أول اتحاد للأوراق المالية (صور)

تنشر “المال” التشكيل النهائي لمجلس إدارة أول اتحاد مصري للأوراق المالية، عقب منافسة شرسة جرت على عدد من الفئات بقيادة “السمسرة” .

ونجح على فئة شركات السمسرة في الأوراق المالية كلا من أسامة جمال العضو المنتدب لشركة “نعيم للوساطة” بعدد 54 صوتا ومعتز عشماوي العضو المنتدب لشركة “عربية أون لاين” بـ 45صوت ورانيه الجندي العضو المنتدب لشركة “أكيومن”بـ 36 صوتا، ليحسمون الثلاث مقاعد المخصصة لتلك الفئة .

فيما فاز في فئة الشركات القابضة المالية كلا من محمد عياد رئيس مجلس إدارة شركة “برايم القابضة للاستثمارات المالية”و أحمد مراون رئيس مجلس إدارة شركة “سيجما” بنفس عدد الأصوات البالغة 25 صوتًا، ليحسمان بذلك المقعدين المخصصان لتلك الفئة .

وفاز أحمد إكرام عن البنك المصري الخليجي و ياسر حسين زعزع عن الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، على فئة شركات الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وأمناء الحفظ بالتزكية .

وعلى صعيد فئة شركات إدارة الصناديق والمحفاظ والاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وباقي الأنشطة، فاز كلاً راندا حامد عن شركة عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، و عمرو أبو العنين عن سي أي استس مانجمنت، وياسر ياسر عمارة عن ايجل للاستشارات المالية، بالتزكية .

وأخيرًا عن فئة المستقلين من ذوي الخبرة فاز كلا من أشرف سالمان ممثلا عن أوراسكوم القابضة للاستثمارات المالية، و محمد جاب الله ممثلا عن شركة رؤية أون لاين، بالتزكية، وحسم محمد كمال ممثلا عن شركة إيليت للاستشارات المقعد الثالث بعدد 84 صوتا.