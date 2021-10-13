«المال» تنشر الأجهزة المفترض عرضها على «القومي لتنظيم الاتصالات» قبل الإفراج الجمركي عنها

قررت مصلحة الجمارك المصرية عرض 9 أنواع من الأجهزة المختلفة، والتي تمثل معظم المعدات السلكية واللاسلكية، على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وذلك كشرط للإفراج الجمركي عنها بالمنافذ الجمركي المختلفة.

وحدد منشور جمركي “استيراد رقابي رقم 36 لسنة 2021 ” تلك الأجهزة، والتي تم الاتفاق عليها بناء على ما خلصت إليه اللجنة المُشكلة من المختصين من مصلحة الجمارك عبر إدارة السياسات والإجراءات الجمركية، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وتم النص عليها وفقا لكتاب الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والوارد لمصلحة الجمارك بتاريخ 4 أكتوبر الجاري.

وحسب كتاب الرئيس التنفيذ للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمنشور الجمركي الجديد، والذي حصلت “المال” على نسخة منه، فتشمل تلك الأجهزة جميع شبكات وأجهزة ووحدات الاتصالات السلكية (السنترالات – المودم – العدد الطرفية)، وكذا جميع شبكات وأجهزة ووحدات الاتصالات والتي تضم (شبكات وأجهزة المحمول – الأجهزة اللاسلكية – أجهزة الميكروويف – أجهزة الاتصال غير الأقمار الصناعية – أجهزة الأتصال عبر الأقمار الصناعية – أجهزة الاتصال والاستغاثة الملاحية).

كما نص المنشور على عرض جميع شبكات وأجهزة ووحدات تكنولوجيا المعلومات السلكية، وجميع شبكات وأجهزة ووحدات تكنولوجيا المعلومات اللاسلكية والتي تعمل بتكنولوجيا ( BLUETOOTH – WI MAX – R FID – Zigbee – NFC – DECT ) ، بالاضافة إلى أجهزة تحديد المواقع والتزامن عبر الأقمار الصناعية ( GPS- NGSS ) ، وأجهزة الإنذار والمراقبة والكاميرات والتسجيل والتحكم المدمج بها وسيلة اتصال لاسلكي أو وسيلة اتصال عن طريق شبكات الاتصالات أو شبكات المعلومات.

ويشمل المنشور الجديد الذي بدأ تطبيقه بالمنافذ الجمركية، عرض جميع الهوائيات ما عدا الهوائيات المستخدمة في الاستقبال التلفزيوني و الاذاعي، وأجهزة الـDVD، وكاسيت السيارة المدمج بها GPS أو وحدات اتصال بشبكة التليفون المحمول أو وحدات تعمل بنظام WI FI أو Bluetooth.

يذكر أنه عُقد في منتصف سبتمبر الماضي إجتماع بحضور منى الجسمي من إدارة التعريفة الجمركية، وفؤاد السيد من إدارة التشريعات الرقابية بالإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية بمصلحة الجمارك، وتم مناقشة البنود الجمركية الواجب عرضها على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من قبل مصلحة الجمارك، وتم الاتفاق على وجوب عرض كل أجهزة ومعدات الاتصالات السلكية أو اللاسلكية والأجهزة والمعدات التي تحتوي على أجهزة اتصالات سلكية أو لاسلكية على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإبداء الرأي الفني في الإفراج عنها.