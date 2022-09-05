«المال» تنشر التشكيل الجديد للجان تأمينات الحياة باتحاد الشركات

قام الاتحاد المصرى للتأمين، برئاسة علاء الزهيرى، بإعادة تشكيل لجان تأمينات الحياة الثلاثة؛ وهى: “الأشخاص” و”الجماعى” و”الخبرة الاكتوارية”، وترأّس حسام درغام الرئيس التنفيذي للعمليات فى “الوفاء” لجنة تأمين الأشخاص، كما تولَّى كريم رءوف مدير الاكتتاب فى “أكسا حياة” منصب النائب.

تشكيل لجنة الأشخاص

وضم تشكيل اللجنة 7 أعضاء آخرين هم: أحمد هويدى مدير اكتتاب التأمين البنكى والتعديلات فى “مصر للحياة”، وعلاء سعيد مدير عام قطاع تأمينات الحياة فى “قناة السويس حياة”،

وهبة كرم مدير الاكتتاب فى “gig حياة”، وخالد موسى مدير الإدارة العامة للتأمين فى “الدلتا حياة”، بجانب طاهر أبو سريع رئيس قسم الاكتتاب فى “أروب لتأمينات الحياة”،

ومجدى فرج رئيس قطاع العمليات الفردى فى “ثروة حياة”، فضلًا عن خالد علي مدير الإنتاج والفروع والمبادرات الإستراتيجية فى “متلايف”.

أما لجنة تأمينات الحياة الجماعية فضمَّ تشكيلها الجديد زياد عدلى مدير الشئون الفنية والتسعير للتأمين الجماعى بـ”مصر للحياة” رئيسًا للجنة،

والدكتور ممدوح عجبان مدير تأمينات الحياة والمحافظ السارية فى “أكسا حياة” نائبًا، وعضوية داليا إبراهيم مدير التأمين الجماعى فى “الدلتا للحياة”، ووائل الشربينى مدير عمليات الجماعى فى “الوفاء”،

فضلًا عن نهال عباس رئيس قطاع عمليات الحياة فى “اللبنانية السويسرية تكافل”، وأحمد عيسى مدير عقود الجماعى فى “كيو إن بى الأهلى”،

بجانب نادر سمير مدير الاكتتاب الجماعى فى “متلايف”، وأحمد فتح الله مدير أول الاكتتاب الجماعى فى “gig تكافل”، وأيضًا محمد شريف إحصائي تأمين فى “قناة السويس لتأمينات الحياة”.

مى إبراهيم رئيسًا لـ”الخبرة الاكتوارية”

وضمَّ التشكيل الجديد للجنة الخبرة الاكتوارية مى إبراهيم رئيس قطاع تطوير منتجات التأمين فى “متلايف” رئيسًا للجنة، وعبير حامد مدير الاحتياطيات الفنية والمشرف على التسعير الفردى فى مصر لتأمينات الحياة نائبًا،

فضلًا عن 7 أعضاء آخرين هم: أمنية فوزى نائب مدير الإدارة الاكتوارية فى “المهندس”، وإيرينى عزمى رئيس قطاع الخبرة الاكتوارية وإدارة المخاطر فى “أليانز”،

وندى نبيل مدير الإدارة الاكتوارية فى “تشب”، بجانب محمد عبد الفضيل مدير الشئون الاكتوارية وإعادة التأمين فى “بوبا إيجيبت”،

وأيضًا أحمد شمس الدين رئيس الإدارة الاكتوارية فى “gig تكافل”، وطارق أنور مدير الشئون الاكتوارية فى “مصر للتأمين”.